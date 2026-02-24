Winvest — Bitcoin investment
Kripto Paralarda Düşüş Kalıcı Mı? Analistler Nasıl Yorumluyor?

Özet

  • Nic: Piyasalar aşırı korku evresinde de olsa henüz dipte olmayabiliriz.
  • Nic: 60.000 dolar seviyesi önemlidir, çünkü bu seviyenin altında gerçek bir teslimiyet yaşanması muhtemeldir.
  • Darkfost'a göre BTC 38.900 dolar altına inmeden trend değişimi başlamayabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin 63 bin dolarda ve korku endeksi halen aşırı seviyelerde. Peki bu düşüş kalıcı mı? Kripto paralar sürekli daha derin diplere koşarken haber akışı boğaların lehine değil. Bugün farklı analistlerin güncel duruma dair değerlendirmelerini ele alacağız.

1 Kripto Para Düşüşü Kalıcı Mı?
2 Bitcoin 38.000 Dolar Olur Mu?

Kripto Para Düşüşü Kalıcı Mı?

Dört yıllık döngü yapısı kripto para yatırımcılarını 2025 son çeyrekte satış için motive etti ancak son 2 yıldır yaşanan büyük düşüşlerin çoğu kripto paralarla alakalı olmayan faktörlerin tetiklemesiyle oldu. Gümrük tarifeleri, savaşlar, bankacılık krizi, Trump’ın tehditleri ve daha birçok gelişmeler. Bitcoin 63 bin dolar seviyesinde ve Korku ve Açgözlülük endeksi 11’de.

Nic bunun bir son olmayabileceğini düşünüyor.

“Bu teslimiyet gibi görünüyor. Ama öyle değil. Henüz değil. Evet, kaldıraç oranını düşürdük. Long pozisyonları likide ettik. Fonlama negatif. Açık pozisyonlar azaldı.

ETF’ler beş hafta boyunca kan kaybetti. Bunların hepsi oldu. Ancak, LTH’ler satmıyor. Aslında on-chain verileri geniş çaplı bir teslimiyet değil, istikrarlı bir birikim gösteriyor. Bana göre bu, nihai dipten çok bir konumlandırma sıfırlaması gibi görünüyor.

Kripto şu anda kripto gibi işlem görmüyor, daha çok yüksek beta teknolojisi gibi. AI büyüme katsayılarını sıkıştırıyor, tarifeler sabit kalıyor ve Fed riskli varlıkları kurtaramıyor gibi görünüyor.

60.000 dolar seviyesi önemlidir, çünkü bu seviyenin altında gerçek bir teslimiyet yaşanması muhtemeldir. Bu seviyenin üzerinde ise, akışlar istikrar kazanırsa sıkışmaya yol açabilirsiniz.

Asıl soru, toparlanıp toparlanmayacağımız değil, bu makro rejim değişikliğinin geçici olup olmadığı… Ya da kripto paraların büyümeden daha uzun bir rotasyon sürecinden geçip geçmeyeceği.”

Her halükarda özellikle yıpranmış altcoinler için hayat daha da zorlayıcı olacak gibi görünüyor. En azından bu yılın ortasına kadar kripto paralarda negatif hava devam edebilir.

Bitcoin 38.000 Dolar Olur Mu?

120 bin doları gördükten sonra BTC’nin 40 bin doların altına düşmesi oldukça acı verici olur. Yatırımcı maliyet tabanlarını inceleyen Darkfost önceki ayı piyasalarını hatırlatarak bu sürecin olgunlaştığı ortamda daha derin dipler görebileceğimizi yazdı.

BTC’deki durum düzelmediğinden, piyasadaki farklı yatırımcı gruplarının davranışlarını analiz etmeye devam etmek önemini korumaktadır. Bu çerçevede temel gruplardan biri, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına daha az duyarlı olduğu bilinen Uzun Vadeli Sahipler (LTH) grubudur. Şu anda, LTH’ler ortalama olarak yaklaşık %74 kar elde etmektedir.

Bu kar marjı, fiyatın LTH maliyet tabanına yaklaşmasıyla birlikte düşmeye devam ediyor. LTH maliyet tabanı şu anda yaklaşık 38.900 dolar olarak tahmin ediliyor.

Bu maliyet tabanı sabit değildir ve daha yüksek fiyatlardan BTC satın alan STH’ler LTH kategorisine geçtikçe zamanla yükselmeye devam eder. Tarihsel emsallere bakıldığında, her ayı piyasası, fiyatın bu maliyet tabanının altına düşmesi ile karakterize edilmiş ve ~%20’lik gerçekleşen kayıplarla işaretlenen nihai teslimiyet aşamasını tetiklemiştir.”

Aşırı satıştan bahsedebilmemiz için fiyatın bu eşiği kaybetmesi gerekebilir ardından trendin tersine dönüşü için temellerin yeniden inşası süreci başlayacak.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
