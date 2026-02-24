Facebook Kripto Para İşine Geri Dönüyor

Regülasyonların kripto para piyasaları lehine şekillenmesi ABD merkezli şirketlerin cesaretlenmesine neden oldu. Trump’ın kripto paralar için yaptığı en iyi şey kalıcı, destekleyici yasaların çıkması için ekibini teşvik etmesi oldu. Meta tam da bu yüzden stablecoinlere ilginin artmasıyla kriptoya geri dönüyor.

Meta ve Kripto Paralar

Meta (eski adıyla Facebook) dolara endeksli stablecoin entegrasyonu için üçüncü taraflarla görüşmeler yapıyor ve kaynaklar 2026 ortasına kadar platform stablecoin desteği getirebilir. 3 milyardan fazla kullanıcısı olan Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın sahibi olan Meta ödeme hizmetleri için stablecoin destekli cüzdan başlatacak. 2026 yılı bitmeden hizmetin canlıya alınması bekleniyor.

Farklı kaynaklar Meta’nın üçüncü taraf firmalara ürün talebi (RFP) gönderdiğini ve Stripe’ın stablecoin için aday olduğunu söylüyor. Geçen yıl stablecoin şirketi Bridge’i satın alan Stripe uzun süredir Meta’nın iş ortağı. Stripe CEO’su Patrick Collison, Nisan 2025’te Meta yönetim kuruluna da katılmıştı.

Facebook Coin

Bu alışıldık tokenlerden farklı olacak ancak Meta için oldukça kazançlı bir girişim göreceğiz. Şirketin kendi stablecoinini piyasaya sürmesi geleneksel bankacılık ücretlerinden kurtulması ve kullanıcı ödemelerini dünyanın her yerine sıfır gecikme ve sıfıra yakın maliyetle yapabilmesi anlamına geliyor.

X, Meta, Telegram ve daha birçok sosyal medya platformu “her şeyin uygulamasına dönüşüm” idealiyle büyük adımlar atıyor. Telegram çoktan cüzdan, ödemeler, mini uygulamalar derken bu hedefe epey yol aldı. Elon Musk X’i aynı yola çoktan soktu. Şimdi Meta ödeme konusunu stablecoinlerle çözerek en büyük “her şeyin uygulaması” olmak için gaza basıyor.

2019 yılında Libra ile zaten kripto paralara giren Meta daha sonra Cambridge Analytica fiyaskosu ve kripto paralardaki regülasyon eksikliğinin getirdiği riskler nedeniyle geri adım atmıştı. Erken dönemde iyi bir hamleydi ancak geçen sene GENIUS yasalaşana kadar stablecoin işi riskler içeriyordu. Nitekim 2019 yılındaki doğru zamanda atılmış geri adımın 2020-2024 yılları arasında SEC tarafından açılan davaları gördükçe ne kadar haklı olduğunu hepimiz anladık. Eğer Libra durdurulmasaydı muhtemelen Gensler onu da dava edecekti.

Şirket Libra dönemindeki kadar kriptonun içine girmeyecek olsa da mesafeli şekilde stablecoinler aracılığıyla kripto paralarla bağlantı kurmaya istekli. Bu yıl bitmeden Meta stablecoin entegrasyonunu yaparsa muhtemelen rakip şirketler de en az bu çapta kripto odaklı adımlar atacaktır. Ve belki de Elon Musk da bu yönde adım atar?