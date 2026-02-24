Bitcoin Fiyatı 60 Bin Dolar Seviyesine Geri Çekildi: Piyasada Temkinli Bekleyiş

Bitcoin, son haftalarda devam eden düzeltme sürecini hafta başında da sürdürdü ve fiyat hızla 65 bin doların altına inerek son dönemin en düşük seviyelerine geriledi. Kripto paranın fiyat hareketleri, özellikle hafta sonu ve pazartesi günü düşük likidite ortamında sert bir düşüşe sahne oldu ve kısa sürede yüzde 5’e varan bir kayıp yaşandı.

Teknik Destek Seviyeleri ve Piyasa Dinamikleri

Düşüş, belirgin bir tek gelişme yerine, teknik göstergelerdeki yorgunluk, talepteki azalma ve küresel piyasalardaki riskten kaçış eğiliminin etkisiyle gerçekleşti. Bitcoin fiyatının 65 bin dolarlık destek bölgesinin altına gerilemesiyle birlikte, 60-62 bin dolar aralığındaki destek seviyeleri yeniden öne çıktı. Bu seviyeler, geçmişte kısa vadeli volatilite açısından kritik eşikler olarak biliniyor.

Kurumsal Alımlar ve İşlem Hacminin Seyri

Pazartesi ve salı günleri boyunca Bitcoin’deki fiyat dalgalanması dar bir bantta devam etti. Spot piyasada işlem hacimleri son aylara kıyasla zayıf kaldı ve piyasada yeni bir katalizörün eksikliği nedeniyle yatırımcılar risk almaktan kaçındı. Michael Saylor’ın yönettiği Strateji şirketi, fiyat düşüşüne rağmen 100. kez Bitcoin alımı gerçekleştirerek yaklaşık 592 BTC’yi portföyüne ekledi. Alım fiyatı ortalama 67.286 dolar olarak açıklandı.

Kurumsal yatırımlar devam etse de, piyasa genelinde kısa vadeli iyimserlik henüz belirginleşmiş değil. Bitcoin’in kısa süreli olarak 65 bin dolar seviyesini aşamaması, 60 bin dolar testinin önünü açabilir. Bu bantta meydana gelebilecek yeni bir kırılma, özellikle kısa vadeli yatırımcılar arasında satış baskısını arttırabilir.

Vadeli İşlemler ve Türev Piyasalardaki Görünüm

Bitcoin’deki mevcut oynaklık, küresel ekonomide artan belirsizlik ve azalan likidite koşullarıyla ilişkilendiriliyor. Unchained’in piyasa araştırma direktörü Timot Lamarre, kripto paranın dünya genelinde yaşanan olaylar ve likiditeye duyarlılığı üzerinde durdu. Lamarre, Bitcoin’in kaos ortamında en güvenilir varlık olarak anlaşılmasının hâlâ yeterince benimsenmediğini kaydetti:

Bitcoin, dünya olayları ve likidite açısından küresel bir gösterge olmaya devam ediyor. Azalan likidite ve şiddetli çatışma ortamı, Bitcoin fiyatı üzerinde baskı yaratıyor. Karşı taraf riski olmadan servet taşınabilmesi avantajı ise tam anlamıyla anlaşılmış değil.

Türev piyasalarda ise dikkatli ve savunmacı bir pozisyonlanma görülüyor. Bitfinex ekibi yaptığı değerlendirmede, piyasada geçmişte olduğu gibi yoğun uzun pozisyonların bulunmamasının aşağı yönlü sert tasfiyeleri engellediğine işaret etti ancak bu koşullarda yukarı yönlü hareketlerin de hızlı bir şekilde ivme kazanmasının zorlaştığına dikkat çekti:

Türev piyasası şu anda daha savunmacı bir dengeye oturdu. Geçmişteki yoğun uzun pozisyonlanmanın yarattığı aşağı yönlü tasfiye riski önemli ölçüde azaldı. Ancak bu, yukarı yönlü hareketlerin de yalnızca kısa pozisyonların kapatılmasıyla beslenemeyeceği anlamına geliyor. Kalıcı ve güçlü bir toparlanma için hem fonlama koşullarının istikrara kavuşması hem de spot talepte gerçek bir canlanma görmek gerekecek.

Son dönemdeki fiyat hareketleri ve düşük işlem hacimleri, piyasalarda temkinli bekleyişin ve belirsizliğin sürdüğünü gösterdi. Piyasanın seyrini yakından izleyen taraflar, kritik destek alanlarının yeniden test edilmesi durumunda volatilitenin artabileceğine işaret ediyor.