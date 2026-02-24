Ethereum Yatırımcıları İsyan Bayrağını Açtı: “Vitalik Buterin Lütfen Dur Artık!”

Ethereum dünyasının mimarı Vitalik Buterin, açık kaynaklı teknoloji projelerini finanse etme sözünün ardından Şubat ayının başından bu yana 10 bin adetten fazla ETH satışıyla gündeme oturdu. Onchain Lens ve Lookonchain gibi Blockchain analiz platformlarının takibine takılan veriler, Buterin’in yaklaşık 21,7 milyon dolar değerindeki varlığı stabil kripto paralara dönüştürdüğünü ortaya koyuyor. Kripto para piyasasının sert bir geri çekilme yaşadığı döneme rastlayan satış trafiği, yatırımcılar ve topluluk üyeleri arasında hararetli tartışmaları beraberinde getirdi.

Milyon Dolarlık Kaynak Transferinin Perde Arkası

Vitalik Buterin’in gerçekleştirdiği finansal hamleler, aslında Ocak ayı sonunda X platformu üzerinden duyurduğu geniş kapsamlı bir vizyonun parçası olarak nitelendiriliyor. Ünlü yazılımcı, yaklaşık 45 milyon dolar değerindeki 16 bin 384 ETH’yi kişisel cüzdanından çıkararak; güvenli, doğrulanabilir ve açık kaynaklı bir teknoloji ekosistemi kurmak amacıyla kullanacağını belirtmişti. Finans, iletişim, yönetişim sistemleri ve biyoteknoloji gibi stratejik alanlara yayılacak olan fon akışı, Ethereum Vakfı’nın tasarruf dönemine girdiği bir süreçte Buterin’in kendi payına düşen “kemer sıkma” sorumluluğunu üstlenmesiyle şekilleniyor.

Analiz verilerine bakıldığında, Buterin son üç hafta içinde toplamda 10 bin 723 ETH satışı gerçekleştirdi. Özellikle 24 Şubat tarihine kadar geçen son üç günlük periyotta 3 bin 765 ETH’nin 7,08 milyon dolara satılması, operasyonun hızlandığını gösteriyor. Ortalama 2 bin 27 dolarlık fiyat seviyesinden elden çıkarılan varlıklar, Buterin’in sadece yazılım değil, aynı zamanda güvenli donanım ve işletim sistemlerini kapsayan “tam yığın” (full stack) bir teknoloji altyapısı oluşturma hedefini finanse ediyor.

Bu fon dağıtımı birkaç yıla yayılacak şekilde planlanmış olsa da satışların zamanlaması, piyasadaki likidite dengeleri açısından kritik bir önem taşıyor. Buterin cephesinden gelen açıklamalar, eldeki sermayenin sadece kâr amaçlı bir çıkış değil, toplumsal fayda odaklı bir teknolojik rönesans için yakıt olarak kullanılacağı yönünde. Ancak Blockchain içinde her hareketin saniyeler içinde takip edilebildiği şeffaf dünyada, bu çapta bir nakit akışının piyasa psikolojisini etkilememesi imkansız görünüyor.

Piyasadaki Sert Fiyat Hareketleri ve Toplumsal Tepkiler

Ethereum’un kurucusunun satışları, kripto para piyasasının genel bir düşüş trendine girdiği talihsiz bir döneme denk geldi. Ether fiyatı son 30 gün içerisinde %38 oranında değer kaybederek 1.825 dolar seviyelerine kadar geriledi. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5 bin doların %63 altında seyreden varlık, Buterin’in her satış dalgasında grafiklerde aşağı yönlü baskı hissetti. Geçmiş veriler incelendiğinde, Buterin’in gerçekleştirdiği önceki büyük transferlerin ardından fiyatlarda %22’ye varan geri çekilmeler yaşandığı gözlemleniyor.

Sosyal medya platformu X üzerinde toplanan kullanıcılar, bu nakit çıkışlarına karşı ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim yatırımcı, fiyatların zaten zayıf olduğu bir dönemde gelen bu satışları “projeyi terk etmek” veya “fiyatı baskılamak” olarak yorumlayarak sert eleştiriler yöneltiyor. Hatta bazı kullanıcılar Buterin’in bu tutumunu “utanç verici” olarak nitelendirirken, doğrudan satışların durdurulması yönünde çağrılar yapıyor. Topluluğun öfkeli kanadı, zamanlamanın piyasa moralini bozduğunu savunuyor.

Diğer taraftan, Buterin’in şeffaflık politikasını takdir eden ve vizyonuna güvenen destekçiler de mevcut. Bu grup, planın haftalar öncesinden ilan edildiğini ve amacın Ethereum ekosistemini de besleyecek olan açık kaynaklı projeleri güçlendirmek olduğunu hatırlatıyor. Tartışmaların merkezinde, bireysel bir finansal özgürlük kullanımı ile liderlik sorumluluğu arasındaki ince çizgi yer alıyor. Ether’in son 24 saatte yaşadığı %3,5’lik düşüş ise piyasadaki kırılganlığın devam ettiğini kanıtlıyor.