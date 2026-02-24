Better, Framework Ventures ve Sky Ortaklığıyla DeFi’de 500 Milyon Dolarlık Mortgage Hamlesi

Dijital mortgage şirketi Better, merkeziyetsiz finans alanında önemli bir adım atarak girişim sermayesi şirketi Framework Ventures ve Sky ile güçlerini birleştiriyor. Ortaklar, geleneksel mortgage kredilerini blokzincir tabanlı finansal yapılara entegre etmeye hazırlanıyor ve bu amaçla 500 milyon dolara kadar kredi hacmi planlanıyor.

Mortgage Kredilerinin Blokzincire Taşınması

Better, Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren ve dijital mortgage süreçleri sunan bir finansal teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor. Son duyuruda, Framework Ventures’ın da finansal teknolojiye odaklanan bir yatırım şirketi olarak bu projeye doğrudan destek verdiği belirtiliyor. Sky ise sabit coin ve token altyapılarıyla biliniyor. Girişimin odağında, ABD hükümetinin desteklediği klasik mortgage kredilerinin blokzincire aktarılması ve bu varlıkların tokenleştirilerek yeni bir likidite kaynağına dönüştürülmesi bulunuyor.

İlk Aşamada Akredite Yatırımcılara Sunulacak

Framework Ventures, Better’ın yaklaşık yüzde 10 hissesini satın alarak yapının stratejik bir parçası haline geliyor. Yeni oluşturulacak mortgage teminatlı tokenlar ise ilk etapta yalnızca akredite yatırımcılara sunulacak. Şirketin aktardığına göre, perakende yatırımcılara açılacak ürünler için ise “Home Token” adı da gündemde; ancak takvimle ilgili kesinleşmiş bir bilgi henüz paylaşılmadı. Tokenleştirme trendinin büyümesine örnek olarak, BlackRock gibi büyük varlık yöneticilerinin de benzer şekilde blokzincir tabanlı para piyasası ürünlerine yönelik adımlar attığı vurgulanıyor.

Better’ın Piyasa Performansı ve Sky’ın Stablecoin Hamlesi

Better hisseleri, BETR koduyla Nasdaq’ta işlem görmesiyle dikkat çekiyor. 2025 sonundan itibaren yaşadığı düşüşün ardından, hisse değerinin Ocak’ta 27 dolar seviyesine gerilediği görülüyor. CEO Vishal Garg, mortgage sektöründeki aracıları azaltıp maliyetleri düşürmeyi ve bu sayede müşterilere daha avantajlı finansman sağlamayı hedeflediklerini aktarmış durumda.

“Eğer mortgage piyasasında diğer tüm aktörlerden daha düşük maliyetle finansman sağlayabilirsek, tüketicilere çok daha uygun fiyatlı krediler sunmamız mümkün olur.”

Framework ortaklarından Vance Spencer, gerçek dünya varlıklarının merkeziyetsiz finansta önemli fırsatlar sunabileceğini belirterek, mortgage kredilerinin dijital hale getirilmesiyle birlikte piyasada büyük likidite ve verimlilik artışı görülebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Aynı dönemde STBL markası da, OKX Ventures’tan stratejik yatırım aldığını ve Hamilton Lane ile Securitize ortaklığıyla X Layer ağında yeni bir stablecoin başlatacaklarını açıkladı. Bu stablecoin’in, ekosisteme özgü ilk sabit coin olacağı duyuruldu.

Tüm bu gelişmeler, hem geleneksel finans kurumlarının hem de yeni nesil blokzincir aktörlerinin, mortgage ve reel varlıkların tokenleştirilmesine yönelik ilgisinin arttığını gösteriyor.