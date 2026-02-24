Ethereum Foundation, 70.000 ETH’lik Staking Planını Uygulamaya Başladı

Ethereum Foundation, kripto rezervlerini yönetme stratejisinde önemli bir değişikliğe giderek elindeki ETH varlıklarının bir kısmını stake etmeye başladı. Organizasyon, ilk aşamada 2.016 ETH’yi validator olarak ağa aktardı ve toplamda 70.000 ETH’yi staking işlemlerine yönlendirmeyi hedefliyor. Staking’den elde edilen ödüllerin doğrudan vakfın hazinesine geri aktarılması planlanıyor.

Kriz Döneminde Yeni Finansman Modeli

Bu kararla birlikte Ethereum Foundation, piyasalarda belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemde sürdürülebilir finansman kaynakları oluşturmayı amaçlıyor. Son günlerde Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin’in piyasa gerilerken yaklaşık 7 milyon dolar değerinde ETH satması, hazine yönetimi ve ekosistemdeki satış sinyalleriyle ilgili tartışmalara da yol açmıştı. Vakfın staking politikasına yönelmesi, token satışı yerine eldeki varlıkların aktif şekilde değerlendirilmesini öne çıkarıyor.

Staking Gelirleri, Ekosistem Desteklerine Katkı Sağlayacak

Geçtiğimiz yıl duyurulan yeni hazine politikası kapsamında atılan bu adım, Ethereum’un proof-of-stake mimarisiyle de uyumlu. Foundation, kendi validator altyapısı üzerinden ağın güvenliğini artırırken aynı zamanda ekosistem projeleri, geliştirici araçları ve topluluk odaklı çalışmalara destek verecek kaynakları çeşitlendiriyor. Son dönemde genişletilen Ekosistem Destek Programı ile açık kaynak yazılımlar, protokol araştırmaları ve topluluk gelişimine daha fazla kaynak ayrılması gündeme geldi. Böylece staking gelirlerinin, uzun vadede bu programların istikrarlı biçimde finanse edilmesine katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Merkezsiz Yapı ve İstemci Çeşitliliği Ön Planda

Vakıf, validator altyapısını oluştururken merkezsizliği ve istemci çeşitliliğini temel alıyor. Altyapı, Attestant tarafından geliştirilen açık kaynak araçlarla inşa edildi. Bunlardan Dirk, imzalama işlemlerinin farklı ülkeler arasında dağıtılarak tek bir noktadan kaynaklanabilecek risklerin önüne geçiyor. Vouch ise farklı execution ve consensus istemcilerini birlikte kullanmaya imkan tanıyarak istemci çeşitliliğini artırıyor.

Validator yapısı içerisinde azınlık istemciler de yer buluyor ve altyapı, barındırılan hizmetler ile farklı bölgelerdeki fiziksel donanımların bileşiminden oluşuyor. Böylece ekosistemin uzun zamandır vurguladığı ağ güvenliği, yedeklilik ve merkezsiz yapının hayata geçmesi hedefleniyor.

Ethereum Foundation, merkezi İsviçre’de bulunan ve Ethereum ekosistemini teknik, finansal ve toplumsal boyutta desteklemeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Kurum, ağın çekirdek geliştirme süreçlerinden ekosisteme yönelik araştırma ve fonlamaya kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Ethereum Foundation, yaptığı açıklamada staking yoluyla sağlanacak gelirlerin doğrudan vakfın hazinesine aktarılacağını ve bu kaynakların ekosistem desteklerinde kullanılacağını belirtti.

Proof-of-stake mimarisine geçişle birlikte, Ethereum ağında validator ve istemci çeşitliliği kritik bir unsur haline gelmiş durumda. Foundation’ın bu doğrultuda attığı adımların, diğer kurumsal katılımcılara da örnek teşkil edebileceği düşünülüyor.

Başlatılan yeni staking planı, vakfın uzun vadeli finansal sürdürülebilirlik ve ağın teknik gelişimine katkı sağlama vizyonunu destekler nitelikte bulunuyor.