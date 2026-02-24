Brezilya, Yüksek Verimli Bitcoin Madenciliği Donanımı İthalatında Gümrük Vergisini Sıfırladı

Brezilya Dış Ticaret Konseyi, 20 Şubat tarihinde aldığı teknik bir kararla, SHA256 algoritmasıyla çalışan ve 200 terahash/saniye üzeri kapasiteyle 20 joule/terahash altında enerji verimliliğine sahip Bitcoin madencilik donanımlarının ithalat vergilerini sıfırladı. Bu düzenlemenin ardından üç gün sonra, Fransız devletine ait enerji şirketi Engie, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan ve toplamda 895 megawatt kapasiteye sahip Assu Sol güneş enerjisi santralinde Bitcoin madenciliği yapılmasını değerlendirdiğini açıkladı. Engie, bu adımı boşa çıkan elektrik üretimini gelir kaynağına dönüştürmek ve tesisin kârlılığını artırmak amacıyla gündeme aldı.

Yenilenebilir Enerjide Curtailment Sorunu ve Madenciliğin Rolü

Brezilya’da son yıllarda yenilenebilir enerji üretimindeki artışa paralel olarak şebekede ciddi bir ‘curtailment’ (aşırı üretim nedeniyle arz fazlası elektriğin şebekeye alınamaması) yaşanıyor. Ekim 2021-Eylül 2025 arasında rüzgar santrallerinde toplam 32 teravatsaatlik curtailment nedeniyle yaklaşık 6 milyar real (1,2 milyar dolar) gelir kaybı oluştu. Özellikle yüksek güneşlenme potansiyeline sahip kuzeydoğu bölgelerinde iletim hatlarının yetersizliği, üretilen elektriğin verimli şekilde dağıtılmasını zorlaştırıyor. Bu noktada devreye giren Bitcoin madenciliği, arz fazlası elektriğin esnek talep sayesinde ekonomik bir çıktı olarak değerlendirilmesini mümkün kılıyor.

Vergi Düzenlemesinin Sektöre Etkisi ve Kapsamı

Resolução GECEX 861 olarak yayımlanan kararla, yalnızca belirli teknik kriterleri karşılayan üst düzey ASIC cihazlarının ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. Diğer vergisel yükümlülükler devam etse de, toplam maliyet içindeki önemli bir kalem kaldırılmış oldu. Uygulama, 31 Ocak 2028’e kadar geçerli kalacak. Yani eski veya düşük verimli ekipmanların bu avantajdan yararlanması mümkün değil. Bu hamle, sektör oyuncuları için donanım maliyetlerinde kayda değer bir azalma sağlarken, profesyonel ölçekte rekabet edebilecek yeni yatırımlara olanak tanıyor.

Ekonomik Dinamikler ve Enerji Fiyatları

Bitcoin madenciliğinin Brezilya’daki temel sürdürülebilirlik koşulları; donanım verimliliği, Bitcoin fiyatı ve elektrik maliyetine bağlı. Örneğin, 200 terahash/saniye gücünde ve 20 joule/terahash altında çalışan bir cihaz, günde yaklaşık 6,81 dolar gelir ve 96 kWh enerji tüketimiyle, kilovatsaat başına yaklaşık 0,071 dolar (370 real/megavatsaat) elektrik fiyatında başa baş noktasına ulaşıyor. Perakende elektrik fiyatları ise madencilere uygun olmadığından bu faaliyetlerin özellikle curtailment nedeniyle boşa çıkan elektriği doğrudan santrallerden temin ederek yapılması öne çıkıyor.

Pilot Adımlar, Olası Yaygınlaşma ve Kısıtlar

Engie’nin Assu Sol tesisinde madenciliği değerlendirmesi, klasik enerji odaklı bir şirketin bu alandaki ilk adımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Şirket, bu girişimin kademeli ve teknik anlamda yıllar alacak bir süreç olacağına işaret etti. Sektörde başka üreticilerin de benzer modelleri incelemesi olası. Ancak Brezilya’daki bankacılık sistemi ve yüksek sermaye maliyeti, özellikle yenilikçi madencilik yatırımları için finansman erişimini sınırlayabiliyor. Ayrıca, üretim ve şebeke koşullarında ani değişiklikler, cihazların etkinliğini de doğrudan etkileyebilir.

Brezilya’da Bitcoin’e ilişkin yasal çerçevenin ve kripto şirketlerine yönelik bankacılık altyapısının mevcut olması, ülkede büyük ölçekli madenciliğin önünde önemli bir engel oluşturmuyor. Buna karşılık, iletim hattı yatırımlarının hızlanması, curtailment oranlarını azaltabilir ve madenciliğin enerji ekonomisindeki rolünü sınırlayabilir. Gümrük vergisi muafiyetinin süresi sonunda uzatılmaması da potansiyel yatırımlar için belirsizlik unsuru.

Kısıtlar ve Geleceğe Yönelik Olasılıklar

Vergi indirimi, donanımın ilk alımını kolaylaştırsa da, uzun vadede finansman ve operasyonel dalgalanmalara karşı yeterli koruma sağlamayabilir. Brezilya’da madencilik yatırımlarının başarılı olabilmesi için hem yerel hem de uluslararası finansman kaynaklarına erişim ve enerji arzında öngörülebilirlik gerekiyor. Ayrıca, pilot projelerin hayata geçmesinde teknik ve idari süreçler de belirleyici olabilir.

Genel olarak, Brezilya hızlı bir ulusal madencilik stratejisi başlatmazken, belirli teknik donanıma sahip yatırımcılar için bir hareket alanı açtı. Sürecin nasıl şekilleneceğini ise enerji piyasasındaki gelişmeler, donanım maliyetleri ve ilgili tarafların uygulama hızı belirleyecek.