Winvest — Bitcoin investment
Ethereum (ETH)

Ethereum’da 5 Yıllık Mucize: O Bölgeye Geri Dönüldü

Özet

  • Ethereum, analistlerin "beş yıllık talep ve birikim bölgesi" dediği kritik fiyat aralığında seyrediyor.
  • Haftalık grafiklerde beliren nadir boğa uyumsuzluğu geçmişteki %100'lük rallinin ayak seslerini hatırlatıyor.
  • Kurumsal yatırımcılar kısa vadeli fiyat baskısına rağmen binlerce ETH biriktirerek stake stratejisini uyguluyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasasının ikinci büyük varlığı Ethereum, analistlerin “beş yıllık talep bölgesi” olarak adlandırdığı kritik bir eşikte adeta demir atmış durumda. Merlijn The Trader ve StockTrader Max gibi piyasa uzmanları, ETH fiyatının Nisan 2025 seviyelerine gerileyerek uzun vadeli bir birikim evresine girdiğini Pazartesi günü yaptıkları açıklamalarla duyurdu. Mevcut tablo, kısa vadeli kazanç bekleyenleri hayal kırıklığına uğratsa da kurumsal yatırımcıların “dip” alımları hız kesmeden devam ediyor.

İçindekiler
1 Tarihsel Birikim Bölgesi ve Momentum Sinyalleri
2 Yatırımcı Profili Değişiyor: Sabır Kazandıracak

Tarihsel Birikim Bölgesi ve Momentum Sinyalleri

Analist Merlijn The Trader, Ethereum’un içinde bulunduğu fiyat aralığının tarihsel olarak bir dağıtım değil, aksine güçlü bir birikim alanı olduğunu vurguluyor. Ether fiyatlarının Temmuz 2022 ile Kasım 2023 arasındaki derin ayı piyasası dönemindeki seviyelere geri dönmesi, piyasada stratejik bir bekleyişe yol açtı. Fiyatlar Nisan 2025’te görülen 1.500 dolar altındaki seviyelerden sonra yeniden bir dengelenme çabası içerisine girerken, uzmanlar bu bölgedeki yatay seyrin aylarca sürebileceği konusunda uyarıyor. Ancak bu durağanlık, fırtına öncesi sessizliği andıran “patlayıcı bir koşu” hazırlığı olarak nitelendiriliyor.

Teknik tarafta ise ‘Sykodelic’ adlı analistin haftalık grafikte tespit ettiği “gizli boğa uyumsuzluğu”, heyecanı artıran en somut verilerden biri. Göreceli Güç Endeksi (RSI) daha düşük bir dip yaparken fiyatın daha yüksek bir dipte kalması, momentumun fiyattan daha güçlü olduğunu kanıtlıyor. Bu nadir görülen teknik gösterge en son çalıştığında Ethereum fiyatında %100’lük bir ralli yaşanmıştı. Fundstrat’tan Tom Lee de “kripto kışı” etkilerine rağmen piyasadaki temel rüzgarların yönünün olumlu olduğunu ifade ederek teknik verileri destekliyor.

Yatırımcı Profili Değişiyor: Sabır Kazandıracak

Ethereum artık bir gecede milyoner yaratan “köşeyi dönme” aracı olmaktan çıkarak, yıllara yayılan bir portföy varlığına dönüşüyor. Investor ‘StockTrader Max’ tarafından yapılan değerlendirmeler, ETH tutanların haftalık veya aylık değil, yıllık projeksiyonlar yapması gerektiğini hatırlatıyor. Varlığın 1.830 dolar seviyelerine gerileyerek 1.900 dolarlık direnci aşamaması, sabırsız yatırımcılar için bir risk teşkil etse de büyük oyuncular bu durumu bir avantaj olarak görüyor. Piyasadaki mevcut fiyat hareketleri “korkunç” olarak tanımlansa da uzun vadeli perspektif değişmiş değil.

Kurumsal tarafta ise Ethereum DAT BitMine gibi yapılar, stratejik hazine yönetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta içinde portföyüne 51.162 ETH daha ekleyen oluşum, düşüşleri sadece birer alım fırsatı olarak değerlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda stake yöntemiyle getiriyi maksimize ediyor. Salı sabahı Asya seansında 1.830 dolara kadar çekilen Ether, teknik ve temel verilerin çatıştığı bir ortamda yön tayin etmeye çalışıyor. Olumlu temel verilere rağmen yukarı yönlü hareketin henüz başlamamış olması, piyasadaki birikim iştahının bir süre daha devam edeceğini gösteriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Binance İçindeki Gizli Savaş: 1.7 Milyar Dolarlık Şüpheli İşlemler İçin Yalanlama Geldi

Bitcoin’in Tahtı Sallanıyor mu? Yatırımcılar Akın Akın Bu Altcoin’e Gidiyor!

Binance’den Şok Karar: O Altcoin’ler İçin Yolun Sonu Göründü!

51.162 ETH Aldı! Herkes Korkarken Dev Ethereum Balinası Neye Güveniyor?

Erik Voorhees, Ethereum Pozisyonunu Büyük Alımla Güçlendirdi

Kurumsal Kripto Para Yatırım Raporu, 5 Haftadır Satışlar Sürüyor

Altcoin Devinde Yatırımcı Şokta! Ethereum’un Mimarı Kendi Gemisini mi Terk Ediyor?

TAGGED: , , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Yapay Zekâ Endişeleri Yazılım Hisselerini Baskı Altına Alırken Bitcoin de Etkileniyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Yapay Zekâ Endişeleri Yazılım Hisselerini Baskı Altına Alırken Bitcoin de Etkileniyor
BITCOIN (BTC)
SEC’den WisdomTree’nin Dijital Hazine Para Piyasası Fonuna Onay
BLOCKCHAIN Kripto Para Hukuku
ABD Merkez Bankası’ndan Kripto Şirketlerine Bankacılık Ayrımcılığına Son Vermeyi Hedefleyen Düzenleme
Kripto Para Hukuku
Stablecoin Büyümesindeki Yavaşlama ve Bitcoin Piyasasına Etkileri
STABILCOIN
Alchemy Chain’den ACH Token için Yeni Arz Modeli
STABILCOIN
Lost your password?