ABD Merkez Bankası’ndan Kripto Şirketlerine Bankacılık Ayrımcılığına Son Vermeyi Hedefleyen Düzenleme

ABD Merkez Bankası, 23 Şubat 2026’da yaptığı resmi duyuruda, bankacılık denetimlerinde “itibar riski” kavramının kullanılmasını yasaklamaya yönelik bir öneri sundu. Bu girişimle birlikte finansal kuruluşların, blokzincir ve dijital varlık sektöründeki şirketler dahil olmak üzere yasal faaliyetlerde bulunan müşterilerinin hesaplarını, öznel ya da siyasi kriterlere dayanarak kapatması önlenmek isteniyor.

Bankacılık Denetimlerindeki Tarafsızlık Arayışı

Yeni düzenleme, bankaların müşteri ilişkilerini sadece objektif finansal risk yönetimine dayandırmalarını hedefliyor. Bu değişiklik sayesinde, bankaların müşterileriyle ilgili kararlarını sektörün tercih edilip edilmemesi gibi öznel nedenlerden ayırması amaçlanıyor. ABD Merkez Bankası, böylece bankacılık hizmetlerinde yasa dışı olmayan faaliyet yürüten sektörlerin ayrımcılığa uğramasının önüne geçmeyi planlıyor.

Yönetimde Yapısal Değişiklik ve Federal Açıklamalar

Bankanın denetimden sorumlu başkan yardımcısı Michelle Bowman, son dönemde denetçiler tarafından kredi kuruluşları üzerinde, müşterilerin dini inançları, siyasi görüşleri veya yasal iş faaliyetleri gerekçesiyle baskı uygulandığına dair vakalar alındığını vurguladı. Yeni kural ile, denetçilerin yasal faaliyet gösteren herhangi bir müşteriyle bankaların çalışma kararını engellemesinin önüne açıkça geçileceği aktarılıyor. Bu adım, geçen yıl başlatılan ve denetçilerde itibar riskinin bir cezalandırma aracı olmasının önüne geçen idari değişikliğin devamı niteliğini taşıyor.

Düzenleme hakkında konuşan Michelle Bowman, bankaların müşterilerine karşı tarafsız davranmasının hem sektörün istikrarı hem de inovasyonun gelişmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Kripto Sektörüne Yansımaları ve Endüstriden Tepkiler

Kripto para ve blokzincir alanında faaliyet gösteren pek çok şirket ve savunucu, öneriye övgüyle yaklaşıyor. Dijital varlık sektörünün federal düzeyde ayrımcı uygulamalara maruz kaldığı yönündeki eleştiriler, yeni düzenleme sayesinde azalmayı hedefliyor.

ABD Senatörü Cynthia Lummis, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası’nın kripto şirketlerine hem yargıç hem jüri gibi davranmaktan vazgeçmesine vurgu yaptı ve “itibar riski”nin Merkez Bankası politikalarından kalıcı olarak çıkarılmasını desteklediğini aktardı.

Senatör Cynthia Lummis, Merkez Bankası’nın hem dijital varlık şirketlerine yargılayıcı yaklaşımını hem de “itibar riski” temelli uygulamaları sonlandırmasının, ABD’nin dijital varlıkların merkezi olma yolunda attığı önemli bir adım olduğuna işaret etti.

Sektörel isimler arasında yer alan Galaxy Digital’den Alex Thorn, bu adımın Chokepoint 2.0 olarak adlandırılan, kripto endüstrisinin geleneksel finansal sisteme erişiminin kısıtlanması yönündeki çabaların geriletilmesinde kritik rol oynadığını belirtti.

Ayrıca ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, gelişen teknolojilerle ilgili konuları ele almak amacıyla, yapay zekâ ve blokzincir alanının da gündeminde olduğu 35 üyeli bir Yenilik Danışma Komitesi oluşturduğunu duyurdu. Bu adımın, finansal piyasalardaki teknoloji tabanlı yeniliklerin düzenlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.