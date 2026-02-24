Winvest — Bitcoin investment
NEAR AI, IronClaw ve Gizli GPU Pazaryeri ile Web3 ve Yapay Zeka Güvenliğini Yükseltiyor

Özet

  • NEAR AI, IronClaw adlı güvenli yapay zeka asistanını ve yeni GPU pazaryerini tanıttı.
  • IronClaw, veri gizliliğine odaklanırken, pazaryeri merkeziyetsiz donanım kullanımını kolaylaştırıyor.
  • Bu adımlar, yapay zeka ve blokzincir kesişiminde güvenliği öne çıkarıyor.
Yapay zeka ve blokzinciri tabanlı uygulamaların kesişiminde faaliyet gösteren NEAR Protocol, IronClaw adını verdiği güvenlik odaklı yapay zeka asistanı ve merkeziyetsiz GPU pazaryerini duyurdu. NEAR’ın yaklaşımı, hem özel verilerin korunması hem de küresel yüksek performanslı donanım eksikliğine çözüm sağlama amacı taşıyor. IronClaw ve yeni hizmetler, “User-Owned AI” yani kullanıcıya ait yapay zeka vizyonunun önemli bir adımı olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 NEAR AI, Güvenli ve Merkeziyetsiz Yapay Zeka Altyapısına Odaklanıyor
2 IronClaw: Güvenlik Öncelikli Otonom Yapay Zeka Asistanı
3 Gizli GPU Pazaryeri: Dağıtık Donanım Kaynağı ise Yeni Bir Model Sunuyor

NEAR AI, Güvenli ve Merkeziyetsiz Yapay Zeka Altyapısına Odaklanıyor

Illia Polosukhin’in kurucu ortakları arasında yer aldığı NEAR Protocol, Ethereum benzeri bir akıllı sözleşme platformu olarak biliniyor; son yıllarda ağırlıklı olarak yapay zeka entegrasyonları ve veri gizliliğine odaklanmaya başladı. 2024 ve 2025 yıllarında NEAR AI Cloud ve Private Chat gibi hizmetlerle kripto ekosisteminde dikkat çekti. Bu servisler, Brave tarayıcısı gibi ortaklarla yapılan entegrasyonlar sayesinde geniş kullanıcı kitlelerine ulaştı. 2026 başlarında NEAR ekosistemi, NVIDIA’nın Inception programına dahil olarak kendi platformundaki donanım izolasyonunu ve gizlilik doğrulamalarını teknik olarak güçlendirdi.

IronClaw: Güvenlik Öncelikli Otonom Yapay Zeka Asistanı

IronClaw, popüler OpenClaw ajanından esinlenilerek Rust programlama diliyle sıfırdan kodlandı. Bu yapay zeka asistanı, geleneksel çözümlerin aksine geniş sistem erişimi gerektirmiyor; bunun yerine işlemlerini WebAssembly (WASM) ortamlarında izole bir şekilde gerçekleştiriyor. Böylece, olası kötü niyetli komutlara karşı özel anahtarların ya da hassas kimlik bilgilerinin sızdırılması riski en aza indiriliyor. Proje, kullanıcıların merkezi bulut sağlayıcılarından veri bağımsızlığı elde ederek kendi dijital asistanlarının tam kontrolünü ellerine almasını hedefliyor.

NEAR AI, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmeye yer verdi:

Bugün NEARCON 2026’da NEAR AI, IronClaw ile Gizli GPU Pazaryeri’ni ve yeni gizlilik özelliklerini tanıttı. Bu teknoloji yığını, tasarımı gereği gizli ve çalışma anında doğrulanabilir yapısıyla, ödün vermeden yapay zeka ekonomisinin inşasını mümkün kılıyor.

Gizli GPU Pazaryeri: Dağıtık Donanım Kaynağı ise Yeni Bir Model Sunuyor

IronClaw ile birlikte sunulan gizli GPU pazaryeri, kullanıcıların küresel ölçekte güvenli bir ortamda merkeziyetsiz bilgisayar gücü kiralamasını sağlıyor. Platform, Trusted Execution Environments (TEE) gibi teknolojilerle, işlem gören verilerin hem donanım sahibi hem de dışarıdan erişime karşı korunmasına odaklanıyor. Bu model, geliştiricilere NEAR AI Cloud altyapısı üzerinden gizlilik odaklı model eğitimi ve tahminler yapabilme olanağı tanıyor. Geleneksel bulut hizmetlerine alternatif sunan bu yaklaşım, özellikle yapay zeka alanında kripto tabanlı çözümlerin pratik kullanıma geçişini hızlandırıyor.

IronClaw’un tanıtılması, yeni nesil otonom yapay zeka ajanları için güçlü ve gizlilik odaklı bir teknik temel yaratıyor. Bu gelişme, kripto sektöründe deneysel fazı aşan yeni araçlarla, kullanıcıların gelir potansiyeli taşıyan finansal stratejiler gerçekleştirmesinin önünü açıyor.

