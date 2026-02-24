Son Dakika: 24 Şubat ABD Verileri Açıklandı

Son istihdam raporunun da beklenenden iyi gelmesiyle Mart ayı faiz kararı neredeyse kesinleşti. Eğer Şubat raporu beklenti altı gelmezse Mart ayında da faizler sabit bırakılacak. Peki tüketici duyarlılığı ne durumda? Biraz önce açıklanan Conference Board Tüketici Güven Endeksi önemli detaylara ışık tutuyor.
ABD Verileri Son Dakika
Rakamlar her zaman görmemiz gereken şeyi göstermez bu yüzden tüketici anketleri güncel piyasa durumunu anlamanız için işinizi kolaylaştırır. Aşırı sinyaller verse de tüketici anketleri yönün nereye olduğu konusunda fikir verir. Conference Board Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında 2,2 puan artarak 91,2’ye yükseldi. Ocak ayında ise yukarı yönlü revize edilmiş 89,0 seviyesindeydi. Tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerine dayanan Mevcut Durum Endeksi Şubat ayında 1,8 puan düşüşle 120,0’a geriledi. Tüketicilerin gelir, iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli beklentilerine dayanan Beklentiler Endeksi ise 4,8 puan artışla 72,0’a yükseldi.
The Conference Board Baş Ekonomisti Dana M Peterson şunları söyledi;
“Tüketicilerin geleceğe yönelik kötümser beklentileri bir miktar azaldığı için, Ocak ayında düşen güven endeksi Şubat ayında yükseldi. Endeksin beş bileşeninden dördü güçlendi. Bununla birlikte, endeks Kasım 2024’te ulaştığı dört yıllık zirveye (112,8) göre oldukça düşük seviyede kaldı.
Tüketicilerin ekonomiyi etkileyen faktörler hakkındaki yazılı yanıtları, karamsarlığa doğru eğilimini sürdürdü. Fiyatlar, enflasyon ve mal maliyetleri hakkındaki yorumlar, tüketicilerin en çok ilgilendiği konular olmaya devam etti. Şubat ayında ticaret ve siyasetle ilgili yorumlar da arttı. Şubat ayında işgücü piyasası ile ilgili yorumlar biraz azalırken, göçle ilgili yorumlar bir miktar arttı.”
İş piyasalarına dair iyimserlik atarken gelirlerin artacağı öngörülüyor.