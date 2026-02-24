Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

TRM Labs ve Finray, Kripto ve Geleneksel Finans için Ortak Uyum Platformu Geliştirdi

Özet

  • TRM Labs ve Finray, ortak uyum platformunu finans ve kripto piyasası için geliştirdi.
  • XZiel entegrasyonu ile hem kripto hem geleneksel finans işlemlerinde bütüncül takip sağlanıyor.
  • Kurumlar, MiCA ve kara para aklama düzenlemelerine uyumda dijital imkanlara yöneliyor.
Kripto para sektöründe analiz ve izleme teknolojileriyle öne çıkan TRM Labs, finansal altyapı şirketlerinden Finray Technologies ile önemli bir iş birliğine imza attı. İki şirket, kripto varlıklar ve geleneksel para transferleri için eş zamanlı denetim ve uyum takibi sağlayan yeni bir platform geliştirdi.

Yeni Uyum Platformunun Özellikleri

Finray’in karar süreci platformu XZiel’in içine entegre edilen sistem, TRM Labs’ın blokzincir analiz yeteneklerini doğrudan bu altyapıya taşıyor. Böylece, dijital varlıklarla geleneksel finans arasında şüpheli işlem tespiti, raporlama ve dokümantasyon süreçleri tek bir iş akışında yönetilebiliyor.

Platform, müşteri onboarding sürecinde cüzdan tarama özelliğiyle başlıyor ve işlem sonrasında cüzdan adreslerinin risk profillerinin güncel kalmasını sağlıyor. Hem blokzincir üzerindeki hem de geleneksel ödeme altyapısındaki transferler, Bitcoin, Ethereum ve Tron ağlarını kapsayacak şekilde, gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor.

Yüksek risk taşıyan aktiviteler otomatik olarak raporlanıyor. Sistem, bir işlemin neden takibe alındığını, kim tarafından incelendiğini ve hangi uyum kararının verildiğini zaman damgalı olarak kaydediyor. Bu fonksiyon, regülasyon denetimlerini ve şirket içi incelemeleri kolaylaştırmayı hedefliyor.

MiCA ve Kara Para Aklamanın Önlenmesi İçin Tasarlandı

Platformun geliştirilmesinde, MiCA düzenlemesi ve kara para aklama önlemlerine uyumluluk ön planda tutuldu. İki şirket, çözümün finansal kurumların denetlenebilir risk izleme programları kurmasını kolaylaştırdığını ifade ediyor.

Finray CEO’su Oleksandr Potapenko, finansal kurumların artık kripto ve geleneksel varlıklardaki uyum süreçlerini ayrı ayrı yönetmesinin mümkün olmadığını vurguladı ve ekledi:

Uyum ekipleri, hem kripto hem de geleneksel varlıklardaki riski tek bir platformdan takip edebilmeli. XZiel ile TRM’in blokzincir analiz teknolojisinin bir araya gelmesi, kurumlara ihtiyaca uygun ve denetlenebilir bir bütüncül risk görünü sağlayacak.

Bankalar ve Büyük Kurumlar Kriptoya Yöneliyor

Geleneksel bankaların ve kurumsal oyuncuların dijital varlık alanına ilgisi hızla artıyor. Son dönemde ABD’nin en büyük bankalarının yarısından fazlası, kendi bünyesinde Bitcoin işlem veya saklama hizmetleri sunma aşamasında bulunuyor.

Diğer yandan, River şirketi iş müşterilerinin kârlarının ortalama yüzde 22’sini Bitcoin’e yönlendirdiğini açıkladı. Bu veri, kurumsal düzeyde kripto paralara geçişin tabanda da ivme kazandığına işaret ediyor.

