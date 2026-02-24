Yapay Zekâ Endişeleri Yazılım Hisselerini Baskı Altına Alırken Bitcoin de Etkileniyor

Yapay zekâ teknolojisindeki hızlı gelişmeler, son dönemde yazılım şirketleri hisselerinde dikkat çekici kayıplara yol açtı. Piyasalardaki bu gerileme, Bitcoin başta olmak üzere bazı dijital varlıkların da seyri üzerinde etkisini gösteriyor.

Yazılım Sektöründe Sert Düşüşler

Yazılım şirketlerine yatırım yapan iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV), Şubat ayında yüzde 15 değer kaybederek 2008 krizinden bu yana en kötü aylık performansını sergiledi. Endeks, Nisan 2025’teki düşük seviyelerini yeniden test ederken, zirveden yaklaşık yüzde 35 aşağıda bulunuyor.

Sektördeki kayıplarda en önemli faktör olarak yapay zekâ uygulamaları gösteriliyor. Özellikle, yeni ortaya çıkan yapay zekâ araçlarının mevcut yazılım şirketleri için ciddi bir tehdit oluşturacağı beklentisiyle satış baskısı hızlandı.

Yazılım hisselerinin 2008’den bu yana en kötü aylık performansını gördüğü ve yapay zekâdan en az etkilenmesi beklenen şirketlerin bile baskı altında kaldığı ifade edildi.

Anthropic Gelişmesi ve Piyasa Tepkileri

20 Şubat’ta yapay zekâ tabanlı girişim Anthropic, Claude Code Security isimli yeni bir yazılım güvenlik aracını tanıttı. Bu araç, kod tabanlarını güvenlik açıklarına karşı tarayarak, insan incelemesine yönelik önerilerde bulunuyor ve geleneksel güvenlik çözümlerinin gözden kaçırabileceği sorunları tespit etmeyi hedefliyor.

Anthropic’in duyurusunun ardından siber güvenlik alanındaki bazı büyük şirketlerin hisselerinde ciddi değer kayıpları yaşandı. CrowdStrike iki işlem gününde 20 milyar dolar değer kaybederken, IBM hisselerinde de yüzde 10’a yakın düşüş görüldü. Benzer şekilde, Palo Alto Networks ve Cloudflare gibi firmalarda da çift haneli oranlarda azalma oldu.

Yazılım satışlarının sürdüğü ve siber güvenlik şirketlerinde ekstra düşüşler görüldüğü, Anthropic’in yeni güvenlik çözümünün sektörde köklü değişiklik korkusunu tetiklediği aktarıldı.

AI Senaryoları ve Genişleyen Piyasa Endişeleri

Pazartesi günü Citrini Research tarafından yayınlanan bir rapor, yapay zekânın orta vadede beyaz yakalı istihdamı olumsuz etkileyerek kurumsal kârları artırabileceğini öngördü. Aynı raporda, zayıflayan tüketici talebi ve yapısal ekonomik sorunların da altı çizildi.

Raporda, oluşturulan senaryonun bir tahmin değil, daha önce yeterince incelenmemiş bir olasılığı modellemek için hazırlandığı vurgulandı.

Bu gelişmelerin ardından, teslimat, ödeme ve yazılım şirketlerinin hisse değerleri yeniden geriledi. Yapay zekâ kaynaklı belirsizlikler, sektör genelinde yatırımcı güvenini sarsmaya devam ediyor.

Bitcoin ve Yazılım Hisseleri Arasındaki Yakın İlişki

Kripto para piyasalarında da benzer bir gerilim söz konusu. Grayscale’in tespitine göre, Bitcoin’in fiyat hareketi son dönemde ABD yazılım hisseleriyle çok yakın bir korelasyon gösteriyor. Bitcoin’in bazen teknoloji hisseleriyle birlikte yüksek oynaklık sergileyen bir varlık gibi hareket ettiği dikkat çekiyor.

Uzun vadede teknoloji hisselerindeki zayıflığın devam etmesi, Bitcoin başta olmak üzere riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabilir. Özellikle büyüme odaklı hisselerdeki düşüş, finansal koşulları sıkılaştırıp tüm yüksek beta varlıkları, kripto paralar da dahil olmak üzere, olumsuz etkileyebiliyor.

Ancak, yatırımcıların Bitcoin’i yapay zekâ kaynaklı yapısal değişikliklere, para birimi değer kaybına ya da agresif para politikası uygulamalarına karşı bir koruma aracı olarak görmeye başlaması halinde, korelasyonun zayıflaması da olası görünüyor.