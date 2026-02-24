Bitcoin’de Durgun Seyir: Yapay Zekâ Rüzgârı ve Küresel Gerilimler Kripto Piyasasını Etkiliyor

Bitcoin son günlerde 64.000 ile 67.000 dolar aralığında dalgalı bir seyir izliyor. Son likidasyon dalgasının ardından gelen bu durağanlık, genel makroekonomik koşulların yatırımcıların kripto paralara yönelik risk iştahını belirgin şekilde etkilediğini ortaya koyuyor.

Yapay zekâ alanındaki gelişmeler ve küresel tedarik zinciri baskısı

Son dönemde ABD şirketlerinin 2025 mali yılı kazançlarına dair beklentiler ve Anthropic tarafından açıklanan yeni yapay zekâ modelleri, yazılım ve donanım sektörlerinde büyüme projeksiyonlarının yeniden gözden geçirilmesine yol açtı. Piyasa yapıcı şirket Wintermute’ta tezgâh üstü (OTC) piyasalarında işlem yapan JJay DM, özellikle yapay zekâ eksenli gelişmelerin sektör bazında büyüme çarpanlarının düşmesine ve oynaklığın artmasına neden olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan, ABD’de yaşanan ticaret gerilimleri ve kalıcı hâle gelen gümrük tarifeleri, küresel tedarik zinciri dinamiklerini köklü biçimde dönüştürüyor. Maliyetler ile jeopolitik risklerin artması, yazılım odaklı küresel büyüme şirketlerinde değerleme priminin baskı altına girmesine sebep oluyor. Bu koşullar altında, merkez bankalarından gelen destek beklentileri de zayıflarken, kripto paralar mevcut makroekonomik ortamda yüksek riskli varlıklar kategorisinde değerlendiriliyor.

Kripto piyasasında dar bant hareketi ve düşük kurumsal ilgi

Bitcoin’in 70.000 dolar seviyesini aşamaması, piyasanın güçlü bir toparlanma eğilimi göstermekte zorlandığını gözler önüne seriyor. Ethereum ise kısa süre önce 1.900 dolar desteğine yaklaşırken, 1.600 dolar seviyesi kritik psikolojik eşik olarak öne çıkıyor. Türev piyasalarında yükselen put opsiyon ilgisi ve azalan açık pozisyonlar, yatırımcıların yön konusunda kararsız davrandığının bir göstergesi.

Hafta ortasında yüksek portföy büyüklüğüne sahip yatırımcılar belirli altcoin’lerde kısa süreli hareketlilik yaratsa da, korumacı pozisyonların rağbet görmesi piyasada risk yönetiminin öne çıktığını gösteriyor. Analistler, 2026 yılı boyunca kripto piyasasında yapay zekâ ve küresel ayrışma temalarının etkisinin belirleyici olacağına vurgu yapıyor.

Piyasa katılımcılarından dikkatli izleme ve risk vurgusu

Bitcoin’in kritik teknik seviyelerde seyretmesi, piyasa katılımcılarının dikkatli bir bekleyiş içine girmesine yol açıyor. Uzmanlar, özellikle 70.000 dolar üstündeki likiditenin yoğunlaştığını ve bu bölgedeki hareketin önümüzdeki dönemde fiyatlamalarda belirleyici olabileceğini belirtiyor. Bir piyasa gözlemcisi, uygun teyit sinyalleri oluşmadan giriş yapılmaması ve risk yönetimine öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi paylaşıyor:

“70.000 dolar üzerindeki likidite birikimi dikkat çekiyor. Bu seviyede yoğunlaşma var ve fiyatların bu bölgeyi test edebileceği öne çıkıyor. Doğrudan pozisyon açmak yerine, uygun piyasa sinyallerini beklemek ve risk kontrollerini elden bırakmamak önemli.”

Diğer taraftan, Bitcoin’in 65.500 dolar seviyesini dün kapanışta kaybetmesi son iki haftadır destek olarak çalışan bu seviye açısından önemli kabul ediliyor. Günün erken saatlerinde ise 62.800 doların test edilmesi, önceki sert düşüşte görülen 60.000 dolar desteğinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Asya işlemleri sabah saatlerinde Bitcoin’in yeniden 65.000 doların altına kaydığını gösterirken, yaklaşık 230 milyon dolarlık uzun pozisyonun tasfiye olduğu belirtiliyor. Yatırımcılar, bu kritik eşiklerde toparlanma olup olmayacağını ya da düşüşün süreceğini yakından takip ediyor.