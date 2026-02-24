Kripto Yatırım Ürünlerinde Beş Haftadır Devam Eden Çıkışlar Piyasada Zayıf Talebi Gösteriyor

Kripto para yatırım ürünlerinde son beş haftadır üst üste yaşanan çıkışlar, piyasada zayıf talebin ve temkinli yatırımcı davranışının öne çıktığını gösteriyor. Geçen hafta piyasadan toplam 288 milyon dolar çıkış görülürken, yıl başından bu yana kümülatif net çıkışlar 4 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla söz konusu tutar daha düşük, ancak piyasadaki mevcut durgunluk dikkat çekiyor.

Bitcoin ve Ether Fonlarından Dikkat Çeken Çıkışlar

Kripto odaklı borsa yatırım fonlarına (ETF) olan talep belirgin şekilde azalırken, toplam işlem hacmi son ayların en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin fonlarından geçen hafta çıkan 215 milyon dolar, bu alandaki olumsuz havanın başlıca kaynağı olurken, Ether’e bağlı fonlarda da 36,5 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Yıl genelinde Ether fonlarındaki kayıp yaklaşık 500 milyon doları buldu. Bununla birlikte, XRP ve Solana fonlarında görece küçük ölçekli girişler gerçekleşti; XRP için 3,5 milyon dolar ve Solana için 3,3 milyon dolar düzeyinde artış kaydedildi.

Küresel ETF Hacminde Düşüş, Yatırımcı İştahında Gerileme

Dijital varlık tabanlı ETF’lerin toplam işlem hacmi ise 17 milyar dolara kadar düştü. Bu, Temmuz 2025’ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar bu durumu artan yatırımcı ilgisizliğine ve piyasada hakim olan temkinli görünüme bağlıyor.

Negatif eğilimin en çok hissedildiği varlık olan Bitcoin, bir yandan geleneksel yatırım ürünlerinden çıkış yaşarken, diğer taraftan kısa-Bitcoin pozisyonlu ürünlerde 5,5 milyon dolarlık bir giriş görüldü. Bu gelişme, piyasada düşüş beklentisinin hala baskın olduğunu gösteriyor.

CoinShares, Avupa’nın önde gelen dijital varlık yöneticilerinden biri olarak biliniyor. Şirketin açıkladığı verilere göre, dijital varlık yatırım ürünleri son beş haftadır üst üste çıkış kaydediyor. CoinShares ayrıca, yönetilen Bitcoin ürününde kalıcı bir yönetim ücreti indirimi uygulamaya başladığını duyurdu.

ETF Yöneticilerinden Ücret İndirimi ve Yeniden Pozisyon Alma Çabaları

CoinShares, amiral gemisi Bitcoin ETF ürünündeki yönetim ücretini kalıcı olarak yüzde 0,15’e indirdiğini açıkladı. Bu adım, şirketin rekabetçi kalmayı ve yatırımcılara daha uygun koşullar sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

CoinShares yönetimi, yapılan ücret düzenlemesinin “piyasa rekabetinde sürdürülebilirlik sağlamak ve uzun vadede yatırımcı çıkarlarını ön planda tutmak” amacıyla kalıcı bir strateji değişikliği olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri son haftalarda zayıf seyreden işlem hacminin ardından Cuma günü 3,7 milyar dolara ulaşan hacimle bir miktar toparlanma işareti verdi. Aynı gün 88 milyon dolarlık giriş gerçekleşti; ancak hafta geneli itibarıyla ETF’lerde toplamda 315,9 milyon dolarlık çıkış görüldü. Yıl başından bu yana ABD spot Bitcoin ETF’lerinde toplam net çıkış ise 4,5 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Geçen hafta ABD spot Bitcoin ETF’lerinde kaydedilen bu yüksek net çıkış, piyasa duyarlılığında “aşırı korku” evresine girildiği yorumlarına yol açtı. Lider dijital varlık Bitcoin’de görülen destek seviyelerinin test edilmesi, genel olarak piyasada kaldıraçlı pozisyonların azalmasına neden oldu.