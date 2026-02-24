2 Listeleme Yetti: Bu Altcoin Yatırımcısını 24 Saatte Zengin Etti

Espresso (ESP) coin Güney Kore’nin dev kripto para borsaları Upbit ve Bithumb’da listelenmesinin ardından piyasada adeta bir fırtına estirerek %120 oranında değer kazandı. Ethereum Layer 2 çözümleri için kritik bir altyapı sunan Espresso Systems’ın ana ağ varlığı bu gelişmeyle birlikte 0,2200 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerini tazeledi. Yatırımcıların yoğun ilgisiyle 24 saatlik işlem hacmi 374,46 milyon dolara ulaşırken, ağdaki aktif adres sayısı ve geliştirme faaliyetleri de projenin teknolojik gücünü teyit eden bir yükseliş sergiledi.

Güney Kore Listelemeleri ve Likidite Patlaması

Güney Kore merkezli borsaların listeleme duyuruları, kripto para dünyasında her zaman yüksek tansiyonlu hareketleri beraberinde getirir. Upbit ve Bithumb cephesinden gelen resmi açıklamalar, ESP coin’in piyasa derinliğini ve erişilebilirliğini bir üst seviyeye taşıdı. Listeleme öncesinde 0,0933 dolar seviyelerinde seyreden fiyat, duyuruların yarattığı heyecan dalgasıyla dikey bir tırmanışa geçti. Bu süreçte türev piyasalarındaki işlem hacmi %687 oranında artarak 1,98 milyar dolara ulaşırken, açık faiz oranları da 86,44 milyon dolara kadar tırmandı.

Piyasadaki bu devasa hareketlilik, sadece spekülatif bir alım iştahından ibaret kalmadı. Fiyatın hızla yükselmesi, düşüş beklentisiyle kısa pozisyon (short) açan yatırımcıların 8,68 milyon dolarlık tasfiyesine yol açarak “short squeeze” olarak adlandırılan bir sıkışmaya neden oldu. Buna karşılık, uzun pozisyonlardaki kayıpların 1,39 milyon dolarda kalması, piyasa genelinde boğa eğiliminin ne kadar baskın olduğunu kanıtladı. 1,0665 seviyesindeki long-short oranı, yatırımcıların projeye olan güveninin listeleme sonrası dönemde de sürdüğünü gösteriyor.

Şu anki tabloda fiyatın 0,1933 dolar bandına çekilerek kâr realizasyonu aşamasına geçmesi, piyasanın doğal bir dinlenme sürecinde olduğunu işaret ediyor. Hacmin böylesine genişlemiş olması, Espresso Systems’ın operasyonel ihtiyaçları için ESP coin tedarik etmesi gereken rollup geliştiricileri adına daha derin ve istikrarlı bir pazarın oluşmasını sağladı. Güney Kore’deki bu likidite enjeksiyonu, coin’in küresel ölçekteki fiyat keşif sürecini daha keskin ve şeffaf bir noktaya taşıdı.

Altyapı Gücü ve Ekosistem Kullanımının Rolü

Espresso (ESP), piyasa spekülasyonlarının ötesinde, Ethereum Layer 2 ağları için sunduğu paylaşımlı sıralama (shared sequencing) altyapısıyla dikkat çekiyor. Projenin sunduğu altı saniyelik hızlı kesinleşme süresi ve çapraz rollup etkileşimi, merkeziyetsiz bir blok alanı siparişleme sistemi oluşturuyor. Bu durum, rollup projelerinin artık tek bir merkezi sıralayıcıya bağımlı kalmadan güvenli ve hızlı işlemler gerçekleştirebileceği anlamına geliyor. Teknolojik taraftaki bu sağlam duruş, on-chain verilerdeki istikrarlı artışla da destekleniyor.

Ağdaki günlük aktif adres sayısının 2.019’a yükselmesi ve geliştirme faaliyetlerindeki tırmanış, coin’in sadece bir yatırım aracı değil, yaşayan bir ekosistemin parçası olduğunu ispatlıyor. ESP coin sahipleri, ağın yönetim organı olan DAO’da söz hakkına sahipken, doğrulayıcıların ağ güvenliğini artırmak için coin’lerini kilitlemeleri (staking) gerekiyor. Bu döngüsel modelde, rollup ağları sıralama hizmetleri için ücret ödemelerini ESP üzerinden gerçekleştiriyor. Dolayısıyla, ağ kullanımı arttıkça coin üzerindeki talep baskısının doğal bir şekilde yükselmesi bekleniyor.

Gelecek dönemde ESP’nin kalıcı bir başarı yakalayıp yakalayamayacağı, tamamen benimsenme oranlarına ve staking talebinin sürekliliğine bağlı olacak. Eğer rollup projeleri bu altyapıyı kullanmaya devam ederse coin’in fayda odaklı döngüsü fiyatı desteklemeyi sürdürebilir. Listeleme sonrası yaşanan %120’lik ralli, Espresso Systems için sadece bir başlangıç noktası olabilir; zira teknik grafiklerdeki bu sıçrama, projenin temel analiz verileriyle paralellik gösteriyor.