Bitcoin’de Korkutan Senaryo: Tarih Tekerrür mü Ediyor?

Bitcoin piyasası, 24 Şubat 2026 itibarıyla Glassnode verilerinin işaret ettiği sert bir gerçekle yüzleşiyor: “Gerçekleşen Kar/Zarar Oranı”nın 1 eşiğinin altına sarkması, yatırımcıların artık kardan ziyade zararına satış yapmaya başladığını gösteriyor. 2018 ve 2022 yıllarındaki derin ayı piyasası dönemlerini anımsatan bu tablo, piyasadaki likiditenin hızla çekildiğini ve kapitülasyon riskinin kapıda olduğunu kanıtlıyor. Ekim 2025’te ulaşılan zirveden bu yana yaklaşık %50 değer kaybeden en büyük kripto para makroekonomik baskılar ve teknik “death cross” (ölüm kavşağı) sinyalleriyle hayli kritik bir viraja girmiş durumda.

Blockchain İçi Verilerinde Ayı Rejimi Tescillendi

Glassnode analizleri, Bitcoin ağındaki satış baskısının nitelik değiştirdiğini ve piyasanın artık tamamen “zarar realizasyonu” döngüsüne hapsolduğunu ortaya koyuyor. 90 günlük hareketli ortalamanın 1 seviyesinin altına inmesi, yatırımcı psikolojisindeki kırılmanın derinleştiğini simgeliyor. Tarihsel veriler, bu oranın söz konusu seviyenin altında kaldığı dönemlerin genellikle altı ay veya daha uzun sürdüğünü, piyasanın toparlanması için likiditenin yeniden sisteme girmesinin şart olduğunu hatırlatıyor.

Piyasa yapısındaki bu bozulma, sadece küçük yatırımcıyı değil, “balina” olarak tabir edilen büyük ölçekli cüzdanları da etkisi altına almış görünüyor. CryptoQuant verileri, büyük yatırımcı gruplarının karlılık oranlarının 2022 yılının ortalarındaki seviyelere gerilediğini raporluyor. Söz konusu benzerlik, geçmiş döngülerde görülen nihai dip oluşumundan önceki o sancılı süreci işaret etmesi bakımından büyük önem taşıyor. Ocak ayında 96.000 dolar seviyelerini test eden Bitcoin’in bugün 63.200 dolar bandına gerilemesi, panik satışlarının kurumsal düzeyde de hissedilmeye başlandığını doğruluyor.

Likidite kuruluğu, Aralık 2025’te günlük 1 milyar doları aşan karların bir anda 183 milyon dolara kadar gerilemesiyle ilk sinyallerini vermişti. O dönem yaşanan kısa süreli toparlanma çabası, yerini daha agresif bir satış dalgasına bıraktı. Yatırımcılar, portföylerini korumak yerine nakde dönme refleksiyle hareket ederken, piyasadaki sermaye çıkışı Blockchain içi metriklerin tamamında baskın bir renk olarak göze çarpıyor.

Makroekonomik Baskılar ve Teknik Ölüm Kavşağı

Bitcoin üzerindeki mevcut baskı sadece iç dinamiklerden değil, küresel siyasetin yarattığı fırtınalardan da besleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın küresel ithalat vergilerini artıracağına dair açıklamaları, risk iştahını bıçak gibi kesti. Tarife duyurularının ardından gelen bu belirsizlik ortamı, kripto paralar gibi volatil varlıklardan kaçışı hızlandırarak fiyatın son bir ayda %29 erimesine yol açtı. Geleneksel piyasalardaki bu sarsıntı, kripto ekosistemini de doğrudan bir savunma pozisyonuna itti.

Teknik analiz tarafında ise Ali Martinez gibi uzmanların dikkat çektiği üç günlük “death cross” formasyonu, yatırımcıların uykusunu kaçıracak cinsten bir uyarı veriyor. 2014, 2018 ve 2022 yıllarında yaşanan bu teknik kesişme, fiyatlarda %30 ile %50 arasında değişen ek değer kayıplarının habercisi olmuştu. Eğer bu formasyon Şubat sonu itibarıyla onaylanırsa, mevcut seviyelerden daha derin bir geri çekilme ihtimali masada durmaya devam edecek.

Tüm bu karamsar tabloya rağmen, Bitwise CIO’su Matt Hougan gibi isimler yaşanan süreci Bitcoin’in “ergenlik dönemi” olarak nitelendiriyor. Varlığın kurumsal bir olgunluğa erişmesi için bu tür spekülatif arınma süreçlerinden geçmesi gerektiğini savunan uzmanlar, uzun vadeli döngünün henüz bozulmadığı görüşünde. Ancak kısa vadeli veriler, piyasanın toparlanması için öncelikle makroekonomik havanın durulmasını ve Blockchain içi rasyoların yeniden güven bölgesi olan 1 seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyor.