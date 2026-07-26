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BITCOIN (BTC)

Coinbase, Bitcoin için kuantum güvenliği konsorsiyumu kurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Coinbase, Bitcoin’in uzun vadeli güvenliği için yeni bir konsorsiyum kurdu.
  • 🧠 Brian Armstrong, kuantum tehdidinin yakın olmadığını ancak hazırlığın şimdi başlaması gerektiğini söyledi.
  • 🔐 Coinbase, kuantuma dayanıklı anahtar yönetim sistemi PQ CoreKMS üzerinde çalıştığını açıkladı.
  • ₿ Bitcoin için olası geçişte $BTC ağında geniş geliştirici ve kullanıcı uzlaşısı gerekecek.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, kuantum bilişimin Bitcoin için yakın vadede acil bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Buna karşın Armstrong, yeterince güçlü kuantum bilgisayarların ileride gerçeğe dönüşebileceğini, bu nedenle kripto para sektörünün hazırlıklara bugünden başlaması gerektiğini vurguladı.

İçindekiler
1 Yeni konsorsiyum duyuruldu
2 Tehdit yakın değil, hazırlık ihtiyacı öne çıkıyor
3 Teknik geçiş için geniş uzlaşı gerekecek

Yeni konsorsiyum duyuruldu

Armstrong, X üzerinden yaptığı açıklamada Coinbase öncülüğünde Bitcoin Security Consortium adlı yeni bir girişimin başlatıldığını duyurdu. BlackRock, Fidelity Digital Assets, Block, Blockstream, Strategy ve sektörden diğer büyük katılımcılar da bu yapıya destek veriyor. Konsorsiyumun hedefi, Bitcoin ağının uzun vadeli güvenliğini desteklemek ve kuantum bilgisayarların olası etkilerine karşı ortak hazırlık yürütmek olarak açıklandı.

Brian Armstrong, kuantum tehdidinin bugünden yarına ortaya çıkmadığını, ancak sektörün yıllar sonrasına yönelik güvenli geçiş planlarını şimdiden şekillendirmesi gerektiğini vurguluyor.

Coinbase de bu duyuruyla birlikte kuantum sonrası stratejisini ayrıntılandıran bir yol haritası yayımladı. Borsa, kendi özel anahtar yönetim sistemi için kuantuma dayanıklı bir sürüm geliştirdiğini ve bu yapının PQ CoreKMS olarak adlandırıldığını belirtti.

Tehdit yakın değil, hazırlık ihtiyacı öne çıkıyor

Coinbase, hata toleransına sahip kuantum bilgisayarların er ya da geç geliştirileceğine dair güçlü bir kanaat bulunduğunu kaydetti. Şirketin kuantum odaklı kuruluna göre ise bu risk yakın dönemde ortaya çıkacak bir başlık değil. Asıl güçlüğün, milyonlarca kullanıcısı olan merkeziyetsiz blokzincir ağlarında güvenli geçiş sürecinin nasıl koordine edileceğinde toplandığı ifade edildi.

Mini sözlük: NIST, ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü olarak biliniyor. Kurum, kuantum sonrası kriptografi için ilk standart algoritmaları seçip standartlaştırarak kamu ve özel sektördeki geçiş sürecine teknik temel sağladı.

Coinbase, ağustos ayından itibaren Bitcoin Core geliştiricileri, kriptograflar ve araştırmacılarla ortak çalışma oturumları düzenleyecek. Bu görüşmelerde geçiş yöntemleri ele alınacak. Şirket ayrıca bu amaç doğrultusunda mühendislik kaynağı ve finansman sağlayacağını da bildirdi.

Teknik geçiş için geniş uzlaşı gerekecek

Son yıllarda NIST, kuantum sonrası kriptografi alanındaki ilk algoritmaların seçim ve standardizasyon sürecini tamamladı. Hükumetler ile teknoloji şirketleri de kritik altyapıları bu yeni standartlara uyarlamaya başladı. Buna rağmen mevcut kuantum bilgisayarların, Bitcoin’in eliptik eğri kriptografisini kırabilecek ölçekte olmadığı belirtiliyor.

Uzmanlar, Bitcoin’e karşı etkili olabilecek kriptografik düzeyde bir kuantum bilgisayar için milyonlarca yüksek kaliteli fiziksel kübit ve güçlü hata düzeltme sistemleri gerektiğine dikkat çekiyor.

Araştırmacılar donanım güvenilirliği, hata düzeltme ve mantıksal kübitler alanında istikrarlı ilerleme kaydediyor. Yine de böyle bir sistemin ne zaman ortaya çıkacağını kesin biçimde öngörmek güç görülüyor. Bitcoin tarafında öne çıkan seçenekler arasında kuantuma dayanıklı imza şemalarının devreye alınması, kullanıcıların varlıklarını güncellenmiş adreslere taşımasının teşvik edilmesi ve gelecekte hazırlanacak Bitcoin İyileştirme Önerileri ile protokol değişikliklerinin uygulanması yer alıyor.

Bu tür bir geçişin hayata geçmesi için ağ genelinde geniş uzlaşı gerekecek. Coinbase de tam bu nedenle sektörün odağının tehdit gerçekleşmeden önce hazırlıkta olması gerektiğini savunuyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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