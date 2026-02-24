Ethereum’da 5 Yıllık Mucize: O Bölgeye Geri Dönüldü

Kripto para piyasasının ikinci büyük varlığı Ethereum, analistlerin “beş yıllık talep bölgesi” olarak adlandırdığı kritik bir eşikte adeta demir atmış durumda. Merlijn The Trader ve StockTrader Max gibi piyasa uzmanları, ETH fiyatının Nisan 2025 seviyelerine gerileyerek uzun vadeli bir birikim evresine girdiğini Pazartesi günü yaptıkları açıklamalarla duyurdu. Mevcut tablo, kısa vadeli kazanç bekleyenleri hayal kırıklığına uğratsa da kurumsal yatırımcıların “dip” alımları hız kesmeden devam ediyor.

Tarihsel Birikim Bölgesi ve Momentum Sinyalleri

Analist Merlijn The Trader, Ethereum’un içinde bulunduğu fiyat aralığının tarihsel olarak bir dağıtım değil, aksine güçlü bir birikim alanı olduğunu vurguluyor. Ether fiyatlarının Temmuz 2022 ile Kasım 2023 arasındaki derin ayı piyasası dönemindeki seviyelere geri dönmesi, piyasada stratejik bir bekleyişe yol açtı. Fiyatlar Nisan 2025’te görülen 1.500 dolar altındaki seviyelerden sonra yeniden bir dengelenme çabası içerisine girerken, uzmanlar bu bölgedeki yatay seyrin aylarca sürebileceği konusunda uyarıyor. Ancak bu durağanlık, fırtına öncesi sessizliği andıran “patlayıcı bir koşu” hazırlığı olarak nitelendiriliyor.

Teknik tarafta ise ‘Sykodelic’ adlı analistin haftalık grafikte tespit ettiği “gizli boğa uyumsuzluğu”, heyecanı artıran en somut verilerden biri. Göreceli Güç Endeksi (RSI) daha düşük bir dip yaparken fiyatın daha yüksek bir dipte kalması, momentumun fiyattan daha güçlü olduğunu kanıtlıyor. Bu nadir görülen teknik gösterge en son çalıştığında Ethereum fiyatında %100’lük bir ralli yaşanmıştı. Fundstrat’tan Tom Lee de “kripto kışı” etkilerine rağmen piyasadaki temel rüzgarların yönünün olumlu olduğunu ifade ederek teknik verileri destekliyor.

Yatırımcı Profili Değişiyor: Sabır Kazandıracak

Ethereum artık bir gecede milyoner yaratan “köşeyi dönme” aracı olmaktan çıkarak, yıllara yayılan bir portföy varlığına dönüşüyor. Investor ‘StockTrader Max’ tarafından yapılan değerlendirmeler, ETH tutanların haftalık veya aylık değil, yıllık projeksiyonlar yapması gerektiğini hatırlatıyor. Varlığın 1.830 dolar seviyelerine gerileyerek 1.900 dolarlık direnci aşamaması, sabırsız yatırımcılar için bir risk teşkil etse de büyük oyuncular bu durumu bir avantaj olarak görüyor. Piyasadaki mevcut fiyat hareketleri “korkunç” olarak tanımlansa da uzun vadeli perspektif değişmiş değil.

Kurumsal tarafta ise Ethereum DAT BitMine gibi yapılar, stratejik hazine yönetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta içinde portföyüne 51.162 ETH daha ekleyen oluşum, düşüşleri sadece birer alım fırsatı olarak değerlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda stake yöntemiyle getiriyi maksimize ediyor. Salı sabahı Asya seansında 1.830 dolara kadar çekilen Ether, teknik ve temel verilerin çatıştığı bir ortamda yön tayin etmeye çalışıyor. Olumlu temel verilere rağmen yukarı yönlü hareketin henüz başlamamış olması, piyasadaki birikim iştahının bir süre daha devam edeceğini gösteriyor.