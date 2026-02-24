XRP Ledger, Şubat Ayında İşlem ve Likidite Rekorlarına Rağmen Fiyat Gerilemesini Sürdürüyor

XRP Ledger üzerinde Şubat ayında kaydedilen istatistikler, ağdaki kullanıcı faaliyetlerinin önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. Buna rağmen, XRP’nin fiyatı ay boyunca güçlü bir toparlanma sinyali vermesine karşın 1,4 doların altında kalmayı sürdürdü.

Şubat’ta XRP Ledger’da Güçlü İşlem Artışı Yaşandı

XRPscan verilerine göre, XRP Ledger üzerinde onaylanmış ödeme işlemlerinin sayısı Aralık 2023 sonunda bir milyon seviyesinden Şubat ayında 2,7 milyonu aşarak son bir yılın en yüksek noktasına ulaştı. Bu tür işlemler, ağdaki doğrulayıcılar tarafından onaylanıp dağıtık deftere işlenen transferleri ifade ediyor. Artan işlem hacmi, kullanıcıların ağı gerçek anlamda ödeme, transfer, DeFi ve çeşitli uygulamalar için aktif şekilde kullandığını gösteriyor.

XRPL DEX AMM Aktivitesi ve Kripto Yatırımcılarının Görüşleri

XRPL merkeziyetsiz borsasında otomatik piyasa yapıcı (AMM) modülüne yönelik ilgi de yükseldi. Şubat ayında 14 binden fazla AMM yatırımı kaydedildi. AMM, ağa ek likidite sağlayarak işlem kaymalarını azaltıyor ve daha istikrarlı bir ticaret ortamı sunuyor. Özellikle, Permissioned Domains yükseltmesinin ardından Permissioned DEX’in de devreye alınması, yeni likidite alanlarının açılmasına katkı sağladı. Kripto yatırımcısı CryptoSensei, ağdaki bu hareketliliğe işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

XRP ağının aktifliğinin güçlü şekilde sürdüğü, günlük yaklaşık 2 milyon işlem ve 40 bin civarında aktif adresin gerçek kullanımın bir göstergesi olduğu ifade edildi. Birçok zincir farklı anlatıların peşinden giderken, XRPL’nin değer hareketiyle öne çıktığı; tutarlı ilerlemenin ise kurumsal aktörler için önemli bir unsur oluşturduğu belirtildi.

Permissioned DEX’in, bankalar ve finansal kurumlar gibi geleneksel kuruluşların kontrollü bir likidite ortamında işlem yapabilmesi için fırsatlar sunacağı öngörülüyor.

XRP Fiyatı Beşinci Ayında da Baskı Altında

Şubat sonunda, XRP fiyatı üst üste beşinci ayını değer kaybıyla tamamladı ve kapanış 1,33 dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, yıl başındaki zirveye göre yüzde 45’lik bir düşüş anlamına geliyor. Fiyatlardaki düşüşte, büyük yatırımcıların borsalara yaptığı yüklü transferler etkili olduğu belirtiliyor. Ayrıca gerçekleşen kayıpların 2022’den bu yana en yüksek düzeye çıktığı aktarıldı.

Geçmişte benzer durumlarda piyasada ciddi bir olumsuz hava hakim olduktan sonra fiyatlarda toparlanmanın yaşandığı örnekler bulunuyor. Son yayınlanan analizler, XRP’nin kalıcı bir yükseliş için 1,47 dolar direncinin aşılması gerektiğinin altını çiziyor.