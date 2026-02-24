Binance’ın Yüklü Bitcoin Alımlarına Karşın Piyasada Yoğun Korku Hakim

Bitcoin fiyatı salı günü 62.000 dolar civarında seyretti. Yatırımcı duyarlılığında yoğun korku ve piyasada dalgalanma hakimken, Binance son 19 günde 4 milyar doların üzerinde değerde Bitcoin topladı. Küresel kripto para piyasasındaki bu hareketlilik, bireysel yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi gösterdiği ve volatil seyrin devam ettiği bir dönemde dikkat çekti.

Büyük Alımlar ve Korku Endeksi Gerginliği

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 8 seviyesine geriledi ve “Aşırı Korku” sinyali verdi. Bitcoin mayıs ayı başında 70.000 dolar seviyesinin altına düşerek toparlanmakta zorlanırken, küçük yatırımcılar portföylerinde azaltmaya giderken, Binance’in elindeki Bitcoin miktarı artış gösterdi. Bu, piyasanın genel eğiliminden bağımsız olarak büyük oyuncuların alım tarafında konumlandığına işaret etti.

Kurumlar ve Fonların Bitcoin’e İlgisi

Dijital varlık yatırımı yapan BitMine, portföy stratejisti Tom Lee’nin yöneticiliğinde 200 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu gelişme, olumsuz piyasa algısına rağmen kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisini sürdürdüğünü gösterdi. Özellikle büyük çaplı alımlar, kısa vadeli oynaklık yaşansa da uzun vadede piyasada büyük aktörlerin aktif kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Vadeli piyasalar tarafında ise yaklaşık 7,2 milyar dolar değerindeki short pozisyonlar mevcut fiyat seviyelerinin üzerinde yer alıyor. Olası yukarı yönlü bir hareketin bu pozisyonları “likide” etme riski yoğunlaşırken, kısa pozisyonların uzun pozisyonlara kıyasla daha yüksek olduğu belirtildi. Uzmanlar, piyasada sıkışmış bir denge oluştuğunu ve kısa pozisyonların fazlalığı nedeniyle sert fiyat hareketleri yaşanabileceğini ifade etti.

Piyasa Gelişmeleri ve Yeni Belirsizlikler

Blockchain araştırmacısı ZachXBT, büyük bir kripto şirketinde içeriden bilgi ticareti yapıldığına dair bir raporun yakında yayımlanacağını belirtti. Söz konusu iddianın gündeme gelmesi, piyasada yeni bir oynaklık dalgası yaratabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

Bazı uzun vadeli piyasa modelleri, Bitcoin’deki dip oluşumunun 2026 yılına kadar tamamlanmayabileceğine işaret ediyor. Son dönemde büyük borsalar arasında yer alan Binance’in Bitcoin toplamaya devam etmesi, piyasadaki endişe ortamında dikkat çeken bir karşı hamle olarak öne çıktı.

Diğer yandan Binance, iç uyum biriminin Tron blokzincirinde İran bağlantılı 1 milyar dolardan fazla Tether transferini tespit ettiği ve bazı çalışanların uyarılar sonrası işten çıkarıldığına dair iddiaları kesin bir dille reddetti. Şirketten yapılan açıklamada, bu tür transferlerin varlığı ve işten çıkarmalar konusunda herhangi bir doğrulama olmadığı vurgulandı.

Sonuç olarak, büyük platformların hareketleri ile bireysel yatırımcı davranışları arasında belirgin bir ayrışma yaşanırken, piyasalardaki korku seviyesi ve kısa pozisyon ağırlığı yeni fiyat hareketleri için zemin hazırlamaya devam ediyor.