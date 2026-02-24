Winvest — Bitcoin investment
STABILCOIN

Galaxy Digital: Stablecoin ve Akıllı Sözleşmeler Zincir Üstü Kredi Piyasalarını Yeniden Şekillendiriyor

Özet

  • Galaxy Digital, akıllı sözleşmeler ve stablecoin’lerin kredi piyasalarını dönüştürdüğünü işaret ediyor.
  • Yeni nesil sistemlerde kredi tahsilatı otomatikleşirken, çeşitli platformlar öne çıkıyor.
  • Yatırımcı ilgisinin artması, sektördeki dinamizmin devam ettiğini gösteriyor.
COINTURK
COINTURK

Galaxy Digital’ın yeni yayımladığı rapor, stablecoin ve akıllı sözleşmelerin, blokzinciri tabanlı kredi piyasalarında önemli bir yapısal değişimi tetiklediğine dikkat çekiyor. Raporda, zincir üstü kredi piyasasında nakit akışlarının ve ödemelerin programlanabilir hale gelmesinin, geleneksel 1,6 trilyon dolarlık özel kredi pazarının bazı bölümlerine alternatif sunmaya başladığı belirtiliyor.

İçindekiler
1 Yenilenen Zincir Üstü Kredi Yaklaşımları
2 Otomatik Tahsilat ve Akıllı Sözleşmeler
3 Stablecoin’lerin Teminat Olarak Rolü

Yenilenen Zincir Üstü Kredi Yaklaşımları

Galaxy Digital’ın risk sermayesi ekibi tarafından hazırlanan “Zincir Üstü Kredi Piyasalarında Yeni Çağ” başlıklı analiz, özellikle stablecoin’ler etrafında şekillenen akıllı sözleşme sistemlerinin, kredi verme sürecini köklü biçimde dönüştürdüğünü aktarıyor. Raporda, programlanabilir stablecoin akışlarının, zincir üstü veri ve otomatik olarak uygulanan kurallar aracılığıyla kredi verme, takip ve tahsilat aşamalarını optimize ettiği belirtiliyor.

DeFi ekosistemindeki ilk kredi ürünlerinde teminat oranlarının oldukça yüksek tutulduğu ve MakerDAO gibi platformların bu modeli benimsediği ifade edildi. Daha sonra ise teminatsız kredi girişimlerinin artmasına rağmen, 2022’de FTX ve Three Arrows Capital gibi büyük borçluların çöküşü, zincir dışı tahsilat ve şeffaf olmayan değerlendirmenin zayıf noktalarını ortaya çıkardı.

Otomatik Tahsilat ve Akıllı Sözleşmeler

Yeni nesil protokollerin, geri ödemeleri doğrulanabilir stablecoin nakit akışlarına doğrudan bağlayarak bu açıkları giderdiği aktarılıyor. Akıllı sözleşmeler üzerinden kurulan “kilit kutuları” ve belirlenmiş ödeme kuralları sayesinde, alacaklar otomatik olarak tahsil edilebiliyor; bu da aracı ve mahkemelere duyulan ihtiyacı azaltıyor.

Galaxy Digital, zincir üstü sermaye toplama ile zincir dışı değerlendirme süreçlerini birleştiren Maple Finance ve Figure gibi platformların, krediye erişimde maliyeti aşağı çekmeye başladığını vurguluyor. Bu sayede fonlama ve kredi dağıtımı süreçlerinin daha verimli hale gelmeye başladığına işaret ediliyor.

Stablecoin’lerin Teminat Olarak Rolü

Raporda, stablecoin temelli ödemeler geliştiren Rain gibi fintech şirketleri, programlanabilir nakit akışlarının teminat olarak işlev görebileceğini gösteren örnekler arasında yer alıyor. Ayrıca Credit Coop gibi protokollerin, tahsilatı doğrudan alacaklardan otomatik olarak gerçekleştirecek altyapılar oluşturduğu değerlendirmesine de yer veriliyor.

Galaxy Digital, bu gelişmelerin sonucunda şeffaflığın ve otomatik uygulamanın güçlenmesiyle birlikte DeFi tabanlı kredi piyasalarının sermaye verimliliğini artırabileceğini vurguluyor. Ayrıca, bu yapının geleneksel özel krediye daha rekabetçi bir alternatif olma potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.

Diğer yandan, şirketin son fonlama turunda hedeflediği meblağın üzerinde kaynak topladığı ve bu durumun dijital varlık sektörüne olan yatırımcı ilgisinin tazelediği gözlemleniyor. Galaxy Ventures Fund’un, belirlediği hedefin üzerinde toplanan fon ile blokzinciri ve kripto girişimlerine olan iyimserliğin sürdüğüne işaret ettiği aktarılıyor.

