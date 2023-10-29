f 10 Yıl Sonra Korkulan Oldu! Dogecoin Adresinin Harekete Geçişi Ne Anlama Geliyor? Altcoin'de Fiyat Düşecek Mi? › COINTURK
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10 Yıl Sonra Korkulan Oldu! Dogecoin Adresinin Harekete Geçişi Ne Anlama Geliyor? Altcoin’de Fiyat Düşecek Mi?

Özet

  • Dogecoin'in eski bir cüzdanın aktif hale gelmesi yatırımcıları endişelendirdi.
  • Cüzdan, DOGE'nin başlangıcına dayanan bir balinaya ait gibi görünüyor.
  • Dogecoin'deki bu hareketler, toplulukta satış endişeleri yarattı.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
02:30
29 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Dogecoin (DOGE) yatırımı bulunan ve yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan bir cüzdan adresi aniden aktif oldu ve ortaya çıkışı nedeniyle yatırımcıların gelecek hakkında Doge’yi sorgulamalarına sebep oldu.

Dogecoin Cüzdan Adresi Bir Balinaya Ait

Whale Alert tarafından elde edilen verilere göre uzun süredir hareketsiz olan adres, yazı yazıldığı saat itibariyle toplam değeri 372.461 olan 5.392.984 DOGE’ye sahipti. On-chain veriler işlemin, cüzdan tarafından gerçekleştirilen ve 392.000 token’ın bilinmeyen bir başka DOGE adresine gönderildiği bir transferle aktifleştiğini ortaya koydu.

Uyuyan DOGE adreslerinin yeniden uyandırılması son zamanlarda oldukça yaygın hale geldi. Coingape tarafından daha önce bildirildiği üzere, benzer bir DOGE yeniden aktivasyonu Haziran ayında kaydedildi, ancak bu kez yeniden ortaya çıkan cüzdan 2 milyondan biraz fazla DOGE birimi içeriyordu.

Cüzdan yaşı dikkate alındığında işlemin gerçekleştiği bu adres, sahibinin memecoin’in ilk alıcılarından biri olduğuna işaret ediyor. Dogecoin 2013 yılında Billy Markus tarafından yaratılmış olan Dogecoin barındıran cüzdanın içerdiği 5.392,984 adet DOGE, işlem gördüğü 0,06899 dolara kıyasla nispeten çok daha düşük bir fiyattan elde edilmişti.

İlk günden bu yana, DOGE büyük bir yatırım getirisini yatırımcılarına sundu ve CoinMarketCap’in verilerine göre DOGE, yaklaşık 8 yıl önce elde edilen 0,00008547 dolarlık Tüm Zamanların En Düşük (ATL) değerinden %80,614 yükselmiş görünüyor. Aktif olan bu DOGE adresi bahsedilen zaman diliminden daha önce elde edildiğinden, kazançlar muhtemelen bundan çok daha yüksek olmuştur.

Bu yeniden uyanışın bir başka işaret ettiği nokta da, topluluk üyelerinin sahip olduğu tedirginliğin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Coin sahiplerinin HODLing davranışını sonlandırdığını ve yakında bir satışın gerçekleşebileceği görülüyor olabilir.

Görünür Balina Hareketi

Dogecoin, piyasada beklenilen Bitcoin spot ETF’nin yakında onaylanacağına dair dedikodular üzerine yatırımcı ilgisinin artmasıyla son zamanlarda Bitcoin’i takip ederek yükselişe geçti. Yaşanan piyasa duyarlılığının yanı sıra, DOGE’de de son zamanlarda piyasayla paralel olarak gözle görülür balina hareketleri yaşandı.

Bu hareketleri, yaşanan piyasa duyarlılığına bakılmaksızın Dogecoin’in fiyatında yaşanan değişkenliği artırmak amacıyla bireyse birikimi yapan yatırımcılara yardımcı olmaya devam ediyor.

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