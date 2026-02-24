Chainlink’in Eski Hukuk Yöneticisi Taylor Lindman, ABD SEC Kripto Görev Gücü’nün Baş Hukuk Danışmanı Oldu

Taylor Lindman, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bünyesinde yer alan Kripto Görev Gücü’nün baş hukuk danışmanı (Chief Counsel) pozisyonuna atandı. Daha önce Chainlink Labs’ta beş yıl boyunca hukuk departmanında yönetici olarak görev yapan Lindman’ın yeni görevi, regülasyon ve blockchain teknolojileri alanındaki dengelerin değişmekte olduğunu gösteriyor.

Deneyimli hukukçunun yeni rolü

Chainlink Labs, merkeziyetsiz oracle protokolleri geliştirerek blokzincir altyapısına katkı sunan bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. Şirketteki görevinde akıllı sözleşme veri altyapıları ve uluslararası regülasyon uyumluluğu konularında sorumluluk üstlenen Taylor Lindman’ın, SEC’deki yeni pozisyonu kripto piyasasının yakından takip ettiği bir gelişme oldu.

Kripto regülasyonunda değişen yaklaşım

Lindman, SEC Kripto Görev Gücü’ne baş hukuk danışmanı olarak atanmadan önce, Michael Selig’in ardından bu pozisyona geçti. Selig’in yakın zamanda ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) başkanlığına getirilmesi sonrasında koltuk boşalmıştı. 23 Şubat 2026 tarihinde resmen duyurulan atama, ABD’de blockchain girişimleri ile regülatörler arasındaki ilişkinin gelişmekte olduğuna işaret etti.

SEC Komiseri Hester Peirce, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda yeni atanan baş hukuk danışmanını memnuniyetle karşıladığını belirterek, ekibin yönetiminde olumlu gelişmeler beklediğini dile getirdi.

Chainlink ekibi Lindman’ın beş yıllık katkılarına teşekkür ederek, ABD finans sektörünün modernleşmesinde birlikte çalıştıkları süreçlere vurgu yaptı.

Lindman’ın Chainlink Labs’ta edindiği teknoloji ve hukuk birikiminin, SEC’nin merkeziyetsiz finans (DeFi), tokenizasyon ve yeni nesil blokzincir altyapılarına yönelik politika geliştirme sürecine katkı sağlaması bekleniyor.

Atama, önceki yönetimde öne çıkan sert yaptırım uygulamalarından farklı olarak, kamu-özel sektör iş birliğini önceleyen, daha kapsayıcı bir gözetim yaklaşımına geçiş sinyali veriyor.

Düzenleyici-taraflar arası insan kaynağı hareketliliği

SEC Kripto Görev Gücü, geçtiğimiz yıl oluşturularak dijital varlık piyasasında odaklı ve uzmanlaşmış bir düzenleyici çerçeve sunmayı amaçladı. Bu girişim, piyasa katılımcılarıyla yapılan yuvarlak masa toplantıları ve uzman danışmanlıkları aracılığıyla, belirsizliği azaltan daha net kılavuz ilkelerin geliştirilmesini hedefliyor.

Lindman’ın SEC’de göreve başlaması, regülasyon ve sektörler arası tecrübeli uzman hareketliliğinin şekillendiği bir sürecin örneği olarak yorumlanıyor. Bu eğilim, farklı regülatör kurumlarda veya önde gelen teknoloji şirketlerinde görev alan yöneticilerin sektörler arasında yer değiştirerek bilgi akışını hızlandırdığı bir dönem olarak öne çıkıyor.