USD1 Stabilcoin’de Kısa Süreli Sapma ve Likidite Riski Tartışmalı Gündemde

Dolar ve kamu para piyasası fonlarıyla birebir desteklenen ve dolaşımdaki büyüklüğü 5 milyar doların üzerine ulaşan USD1 stabilcoini, 23 Şubat günü fiyatında kısa süreli ve yüzde 0,6’lık bir sapma yaşadı. Saatler değil, dakikalar süren bu oynaklık sonrası stablecoin tekrar nominal değeri olan 1 dolara döndü.

Stabilcoin Mekanizmasında Ani Sapma

World Liberty Financial, USD1’deki ani değer kaybının koordineli bir saldırı sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Şirket, bazı kurucu ortak hesaplarının ele geçirildiğini, ücretli sosyal medya fenomenlerinin olumsuz algı yarattığını ve büyük short pozisyonlarının bu süreci tetiklediğini belirtti. Ayrıca, şirketin USD1’in basım-geri ödeme mekanizmasının ve rezervlerinin korunmaya devam ettiğini vurguladığı ifade edildi. Merkeziyetsiz borsa verilerinde fiyatın en düşük 0,994 dolara indiği, ardından hızla toparlandığı görüldü.

Birinci ve İkincil Piyasa Ayrımı

USD1 gibi stabilcoinlerde “birbirine eşit desteklenme” algısı, fiyatın her an ve her yerde 1 dolardan işlem görmesi anlamına gelmiyor. Bu tokenlerin asıl destek mekanizması, belirli katılımcıların doğrudan ihraççıdan yeni token basıp mevcutları geri ödemesiyle çalışıyor. Ancak kullanıcıların çoğu ikincil piyasada, yani borsalar veya merkeziyetsiz protokoller üzerinden işlem yapıyor ve asıl fiyat dalgalanmaları burada oluşuyor. USD1’in arkasındaki depolama ve ihraç altyapısı olan BitGo, uygun hesap sahiplerine bire bir geri ödeme taahhüdü verse de, üçüncü taraf platformlarda token fiyatının 1 dolar olacağı garantisini açıkça vermiyor.

Likidite Konsantrasyonu: Binance Riski

Binance borsası, USD1 arzının yaklaşık yüzde 93’ünü yani 4,5 milyar dolardan fazlasını elinde bulunduruyor. Bu yoğunlaşma, fiyat istikrarı açısından Binance’i tekil bir kırılma noktası haline getiriyor. Panik sırasında satışlar hızla artarsa ve arbitrajcılar yeterince hızlı karşılık veremezse token fiyatı kolayca nominal değerinin altına inebiliyor. 23 Şubat’ta yaşanan dalgalanma da bu mekanizma üzerinden gerçekleşti. Fiyat kısa süreliğine 0,994 dolara gerilerken, toparlanma hızlı oldu. Ancak gelecek dönem için yineleyecek olası panik dalgalarında daha geniş aralıklarda ve daha yavaş toparlanmalar görülebileceği değerlendiriliyor.

Rezerv Şeffaflığı ve Bilgi Zamanlaması

USD1’in rezervleri, Crowe LLP tarafından hazırlanan Aralık 2025 tarihli bir raporda, 3,313 milyar dolarlık tokenin aynı miktarda devlet destekli varlıkla birebir desteklendiğini gösteriyor. Hem World Liberty Financial, hem de BitGo, aylık rezerv raporlarının yayımlandığını ve bağımsız denetim standartlarına uygunluk şartlarını işlediklerini kamuya açıkladı. Ancak halkın erişebildiği raporlar ile güncel arzda oluşan aralık, piyasa oynaklığı sırasında algı yönetimine zemin hazırlayabiliyor.

Altyapı ve İşleyiş Kaynaklı Riskler

Akademik çalışmalar, stabilcoinlerde görülen fiyat sapmalarını geri ödeme süreçlerinde yaşanan sürtünme, altyapı aksaklıkları ve piyasadaki likidite dengesizliklerine bağlıyor. Piyasa araştırmalarına göre, yaşanan kısa süreli yüzde 0,6’lık sapma, doğrudan rezerv açığıyla değil, işlem platformları arasındaki friksiyon ve satış baskısının arbitraj sürecinden daha hızlı oluşmasıyla açıklanıyor. Daha büyük dalgalanmalar ise, asıl geri ödeme kapasitesinin sekteye uğradığı, banka işlemlerinin aksadığı veya yasal sınırlamaların devreye girdiği durumlarda görülebiliyor.

World Liberty Financial, yaşanan oynaklığa ilişkin, “Fiyat dalgalanmasının koordineli bir saldırının sonucu olarak ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Şirket olarak tüm kısa vadeli aksaklıklara karşı rezerv yönetimini ve süreç şeffaflığını sürdürüyoruz” ifadesini kamuoyuyla paylaştı.

Regülasyon cephesinde ise, son dönemde kabul edilen GENIUS Act, ödemelerde kullanılan stabilcoinler için ABD’de federal düzeyde çerçeve oluşturdu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, önümüzdeki on yıl içinde stabilcoin piyasasının 2 trilyon dolar büyüklüğe ulaşabileceğini öngörerek, olası yeni krizlerde sektörün genel istikrarı açısından düzenleyici sürecin önemine dikkat çekti.

Sonuç olarak, USD1’deki kısa süreli sapma piyasada tedirginliği yeniden gündeme taşıdı. Mevcut rezerv görünümü sağlam olsa da piyasa, likidite yoğunlaşması ve ani bilgilere dayalı fiyat hareketliliği risklerini fiyatlamaya devam ediyor.