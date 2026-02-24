Kripto Piyasası Yükselişi Öncesi Satın Alınabileceği İddia Edilen 3 Altcoin

Son piyasa geri çekilmesi, yatırımcıları hype’dan ziyade gerçek yapıya sahip altcoinleri aramaya yöneltti ve araştırma gruplarında iddialara göre üç isim öne çıkıyor: ASTER, XRP ve MTAUR. Kurulumları farklı olsa da her biri yatırımcıların dikkatini çekmek için güçlü nedenler sunuyor olabilir. ASTER şimdiye kadarki en uzun konsolidasyon dönemine girerken, XRP geçmiş dip seviyelerde görülen kapitülasyon sinyalleri veriyor. Proje ekibinin iddiasına göre MTAUR ise hızlı ön satış ivmesiyle erken benimseyenleri çekmeye devam ediyor.

Ekibinin açıklamalarına göre Aralık ayında MTAUR’un aktivitesi incelendiğinde, ön satış fiyatının balina cüzdanlarının hareketlenmesiyle iki hafta içinde üç katına çıktığı görüldü. Bu tür hareketler, yatırımcıların genellikle geniş piyasa fark etmeden çok önce pozisyon almaya başladığını gösteriyor olabilir. Duyarlılık stabilize olmaya başlarken, bu üç varlık bir sonraki piyasa rallisi öncesinde alınabilecek kriptolar tartışmasının merkezine yerleşiyor olabilir.

ASTER Konsolidasyon Dönemini Uzatıyor

ASTER, yaklaşık 0,72 dolar seviyesinde işlem görürken trend desteğinin üzerinde kalmayı başararak en uzun konsolidasyon sürecine girmesiyle ilgi çekti. Analistler, fiyat aralığının 0,78–0,81 dolar direnç bölgesinde sıkıştığını belirtiyor. Piyasa gözlemcisi Ardi, bu yapının klasik bir konsolidasyon formasyonu olduğunu ve devam hareketine hazırlanıyor olabileceğini ifade etti.

Beklenen fiyat davranışı, direncin üzerinde bir likidite süpürmesi sonrası yeniden aralığa dönüş ihtimalini içeriyor. Bu tür hareketler genellikle zayıf pozisyonları temizler ve olası bir kırılım için alan yaratır. Günlük 120 milyon doların üzerindeki işlem hacmi, sıkışma sürecinde bile ilginin sürdüğünü gösteriyor.

Ardi’ye göre konsolidasyondan ölçülen hareket hedefi 0,80–0,81 dolar bölgesine işaret ediyor. Bu alan, geçmişteki tepki seviyeleriyle örtüştüğü için olası bir yukarı yönlü kırılımda kritik hedef olarak görülüyor. Pek çok yatırımcı, güçlü teknik yapı ve düzenli fiyat davranışı nedeniyle ASTER’i öne çıkan adaylardan biri olarak değerlendiriyor.

XRP’de Stabilite Arayışı

XRP yaklaşık 1,32 dolar seviyesinde işlem görüyor ve tüm büyük zaman dilimlerinde düşüşte. Token, bir yıl öncesine göre yaklaşık %48 aşağıda ve Temmuz 2025 zirvesinden %62 geri çekilmiş durumda. Buna rağmen işlem aktivitesi hızla arttı. Spot hacim 24 saatte 2,35 milyar dolara, vadeli işlem hacmi ise 4,02 milyar dolara ulaştı; bu da düşüş sırasında artan etkileşime işaret ediyor.

22 Şubat’ta Santiment, XRP’nin 2022’den bu yana en büyük gerçekleşmiş zarar artışını yaşadığını bildirdi. O dönemde zararlar 1,93 milyar dolara ulaşmış ve XRP sonraki aylarda iki katına çıkmıştı. Gerçekleşmiş zararlar, yatırımcıların maliyetinin altında satış yaptığı panik dönemlerinde artar. Tarihsel olarak bu süreçler, zayıf eller elendikten sonra satış baskısını azaltır.

Bazı analistler Fibonacci yapısına bakarak XRP’nin daha derin bir çöküşten ziyade destek oluşturuyor olabileceğini düşünüyor. Ancak geniş piyasalardaki düzensiz talep nedeniyle temkinli yaklaşanlar da var. Bu belirsizlik, bazı yatırımcıları erken piyasa rotasyonu için alternatif varlıklara yönlendiriyor.

MTAUR Geleneksel Kurulumların Ötesinde İvme Kazanıyor

Ekibinin açıklamalarına göre Minotaurus (MTAUR), güçlü ön satış talebi ve düşük giriş fiyatı sayesinde öne çıkan oyun tokenlerinden biri haline geldi. İddialara göre Aralık ayında proje ilk incelendiğinde, ön satış fiyatının kısa sürede 0,00004 USDT’den 0,00012 USDT’ye yükseldiği görüldü. Oyun güncellemesinden sonra demo ortamındaki günlük aktif kullanıcı sayısının iki katına çıkması, ilginin yalnızca spekülasyondan ibaret olmadığını gösterdi.

Devam eden ön satışta, ekibinin iddialarına göre, 100.000 USDT’lik bonus havuzu bulunuyor. En büyük alıcı 50.000 USDT kazanırken, diğer 99 kişi kalan ödülleri paylaşıyor. Bu yapı hem balinaları hem bireysel yatırımcıları cezbetmiş olabilir. Ekibinin iddialarına göre mevcut 0,00012674 USDT fiyatla yatırımcılar yaklaşık olarak şu miktarları elde ediyor:

200 USDT → ~1.600.000 MTAUR

300 USDT → ~2.400.000 MTAUR

Ekibinin iddiasına göre bu erişilebilir fiyat seviyesi, 1 USDT altındaki kripto fırsatlarını arayan yatırımcıların ilgisini çekiyor. MTAUR, SolidProof ve Coinsult tarafından denetlenmiş olarak da lanse ediliyor. Oynanış ise labirent keşfi, savaşlar ve eşya toplama gibi unsurlar içeriyor. Projenin 5,6 milyon dolarlık erken piyasa değeri tahmini, listeleme sonrası güçlü yükseliş potansiyeline işaret ediyor olabilir.

Bazı yatırımcılar, iddialara göre MTAUR’u erken dönem GameFi tokenleriyle kıyaslıyor. Düşük maliyet, denetlenmiş akıllı sözleşmeler ve oyun içi kullanım alanı kombinasyonu projeyi yeni rakipleri arasında öne çıkarıyor olabilir.

Piyasa Toparlanması Öncesi Son Değerlendirme

ASTER’in konsolidasyonu, XRP’nin kapitülasyon sinyalleri ve iddialara göre MTAUR’un hızlı ön satış ivmesi; bu varlıkları olası geniş çaplı piyasa toparlanması öncesinde en çok konuşulan altcoinler arasına taşıyor. Her biri, trend devamı, ortalamaya dönüş ya da erken aşama ralli arayan yatırımcılar için farklı fırsatlar sunuyor. Borsalardaki hacimler artarken, ilgi giderek daha fazla yapı, talep ve erken döngü potansiyeli sunan altcoinlere kayıyor.