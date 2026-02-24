Winvest — Bitcoin investment
DEFI

Better, Framework Ventures ve Sky Ortaklığıyla DeFi’de 500 Milyon Dolarlık Mortgage Hamlesi

Özet

  • Better, Framework Ventures ve Sky, 500 milyon dolarlık mortgage temelli DeFi projesi başlatıyor.
  • İlk aşamada sadece akredite yatırımcılar tokenlara erişim sağlayacak, perakende açılımı daha sonra planlanıyor.
  • Mortgage ve gerçek varlıkların blokzincirde tokenleştirilmesiyle sektörde yeni fırsatlar değerlendiriliyor.
COINTURK
COINTURK

Dijital mortgage şirketi Better, merkeziyetsiz finans alanında önemli bir adım atarak girişim sermayesi şirketi Framework Ventures ve Sky ile güçlerini birleştiriyor. Ortaklar, geleneksel mortgage kredilerini blokzincir tabanlı finansal yapılara entegre etmeye hazırlanıyor ve bu amaçla 500 milyon dolara kadar kredi hacmi planlanıyor.

İçindekiler
1 Mortgage Kredilerinin Blokzincire Taşınması
2 İlk Aşamada Akredite Yatırımcılara Sunulacak
3 Better’ın Piyasa Performansı ve Sky’ın Stablecoin Hamlesi

Mortgage Kredilerinin Blokzincire Taşınması

Better, Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren ve dijital mortgage süreçleri sunan bir finansal teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor. Son duyuruda, Framework Ventures’ın da finansal teknolojiye odaklanan bir yatırım şirketi olarak bu projeye doğrudan destek verdiği belirtiliyor. Sky ise sabit coin ve token altyapılarıyla biliniyor. Girişimin odağında, ABD hükümetinin desteklediği klasik mortgage kredilerinin blokzincire aktarılması ve bu varlıkların tokenleştirilerek yeni bir likidite kaynağına dönüştürülmesi bulunuyor.

İlk Aşamada Akredite Yatırımcılara Sunulacak

Framework Ventures, Better’ın yaklaşık yüzde 10 hissesini satın alarak yapının stratejik bir parçası haline geliyor. Yeni oluşturulacak mortgage teminatlı tokenlar ise ilk etapta yalnızca akredite yatırımcılara sunulacak. Şirketin aktardığına göre, perakende yatırımcılara açılacak ürünler için ise “Home Token” adı da gündemde; ancak takvimle ilgili kesinleşmiş bir bilgi henüz paylaşılmadı. Tokenleştirme trendinin büyümesine örnek olarak, BlackRock gibi büyük varlık yöneticilerinin de benzer şekilde blokzincir tabanlı para piyasası ürünlerine yönelik adımlar attığı vurgulanıyor.

Better’ın Piyasa Performansı ve Sky’ın Stablecoin Hamlesi

Better hisseleri, BETR koduyla Nasdaq’ta işlem görmesiyle dikkat çekiyor. 2025 sonundan itibaren yaşadığı düşüşün ardından, hisse değerinin Ocak’ta 27 dolar seviyesine gerilediği görülüyor. CEO Vishal Garg, mortgage sektöründeki aracıları azaltıp maliyetleri düşürmeyi ve bu sayede müşterilere daha avantajlı finansman sağlamayı hedeflediklerini aktarmış durumda.

“Eğer mortgage piyasasında diğer tüm aktörlerden daha düşük maliyetle finansman sağlayabilirsek, tüketicilere çok daha uygun fiyatlı krediler sunmamız mümkün olur.”

Framework ortaklarından Vance Spencer, gerçek dünya varlıklarının merkeziyetsiz finansta önemli fırsatlar sunabileceğini belirterek, mortgage kredilerinin dijital hale getirilmesiyle birlikte piyasada büyük likidite ve verimlilik artışı görülebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Aynı dönemde STBL markası da, OKX Ventures’tan stratejik yatırım aldığını ve Hamilton Lane ile Securitize ortaklığıyla X Layer ağında yeni bir stablecoin başlatacaklarını açıkladı. Bu stablecoin’in, ekosisteme özgü ilk sabit coin olacağı duyuruldu.

Tüm bu gelişmeler, hem geleneksel finans kurumlarının hem de yeni nesil blokzincir aktörlerinin, mortgage ve reel varlıkların tokenleştirilmesine yönelik ilgisinin arttığını gösteriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

USD1 Stabilcoin’de Kısa Süreli Sapma ve Likidite Riski Tartışmalı Gündemde

Yapay Zeka Çağında Bitcoin ile Hisse Senetleri Arasında Uzun Vadeli Rekabet

Aave Ekosisteminde Yönetişim Krizi: Ana Geliştirici Ekibin Ayrılma Kararı Etki Yarattı

INFINIT, Yapay Zeka Destekli DeFi Platformunu Kullanıma Açtı

Ether.fi, Kredi Kartı Altyapısını OP Mainnet’e Taşıyor

DeFi’de Düzenleme Savaşı: Hyperliquid, Washington’da Politika Merkezi Kurdu

Uniswap Tüm v3 Havuzlarında ve Sekiz Zincirde Protokol Ücretini Etkinleştiriyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Canaan’ın Teksas’taki Madencilik Yatırımı 39,75 Milyon Doları Aştı
Bir Sonraki Yazı Bitcoin Logosunun Evrimi: Satoshi’den Günümüze Tasarım Süreci
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Borsa Uygulamaları Arasında Kaybolmayın: İşte Her Şeyi Tek Ekrana Toplayan Çözüm
BITCOIN Haberleri
Bitcoin Logosunun Evrimi: Satoshi’den Günümüze Tasarım Süreci
Kripto Para
Canaan’ın Teksas’taki Madencilik Yatırımı 39,75 Milyon Doları Aştı
Kripto Para
Bitcoin Fiyatı 60 Bin Dolar Seviyesine Geri Çekildi: Piyasada Temkinli Bekleyiş
BITCOIN (BTC)
Facebook Kripto Para İşine Geri Dönüyor
STABILCOIN
Lost your password?