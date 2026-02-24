Canaan’ın Teksas’taki Madencilik Yatırımı 39,75 Milyon Doları Aştı

Çin merkezli Bitcoin madenciliği donanım üreticisi Canaan, ABD’deki faaliyet alanını genişletiyor. Şirket, kripto para madenciliği alanında hizmet veren Cipher Mining’in Teksas’taki üç aktif tesisindeki yüzde 49’luk hissesini 39,75 milyon dolar bedelle satın aldı. Alım kapsamında Alborz LLC, Bear LLC ve Chief Mountain LLC tesislerinde ortaklık yapısı kuruldu. Bu tesislerin çoğunluk hissesi ise yenilenebilir enerji firması WindHQ’da bulunuyor.

Tesislerin Kapasitesi ve Operasyonel Güç

Satın alma sonucunda Canaan’ın yönetimine geçen üç tesiste toplam 120 megavatlık enerji kapasitesi bulunuyor. Tesisler, bir araya geldiklerinde yaklaşık 4,4 exahash/saniye hesaplama gücü üretme potansiyeline sahip. Anlaşmayla birlikte Cipher’dan 6.840 adet Avalon A15Pro model madencilik cihazı da devralındı. Bu ekipmanlar Cipher’ın daha önce Black Pearl adıyla bilinen, şu anda yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem (AI-HPC) merkezi olarak dönüşüm sürecindeki tesisinde çalışıyordu.

Finansman ve Hisse Aktarımı

Canaan, hisse alımını finanse edebilmek için 806 milyonun üzerinde A sınıfı hisse ihraç etti. Bu hisselerin karşılığı, yaklaşık 54 milyon Amerikan Depozito Hissesi (ADS) olarak belirlendi ve her biri 0,7394 dolar olarak fiyatlandırıldı. Ayrıca, bu hisseler için altı ay boyunca geçerli bir satış kısıtlaması getirildi.

Canaan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Nangeng Zhang, yapılan yatırımın şirketin uzun vadeli donanım-integrasyon stratejisine katkı sağladığını ifade etti. Zhang, Teksas’taki söz konusu projelerin piyasa ortalamasının altında elektrik fiyatı sunduğuna ve bu durumun operasyonel verimlilik artışında temel rol oynadığına dikkat çekti.

Şirketin CEO’su Nangeng Zhang, bu anlaşmanın Canaan’ın kendi donanımlarıyla yüksek verimli enerji altyapısını birleştirme planı açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Canaan, son çeyrekte gelirini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 121’in üzerinde artırmıştı. Şirketin finansal raporuna göre toplam gelir 196 milyon dolara ulaşırken, Bitcoin madenciliğinden elde edilen gelir de yaklaşık yüzde 99 yükselerek 30,4 milyon dolara çıktı. Şirketin rezervinde ise 1.750 BTC bulunuyor.

Madencilik Sektöründe Yapay Zekâya Yönelim

Canaan’ın ABD’deki stratejik yatırımı, madencilik firmalarının daralan kâr marjları karşısında yeni alanlara yöneldiği bir döneme denk geliyor. Kripto madenciliğinden elde edilen gelirlerin azalmasıyla birlikte, çok sayıda sektör oyuncusu yapay zeka ve bulut bilişim projelerine geçiş yapmaya başladı.

Yakın zamanda MARA Holdings, Fransa merkezli teknoloji firması Exaion’un yüzde 64’lük hissesini alarak yapay zeka servislerine doğrudan erişim elde etti. Sektörde faaliyet gösteren Hive Digital Technologies, Hut 8, TeraWulf ve Iren gibi şirketler de madencilik tesislerini veri merkezlerine dönüştürme sürecine girdi.

CoreWeave gibi bazı şirketler ise tamamen yapay zekâ odaklı hizmet modellerine geçiş yaptı. Bu gelişmeler, kripto madenciliği sektörünün yalnızca blokzincir alanıyla sınırlı kalmadığını ve teknolojik dönüşüme adapte olmaya başladığını gösteriyor.