ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 24 Şubat Son Durum

Bitcoin tahmin edildiği gibi yeni günde yeni diplere koşuyor. 62.700 dolara kadar gerileyen BTC devam eden kaosun ortasında 60 bin doları test etme eğiliminde. Altcoinler güne yüzde 5’i aşan kayıplarla devam ederken yapay zekanın yıkıcı etkisine dair endişeler borsayı fazlasıyla vurdu.

ABD Piyasaları ve Kripto

IBM hisseleri hızlı biçimde düştü geçtiğimiz günlerde de yazılım şirketlerinin hisseleri düşmüştü. Eğer AI balonu endişeleri endeksi aşağı çekmiyorsa o gün yapay zekanın yıkıcı etkilerine dair endişeler endeksi aşağı çekiyor. Yani AI başarılı olsa da olmasa da düşüş için borsanın bununla bağlantılı bir nedeni var.

S&P 500 vadeli işlemleri, Citrini Research’ün yapay zekanın muhtemel yapısal bozulmalara yol açabileceğini belirten araştırmasının ardından %1 düşüş yaşadıktan sonra bir miktar toparlandı. Altın hafif düşüş yaşadı, ancak Pazartesi günü güvenli liman talebinin etkisiyle elde ettiği kazançların çoğunu korudu. Başbakan Takaichi’nin ek faiz artışlarına karşı olduğunu açıklaması üzerine yen zayıfladı.

Çoğu teknoloji devleri, Çarşamba günü Nvidia’nın raporları öncesinde çok az yükseldi. Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,2 arttı. Fakat yapay zekanın teknoloji şirketlerinin işini elinden alacağına dair tartışmalar daha çok dalgalanmaya neden olacak.

Trump yönetimi, Pentagon tarafından oluşturulan yapay zeka modelini kullanarak küresel ticaret bloğunda kritik minerallerin referans fiyatlarını belirleyecek. İlerleyen saatlerde Trump’ın yeni politika açıklamaları yapması bekleniyor ve şimdilik BTC 63 bin doları korumak için mücadele ediyor. Eğer 63 bin dolar altı kapanışlar sürerse sonraki hedef 56 bin olabilir.

Kripto Para Takvimi

Şubat ayı ABD CB Tüketici Güven Endeksi 18:00’da açıklanacak ve burada enflasyon, istihdam gibi konularda tüketici beklentilerini göreceğiz. Fed’den Goolsbee, yıllık NABE ekonomi politikası konferansında açıklamalar yapıyor ve yüzde 3’lük enflasyon riskine değiniyor. Devamında Trump’ın basına kapalı bir etkinliğe katılması bekleniyor. 17:15’te Fed’den Bostic, Marketplace sunucusu Kai Rysdal ile para politikası ve ekonomik görünüm üzerine moderatörlü bir tartışmada konuşacak. Fed’den Collins, Boston Federal Rezerv Bankası’nda finans ve ödemeler konulu konferansta açılış konuşması yapacak burada stablecoinlerden bahsedebilir.

Önümüzdeki saatlerde Trump’ın yapacağı tavan fiyat açıklamalarında AB’nin ticaret anlaşmasını imzalamaması konusunda konuşması olası. Bu durum gerilimi artırırsa BTC için daha fazla düşüş görebiliriz.