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Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!

Dünyanın en büyük etkinliklerinden birisi yaklaşırken ilgili sektörlere bağlı kripto paralarda gözle görülür bir artış yaşanmaya başladı.
23:45
7 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Olimpiyatlardan sonra dünyanın en büyük spor etkinliği olduğu tartışmasız olan bu ayki FIFA Dünya Kupası’nın, kriptoyu ana akıma sokma konusunda da benzeri görülmemiş bir etkinlik olması bekleniyor.

Bunun bir nedeni, etkinliğin sponsorları arasında sektörün öne çıkması. Bu yılın başlarında Dünya Kupası organizatörleri kripto para platformu Cryptocom’u etkinliğin ana sponsorlarından biri olarak seçti. Etkinlik 20 Kasım’da başladığında borsanın tahmini beş milyar insanla etkileşime geçmesi sağlanılacak.

Platform, reklamlar üreterek ve arena isim haklarını kazanarak promosyon anlaşmalarını güvence altına alma konusunda en başarılı olanlar arasında yer aldı. Bunlar yalnızca markayı yüksekte tutmada değil, aynı zamanda genel olarak kripto para birimlerine daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamada da ufuk açıcı olmuş durumda.

Visa, NFT’leri Benimseyen En Son TradFi Şirketi

Küresel futbol federasyonu FIFA’nın ana sponsorlarından biri olan Visa da etkinlik için farkındalık yaratmak amacıyla Cryptocom ile işbirliği yapıyor. Ödeme şirketi, geçmiş Dünya Kupalarında farklı ülkelerden önemli goller içeren beş NFT’yi açık artırmaya çıkarıyor. Visa, açık artırmanın 8 Kasım’a kadar açık olduğunu ve elde edilen gelirin hayır kurumlarına aktarılacağını söyledi.

Bu NFT’lerin yanı sıra Visa, etkinlik sırasında taraftarlara kendi NFT’lerini yaratma fırsatı da sunacak. Dünya Kupası’na katılan taraftarlar, FIFA Fan Festivali’nde gerçekleşecek dört dakika uzunluğundaki altıya altı maçlara katılabilecek.

İnteraktif oyun alanı onların hareketlerini yakalayacak ve tuttukları milli takımın renklerinde benzersiz GIF’ler yaratacak. Oyuncular daha sonra bir Cryptocom hesabı aracılığıyla GIF’lerini NFT olarak almayı seçebilecekler. Bu arada, yaklaşan Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan bölgede kripto para birimlerinin kullanımı da önemli ölçüde hızlandı.

Chainalysis’e göre, kripto para biriminin benimsenmesi geçtiğimiz yıl Orta Doğu’da başka hiçbir yerde olmadığı kadar hızlı arttı. Bunun büyük bir kısmı, Katar’a komşu bir körfez ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yatırımlar tarafından teşvik edildi. Dünyanın en büyük kripto şirketlerinden bazılarının bölgesel merkezler kurmasıyla BAE, kripto para birimleri için küresel bir merkez olarak konumlanıyor.

Futbol Tokenları Dünyada Beklentileri Yükseltiyor

Dünya Kupası yaklaşırken, sporla ilişkili kripto para birimleri de yükselişe geçti. En dikkat çekici olanı, birçok büyük futbol kulübüyle ortaklık kuran Socioscom’un arkasındaki token olan Chiliz (CHZ) oldu. Son verilere göre, geçtiğimiz iki hafta içinde CHZ’nin fiyatı yaklaşık %43 arttı.

Bu yılki Dünya Kupası, sporun en büyük iki oyuncusunun yer aldığı son kupa olabilir. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo otuzlu yaşlarının ortalarından sonlarına doğru yaklaşıyor, yani bu durum profesyoneller için en iyi oyun yıllarının sonuna gelindiği olarak yorumlanabilir. Yine de katılımları, kendi milli takımları olan Arjantin ve Portekiz’in taraftar token’larına olan ilgiyi artırdı. Hem ARG hem de POR taraftar token’ları son iki haftada yaklaşık %50 arttı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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