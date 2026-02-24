HashKey Group, Hong Kong’da Tek Noktadan Gerçek Varlık Tokenizasyonu Platformunu Başlattı

Hong Kong’da düzenlenmiş dijital varlık piyasası hızla büyürken, HashKey Group yeni adımlarıyla sektörde öne çıkıyor. Dijital varlık alım-satım, derecelendirme ve kurumsal ortaklıklar alanındaki çalışmalarını son dönemde hızlandıran şirket, kapsamlı bir gerçek varlık (Real-World Asset – RWA) ihraç platformunun başlatıldığını duyurdu.

HashKey’in Pazardaki Yükselişi

Hong Kong merkezli HashKey Group, dijital varlık sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteriyor. Şirket ayrıca kurumsal düzeyde hizmetleri ve yerel regülasyonlara uyumlu altyapısıyla biliniyor. Son haftalarda, şirketin işlettiği HashKey Exchange “Yılın Dijital Varlık Borsası” ödülüne layık görüldü. Buna ek olarak, Hong Kong’da faaliyet gösteren Mox Bank Limited ile yapılan stratejik iş birliğiyle, ülkenin finans sistemiyle entegre bir kripto varlık ticaret servisi de sunulmaya başlandı.

Şeffaflığı Artıran Yeni Girişimler

HashKey Group, Hong Kong Sanal Varlık Derecelendirme Şirketi ile birlikte kripto para ve borsa derecelendirmesi başlatarak ekosistemde yatırımcı güveninin artırılmasını hedefliyor. Bu girişimin, yerel piyasanın regülasyona uyumlu şekilde gelişmesinde yeni bir dönemi işaret ettiği ifade ediliyor.

Gerçek Varlıkların Tokenizasyonu İçin Tek Nokta Çözüm

HashKey Group, yakın zamanda başlatılan Gerçek Varlık Tek Nokta İhraç Platformu ile şirketlerin ve finans kuruluşlarının somut varlıkları dijitalleştirerek global yatırımcılara sunmasını kolaylaştırıyor. Söz konusu çözüm hem Hong Kong’un Dijital Varlık Gelişimi Politikası 2.0 ile uyumlu olarak hem de Çin’in varlık tokenizasyonu alanında belirlediği çerçeveleri destekler şekilde tasarlandı.

Platformun yönetimini üstlenen HashKey Tokenisation birimi, varlıkların tüm yaşam döngüsünde – ön değerlendirme, yapılandırma, dağıtım ve saklama aşamalarında – kapsamlı hizmetler sunuyor. Tüm yapı, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından belirlenen standartlarla uyumlu şekilde geliştirildi.

Dr. Xiao Feng, HashKey Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su, çözümün Hong Kong’un kurumsal kapasitesinden faydalanarak varlık tokenizasyonunu hızlandıracağını ve şehrin küresel bir yenilik merkezi olma hedefine katkı sunacağını aktardı.

Teknolojik altyapıda, ERC-3643 token standartlarını ve zincirler arası uyumluluğu destekleyen Nexatoken sistemiyle birlikte Crypto-as-a-Service entegre edildi. Platform, hem birincil ihraçta hem de ikincil piyasada, teslimata karşı ödeme (DvP) prensibiyle güvenli ve düzenlenmiş ticaret imkanı tanıyor.

Kurumsal ve Profesyonellere Yönelik Hizmetler

Platform; likit olmayan varlıklarını girişimcilere, kurumsal finans kuruluşlarına ve dijitalleşme kapasitesini artırmak isteyen hukuk firmaları ile denetim uzmanlarına sunmak isteyen şirketleri hedefliyor. Bu sayede profesyonel katılımcıların dijital varlık erişim ve yönetimi konularında yeni imkânlar elde etmesi amaçlanıyor.

HashKey Group’un geliştirdiği bu yeni platform, yerel finans ekosistemini güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Hem regülasyona uygun yapı hem de kurumsal düzeyde teknolojik destek ile Hong Kong’un dijital varlık alanında bölgesel liderliğini sürdürmesi hedefleniyor.