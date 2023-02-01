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  •   İnanılmaz Açıklama Ve Büyük Şok! Ünlü Kripto Şirketinin Kurucusuna 8 Yıllık Hapis Cezası Geldi!

İnanılmaz Açıklama Ve Büyük Şok! Ünlü Kripto Şirketinin Kurucusuna 8 Yıllık Hapis Cezası Geldi!

Kripto para dünyasında yaşanan dolandırıcılık olaylarına her gün bir yenisi eklenirken bu sefer piyasaya tutuklama haberinin bombası düştü.
17:00
1 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Adalet Bakanlığı 31 Ocak tarihinde bir basın açıklaması yayınlayarak My Big Coin’in kurucusu Randall Crater’ın Massachusetts’teki ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Denise Casper tarafından 100 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

My Big Coin, yatırımcıları milyonlarca dolar dolandıran ve manipüle eden bir kripto para şirketiydi. Crater, aldatıcı kripto para birimi planının kurbanlarına 7,6 milyon dolardan fazla ödeme yapmak zorunda kalmıştı.

Crater Geçmişte Ne Yapmıştı?

Crater daha önce Temmuz 2022’de federal bir jüri tarafından dört ayrı dolandırıcılık, üç yasadışı parasal işlem ve bir lisanssız para transferi işi yürütme suçundan mahkum edilmişti. My Big Coin’i 2013 yılında kurmuş ve 2014-2017 yılları arasında kurbanları kandırarak bir kripto para ödeme hizmeti sunduğuna dair yanlış bir şekilde pazarlamıştı.

My Big Coin’deki coinler tamamen işlevsel kripto para birimleriydi, altınla destekleniyordu ve platformu Mastercard ile ilişkilendiriyordu. Crater yatırımcılara bunu iddia etti. Ayrıca yatırımcıların coinleri ABD doları ve diğer fiat para birimleriyle değiştirebilecekleri My Big Coin Exchange’i de tanıttı.

Mahkeme Ne Karar Verdi?

Crater ve pazarlama ekibi 7.6 milyon doların büyük bir kısmını bir ev, birkaç araba ve 1 milyon doların üzerinde antika, sanat eseri ve mücevher için harcadı. Federal Soruşturma Bürosu Boston Bölümü’nden Sorumlu Özel Ajan Joseph R. Bonavolonta şunları söyledi:

Randall Crater, düpedüz yalanlar yayarak düzinelerce kurbanı 7,5 milyon dolardan fazla dolandırdı ve onları kripto para yatırımlarının altınla desteklendiğine ikna etti, gerçekte ise zor kazandıkları paralar onun lüks yaşam tarzını finanse etmeye gitti.

Crater, Massachusetts Bölge Mahkemesi’nin şimdiki Yargıcı Rya Zobel’in Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından açılan bir davayı reddetme talebini reddettiği 25 Eylül 2018 tarihinden bu yana yasal işlemlere konu olmuştu. 19 Şubat 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı Crater hakkında resmi olarak suç duyurusunda bulundu. Crater, 100 aylık cezasını çektikten sonra önümüzdeki üç yıl boyunca denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılacak.

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