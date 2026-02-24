Kripto Paralarda Gündem Baş Döndürüyor ve Grafik Acı Verici

Winvest — Bitcoin investment
  • ABD-İran gerilimi tam gaz devam ederken İran yönetimindeki isimler kendilerinden sonra göreve gelecek 4’er kişiyi belirledi.
  • Vitalik Buterin düşüşten istifade 3 günde 7,3 milyon dolarlık daha ETH sattı. Birçok ayı piyasası gören Vitalik belli ki zor günlere hazırlık yapıyor.
  • Tarifelerle alakalı mahkeme kararı Trump’ın işini zorlaştırıyor ancak bu Trump’ın moralini bozmanın ötesinde piyasaların moralini bozuyor. Ülkeler imzaladıkları tarife anlaşmalarını iptal edecek mi?
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yüksek Mahkeme tarife kararının ardından 2025 yılında büyük bir arzuyla (!) ticaret anlaşması imzalayan ülkeler isyan bayrağını açtı. Milyarlarca dolar ödemek yerine Trump’a “mahkeme sana bu yetkiyi vermiyormuş anlaşma iptal” demek ülkeler için daha mantıklı. AB dün bu yüzden ticaret anlaşmasının onayını durdurdu. Trump buna çok kızdı ve bugün yeni açıklamalar gelecek.

Kripto Paralar Baş Döndürüyor

ABD-İran gerilimi tam gaz devam ederken İran yönetimindeki isimler kendilerinden sonra göreve gelecek 4’er kişiyi belirledi. Hamaney dahil tüm üst düzey isimler saldırıya hazırlanıyor. BTC ve ETH ETF’lerinden çıkışlar devam ediyor. Strategy geçen hafta yaptığı alımlar rezervlerini 717.722 BTC’ye çıkarsa da spot fiyat ortalama maliyetin epey altında olduğundan MSTR yatırımcıları zarar yazıyor.

Vitalik Buterin düşüşten istifade 3 günde 7,3 milyon dolarlık daha ETH sattı. Birçok ayı piyasası gören Vitalik belli ki zor günlere hazırlık yapıyor. Jane Street’in 2022 LUNA çöküşündeki rolüyle ilgili tartışmalar dedikodudan ibaretti ancak artık dava açıldı. 2022 çöküşünün arka planındaki büyük piyasa yapıcı ve yatırım şirketlerinden hesap sorma zamanı gelmiş olabilir.

ZachXBT dün kriptonun en büyüklerinden biriyle ilgili insider trading dosyası açacağını duyurdu. 26 Şubat tarihinde hangi talihli (!) şirketin ismi açıklanacak göreceğiz. Eğer tokeni olan veya tokenlerle bağlantılı bir şirket görürsek bu durum aşırı volatiliteye neden olur. WLFI iddiaları dolaşımda olsa da Pumpfun olduğunu düşünenler de var sonuç olarak Perşembe günü herkes öğrenecek.

SEC aracı firmaların artık stablecoin tutmak için sahip olması gereken zorunlu karşılık oranını normalleştirdi. Önceden %100’ken şimdi %2 yani stablecoin talebi daha da artacak.

Kripto Paralarda Ne Olacak?

Son düşüş fazlasıyla göstere göstere gelen bir hareketti. BTC 72 bin dolar aşamadı ve geri dönüş umutlarının belirebilmesi için yapması gereken asgari hamle buydu. Doğal olarak başarısız testin ardından en makul senaryo daha düşük destek seviyelerinin test edilmesiydi. 69 bin dolar desteğinden tekrar direnç bölgesine hareket başlayabilirdi ancak bu da olmadı. BTC ardından 66 ve 65 bin dolar doları ihlal etmeye başladı. Şimdiyse 63 bin doları kaybetti. Önümüzdeki günlerde 56 bin doların test edilmesi bu yüzen mantıklı görünüyor, daha yüksek tepeler değil daha düşük diplere müsait bir ortam var.

Tarifelerle alakalı mahkeme kararı Trump’ın işini zorlaştırıyor ancak bu Trump’ın moralini bozmanın ötesinde piyasaların moralini bozuyor. Ülkeler imzaladıkları tarife anlaşmalarını iptal edecek mi? Çin ile ABD yeniden restleşecek mi? AB dün ticaret anlaşmasını imzalamadı peki yatırım sözlerini de tutmayacak mı? Trump tarifelere baş kaldıran ve mahkeme kararına sığınan ticaret ortaklarının canını yakacağını söylemişti bu noktada ne yapacak? Trump’a destek azalıyor ve ara seçimler yaklaşırken Cumhuriyetçi parti içinden bile Trump aleyhine pozisyon almaya cesaret edebilenler var bu durum onu daha da agresifleştirecek mi? Tüm bu sorular ve daha fazlası belirsizliği, korkuyu ve şüpheyi yani FUD’u besliyor. Kripto paralar bundan hoşlanmıyor ve grafiklerde gördüğümüz bundan başka bir şey değil.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
