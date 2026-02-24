Winvest — Bitcoin investment
Arizona Senatosu, Dijital Varlık Rezerv Fonu Kurulmasına Yönelik Tasarıyı İlerletiyor

Özet

  • Arizona Senatosu dijital varlık rezerv fonu kurma amacındaki yasa tasarısını komiteden geçirdi.
  • Tasarı, Bitcoin, stabilcoin ve NFT gibi dijital varlıkların idaresine yasal zemin getiriyor.
  • Yasa kabul edilirse, fon yönetimi ve yatırım süreçleri düzenlenmiş olacak.
Arizona Eyalet Senatosu, SB1649 kodlu yasa tasarısını Senato Kurallar Komitesi’nden geçirerek, tasarıyı Senato oylamasına bir adım daha yaklaştırdı. Bu tasarı, eyalet yönetiminin belirli dijital varlıkları elinde tutmasını ve kontrolünü sağlamayı amaçlayan bir Dijital Varlık Stratejik Rezerv Fonu oluşturulmasını öngörüyor.

Tasarı Ne Getiriyor?

Hazırlanan yasa teklifi, rezerv fonunun Arizona Hazine Bakanlığı tarafından yönetilmesini düzenliyor. Fonun hedefi; devlet tarafından el konulan, devlet hazinesine bırakılan veya gönüllü olarak teslim edilen dijital varlıkları muhafaza etmek. Ayrıca, eyalet meclisi tarafından bu fon için özel olarak tahsis edilen miktarlar da fona dahil edilecek. Daha önce gündeme gelen doğrudan Bitcoin satın alımıyla ilgili planlardan farklı olarak bu yaklaşım, halihazırda devletin elinde bulunan varlıkların sistematik biçimde yönetilmesini ön plana çıkarıyor.

Kapsama Dahil Varlıklar

Tasarıya göre Bitcoin, XRP, DigiByte, çeşitli stabilcoin’ler ve NFT olarak bilinen değiştirilemez token’lar fona dahil edilebilecek dijital varlıklar arasında gösteriliyor. Hangi varlıkların rezerve alınacağına dair kriterler oluşturmak amacıyla bir “kripto para adil değer puanı” isimli değerlendirme yöntemi de getiriliyor. Bu puanlama sistemi, piyasa değeri, ağ etkinliği ve merkeziyetsizlik gibi unsurları dikkate alarak varlıkların seçimine rehberlik edecek.

Yatırım ve Yönetim Yetkisi

Tasarı hükümlerine göre, fonun bağlı olduğu Hazine Bakanı rezerve alınan dijital varlıkları yatırım veya ödünç verme yoluyla değerlendirme hakkı kazanacak. Ancak buradaki işlemlerin eyalete ek finansal risk getirmemesi şartı öne çıkıyor. Böylece, eyaletin dijital varlıkları sadece pasif olarak elinde tutması yerine, aktif şekilde yönetmesi sağlanacak.

Tasarıda öngörülen bu yapı, varlıkların şeffaf ve kontrollü biçimde değerlendirilmesine yönelik bir çerçeve sunuyor.

SB1649’un ayrıca, dijital varlıkların eyalet hazinesi bünyesindeki değerlendirilme ve yönetimini düzenleyen ilk yasal çabalardan biri olması bakımından dikkat çektiği ifade edildi.

Meclis Süreci ve Sonraki Aşamalar

Tasarı, 16 Şubat 2026 tarihinde Senato Maliye Komitesi’nden dört onay ve iki ret oyu ile geçmişti. Önümüzdeki süreçte tüm Senato’da oylanması bekleniyor. 2025’te sunulan ve hazine varlıklarının yüzde onuna kadar olan kısmının Bitcoin’e yatırılmasını öngören SB1025 tasarısı, önceki yıl Vali Katie Hobbs tarafından veto edilmişti. Şu anki SB1649 ise daha dar kapsamlı ve varlıkların idaresine odaklanan bir çerçeve ile öne çıkıyor.

Senato genel oylaması sonrası tasarı, Arizona Temsilciler Meclisi’ne sevk edilecek. Burada da kabul edilirse, son olarak Vali onayına sunulacak.

Tasarı yürürlüğe girerse, Arizona yönetimi ABD’de dijital varlık rezervi konusunda yasal çerçeveye sahip ilk eyaletlerden biri olma yolunda ilerlemiş olacak.

