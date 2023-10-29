Ünlü Kripto Para Balinası Bitcoin’de Net Hedef Verdi! O Seviye Masada!

Yatırımcıların yakından takip ettiği ünlü kripto para balinası ve analisti Kaleo, Bitcoin‘in (BTC) S&P 500 Endeksi (SPX) karşısında gösterdiği performansın BTC’nin borsadan ayrıştığına dair artan kanıtların bir parçası olduğunu söyledi. Analiste göre BTC’nin yukarı yöndeki hareketine devam edebilmesi için deposunda yeterince yakıt var.

Kaleo: Bitcoin’in Önü 40 Bin Dolara Kadar Açık

Kripto para analisti Kaleo, BTC‘nin SPX karşısındaki tarihi performansına dayanarak, 40 bin dolar seviyesinde bulunan bir sonraki ana direnç bölgesine doğru bir hareketin artık olası bir senaryo olduğunu söyledi. Analist yaptığı yükseliş yorumunda şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz ay boyunca Bitcoin‘in nihayet herkesin beklediği hisse senetlerinden ‘yükseliş ayrışmasını’ yaptığını gördük. BTC, Eylül ayının en düşük seviyelerinden bu yana ABD doları karşısında yalnızca yüzde 36 artış gösterirken, SPX karşısında yüzde 48 artış gösterdi. Bu grafik, 40 bin dolara yükselmek için hala depoda bol miktarda yakıt olduğunu düşünmemin nedenlerinden biri. 2017’deki tüm zamanların en yüksek seviyesine karşılık gelen düz beyaz çizgi, son birkaç yıldır BTC’nin fiyat hareketi için önemli bir pivot seviyesi oldu. Bu seviye, 2021/2022 boğa piyasası için güçlü bir temel destek görevi gördü ve nihayet kırıldığında, 2022’nin ikinci yarısından bu yılın başlarına kadar yaşadığımız dip seviyelere doğru oluşan tasfiye dalgasında gerçek momentum kayması için pivot noktası olarak hizmet etti. Artık bu seviyeyi aştığımıza göre, BTC’nin LUNA/UST çöküşü nedeniyle satış yediği seviyeye kadar herhangi bir ana direnç seviyesi olmadan önü açık denilebilir. Bu da yaklaşık olarak 40 bin dolara karşılık geliyor.

“Bitcoin’e Uzun Vadeli Bakın”

Kaleo, şu anda en büyük kripto parada yükseliş bekleyen tarafta yer alıyor olsa da hazırlıklı olmaya değer olduğunu düşündüğü bir düşüş senaryosuna da dikkat çekti. Analist, Mart 2020 tarzı bir çöküşün kaldıraç kullanan yatırımcıları tasfiye etmesinin hala çok gerçek bir olasılık olduğunu belirtti. Analiste, Bitcoin’e kısa vadeli bakmak yerine 2024-2025’de görülebilecek zirveye odaklı olarak bakılması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: