Step Finance ve Bağlı Şirketleri, 27 Milyon Dolarlık Saldırı Sonrası Faaliyetlerini Sonlandırıyor

Özet

  • Step Finance büyük ölçekli güvenlik ihlali sonrası faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
  • Saldırı sonrası bağlı projeler de kapanırken, kullanıcılar için telafi planları açıklandı.
  • DeFi ekosisteminde güvenlik zafiyetleri ve sektör üzerindeki etkiler yeniden öne çıktı.
Step Finance, 2021’den bu yana Solana ekosisteminde hizmet veren önde gelen merkeziyetsiz finans platformlarından biri olarak biliniyor. Şirket, Ocak 2026 sonunda yaşanan 27 milyon dolarlık güvenlik ihlali nedeniyle tüm operasyonlarını derhal durdurduğunu duyurdu. Bu karar, SolanaFloor adlı ekosistem haber platformu ile gerçek dünya varlık ticaret platformu Remora Markets’i de kapsıyor.

İçindekiler
1 Güvenlik İhlali ve Sürecin Detayları
2 Şirketten Kapanma Açıklaması
3 Son Gelişmeler ve Ekosistemdeki Etkiler

Güvenlik İhlali ve Sürecin Detayları

31 Ocak 2026’da Step Finance, birkaç hazine ve ücret cüzdanına yönelik bir siber saldırı tespit ettiğini açıkladı. Yapılan incelemede, saldırganların yönetici cihazlarına erişim sağladığı ve yaklaşık 261 bin SOL token’ın stake’ten çıkarılarak başka adreslere aktarıldığı belirlendi. Olayın ortaya çıkmasının ardından protokolün likidite ve rezervlerinde ciddi bir kayıp yaşandı.

“Bazı hazine cüzdanlarımızın güvenliği birkaç saat önce ihlal edildi; olayla ilgili incelememiz sürüyor.”

Buna ek olarak, STEP token’ının fiyatı saldırı sonrası yüzde 37’yi aşan bir düşüş yaşadı. İlk vakadan bu yana toplam değer kaybı yüzde 97’ye ulaştı. Zararın ardından ekip, kullanıcıların etkisini hafifletmek amacıyla saldırıdan önceki durumu baz alacak bir geri alım planı hazırladığını açıkladı. Diğer yandan Remora Markets üzerinden çıkarılan rToken sahiplerinin, varlıklarını 1:1 oranında geri alabilecekleri belirtiliyor.

Şirketten Kapanma Açıklaması

Step Finance ekibi, Ocak ayındaki saldırı sonrası şirketi kurtarmak için çeşitli yollar araştırdı. Bunlar arasında potansiyel satın almalar ve köprü finansmanları da yer aldı. Ancak 23 Şubat 2026’da yapılan açıklamada, faaliyetlerin devamı için geçerli bir çıkış yolunun bulunamadığı ifade edildi.

“Step Finance, SolanaFloor ve Remora Markets’in tüm operasyonlarını durdurma kararı alındı. Ocak ayı sonunda gerçekleşen saldırının ardından, finansman ve satın alma dahil tüm olasılıkları araştırdık. Ne yazık ki, sürdürülebilir bir yol bulamadık.”

Şubat ayı itibarıyla ana şirketle birlikte SolanaFloor ve Remora Markets’in faaliyetleri de tamamen sona erdirilecek. Mevcut durumda SolanaFloor içerik arşivinin erişime açık tutulacağı belirtildi.

Son Gelişmeler ve Ekosistemdeki Etkiler

Kapanma kararı, şirketin 2025 yılı sonunda hızlı bir şekilde büyüyerek odağını “mega ürünlere” kaydırmasından kısa bir süre sonra geldi. Step Finance, orijinal panel ve API hizmetlerini sonlandırıp, SolanaFloor ile Remora Markets’e yoğunlaşmıştı. Remora, yakın zamanda tokenleştirilmiş Nvidia ve Tesla hisseleriyle kısa sürede 110 milyon dolarlık hacme ulaşmıştı.

Bu olay, DeFi ekosisteminde hazine yönetiminde yaşanan yapısal güvenlik zafiyetlerine dikkat çekiyor. Uzun süredir sektörün içinde yer alan projeler dahi, bu tür risklere karşı tamamen korunaklı olamayabiliyor.

Diğer taraftan, Zora adlı merkeziyetsiz SocialFi platformu Solana üzerinde yeni bir dikkat piyasası başlattı. Kullanıcılar bu ürünle birlikte çevrimiçi trendler üzerine işlem yapabiliyor. Sistemin kötüye kullanılmasını önlemek için, bir Trend başlatmanın maliyeti 1 SOL olarak belirlendi. Herhangi bir ödül mekanizması olmayan Trend’ler altında, kullanıcılar alınıp satılabilen “Pair”ları oluşturarak katılım sağlamış oluyor.

