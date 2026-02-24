Terraform Labs’ın İflas Yöneticisi, Jane Street’e Karşı Dava Açtı

Terraform Labs’ın iflas sürecini yürüten mahkeme atamalı yönetici Todd Snyder, uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren ticaret şirketi Jane Street ve bazı yöneticileri hakkında dava açtı. Manhattan’daki federal mahkemeye sunulan dava dilekçesi, şirketi ve kurucu ortaklarından Robert Granieri ile çalışanlarından Bryce Pratt ve Michael Huang’ı içeriyor. Snyder, davada Jane Street’in içeriden alınan gizli bilgilerle Terra ekosistemindeki çöküşü daha da derinleştirdiğini öne sürdü.

İddialar ve Dava Süreci

Dava dosyasında Jane Street’in, Terraform Labs ile bağlantılı bazı kişilerden elde ettiği kritik bilgileri kullanarak Terra ekosistemi çökmeye başlamadan saatler önce yüklü miktarda token satışı gerçekleştirdiği iddia edildi. Jane Street’in kripto piyasalarındaki etkinliğiyle bilinen büyük bir ticaret şirketi olduğu, 2018’den bu yana Terraform ile çalışma yürüttüğü, ancak 2022 yılında faaliyetlerinde belirgin bir artış yaşandığı belirtildi.

İflas sürecini yöneten Snyder’ın şikayetine göre, Jane Street’in eski bir Terraform stajyeri olan Bryce Pratt’ın eski çalışma arkadaşlarıyla tekrar iletişime geçmesiyle şirketin Terra ile ilişkisi derinleşti. Bu yeni temasların, Snyder’ın ifadesiyle “arka kapıdan” ticari sırların aktarılmasına olanak sağladığı ileri sürülüyor.

Terra Çöküşünde Rol Oynadığı İddia Ediliyor

Mayıs 2022’de, şirketin algoritmik stabilcoin’i TerraUSD’nin değerinin sabitliğini kaybetmesiyle Terra ekosisteminde çözülme başlamıştı. Bu olayın ardından yaklaşık 40 milyar dolar piyasa değeri silindi ve şirket 2024 yılında iflas başvurusunda bulundu. Terraform Labs’ın kurucu ortağı Do Kwon, daha sonra ABD’de iki farklı dolandırıcılık suçunu kabul ederek 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Davada, Jane Street’in Terra ekosistemi tamamen kaosa sürüklenmeden hemen önce büyük tutarda token satışları yaptığı ifade edildi. Snyder, Jane Street’in elde ettiği özel bilgiler sayesinde milyonlarca dolar tutarındaki pozisyonunu, kritik bir zamanda elden çıkarabildiğini öne sürdü.

Piyasada Manipülasyon ve İçeriden Bilgi Kullanımı İddiası

Dava belgelerinde dikkat çekilen bir diğer önemli detay ise 7 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen işlemler oldu. Buna göre, Terraform Labs herhangi bir duyuru yapmadan likidite havuzundan 150 milyon TerraUSD çekti. Bu hamlenin dakikalar sonrasında Jane Street, aynı havuzda rekor büyüklükte bir işlem yaparak 85 milyon TerraUSD’yi elden çıkardı. Snyder, bu sürecin büyük satış dalgasını tetikleyerek sistemin kriz sarmalına girmesine yol açtığını savundu.

Ayrıca, davada Jane Street’in kriz derinleştikçe elde ettiği ayrıcalıklı bilgileri kullanmaya devam ettiği belirtiliyor. Snyder, Pratt ile Do Kwon arasında kurulan özel sohbet grubunda yapılan görüşmelerin, alım-satım kararlarını doğrudan etkilediğini iddia etti.

Terraform Labs Plan Yöneticisi Ofisi, Jane Street’e karşı “içeriden bilgiyle işlem, piyasa manipülasyonu ve yanıltıcı ticaret uygulamaları” suçlamalarıyla dava açıldığını belirterek, bu faaliyetlerin Mayıs 2022’deki çöküşte payı olduğunu ileri sürdü.

Bu davanın sonucunun, özellikle büyük ölçekli kripto ticaret şirketlerinin şeffaflık ve piyasa düzenlemelerine olan uyumu açısından sektörde yakından takip edildiği gözlemleniyor.