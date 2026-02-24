Winvest — Bitcoin investment
SEC’den WisdomTree’nin Dijital Hazine Para Piyasası Fonuna Onay

Özet

  • SEC, WisdomTree’nin dijital hazine fonuna sabit fiyatlı işlem onayı verdi.
  • Yeni modelle fon hisseleri gün içinde 1 dolar üzerinden alınıp satılabilecek.
  • Gelişme, dijital varlık entegrasyonu ve finansal inovasyon açısından önemli bir adım oldu.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), WisdomTree şirketinin dijital hazine para piyasası fonuna fiyatlandırma esnekliği sağlayan muafiyet kararını duyurdu. Bu adımla fonun, klasik yöntemlerin dışına çıkarak sabit fiyatlı bir yapı ile işlem görebilmesinin önü açılmış oldu.

İçindekiler
1 WisdomTree’ye Dijital Fon için Muafiyet Kararı
2 Sabit Fiyatlı İşlem Yapısının Detayları
3 Dijital Fonlara Yönelik Yeni Dönem

WisdomTree’ye Dijital Fon için Muafiyet Kararı

23 Şubat 2026 tarihli SEC kararı, 1940 tarihli Yatırım Şirketi Yasası’nın ilgili maddelerine dayanıyor. Karara göre, WisdomTree Digital Trust’a ait Hazine Para Piyasası Dijital Fonu ve bağlı aracı kurumlar, fonun hisselerini hisse başına sabit 1 dolar fiyatla gün içinde işlem yapabilecek. Bu yapıda, fonun değeri end-of-day net varlık değeri (NAV) ile sınırlı kalmayacak; gün içinde yatırımcılara likidite sunulacak.

Sabit Fiyatlı İşlem Yapısının Detayları

Söz konusu muafiyet, aracı kurumların ve bağlı kuruluşların fon hisseleriyle 1 dolarlık sabit fiyat üzerinden işlem yapabilmesini sağlıyor. Böylece, geleneksel para piyasası fonlarında kullanılan ve sabit net varlık değeri hedefleyen değerleme yöntemleri bu dijital fona da uygulanmış oluyor. SEC’in gerekçesinde, yatırımcı korumasının ve yasa kapsamındaki politika hedeflerinin gözetildiği belirtildi.

Muafiyet ayrıca, fonun dağıtım ve transfer acenteliği gibi işlemlerini yürüten bağlantılı şirketler için de geçerli. Bu sayede, dijital varlık temelli fonların geleneksel finansal düzenlemelere entegre şekilde faaliyet gösterebilmesinin önü açılmış oldu.

Dijital Fonlara Yönelik Yeni Dönem

Dijital altyapıyı temel alan para piyasası fonları, hem geleneksel değerleme prensipleriyle uyumlu hem de yeni nesil transfer teknolojileriyle hareket edebilecek. Söz konusu fonun, blockchain tabanlı işlem yeteneğiyle birlikte istikrarlı net varlık değeri korunacak şekilde yapılandığı aktarıldı. SEC, fon ve bağlı aracı kurumlar arasında yapılacak ortak işlemlerde de diğer taraflara sağlanan avantajlardan geri kalınmayacağı değerlendirmesini yaptı.

Kararın ardından fon yapısında öngörülen dijitalleşmeye dair sektör temsilcileri de değerlendirmelerde bulundu. ABD’de sermaye piyasası düzenlemeleri üzerinde etkili geçmişiyle bilinen Paul Atkins, düzenleyicilerin piyasadan gelen yeni teknoloji önerilerine dikkat verdiğini vurguladı.

Düzenleyicilerin, piyasa katılımcılarının sermaye piyasalarını dijital teknolojilerle modernize etme yönündeki girişimlerine hassasiyetle yaklaştığı ifade edildi. Bu kararın, özellikle tokenizasyon alanında inovasyonun teşvik edilmesinde bir adım olarak görülebileceği belirtildi.

Farklı bir bakış açıysa, getirilen modelin sadece “tokenizasyon” odağında olmadığını dile getirdi. Klasik para piyasası fonlarında işlemler yalnızca gün sonunda fiyatlanırken, yeni yapıda yatırımcılar gün içinde de 1 dolardan alım-satım yapabilecek. Bunun, zincir üzerindeki dijital fonları nakde daha yakın hale getirdiği ve hızlı ödeme, teminat yönetimi ile repo gibi uygulamaları kolaylaştırabileceği öne çıktı.

Diğer yandan Bitwise Asset Management ve GraniteShares şirketleri de SEC’e, ABD seçim sonuçlarına endeksli yeni yatırım ürünleri başlatmak için başvuru yaptı. Bu başvurular, finansal piyasaların inovasyon potansiyelini genişletmeyi hedefliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

