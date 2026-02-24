Stablecoin Büyümesindeki Yavaşlama ve Bitcoin Piyasasına Etkileri

Son dönemde stablecoin piyasasında yaşanan durgunluk, Bitcoin dahil olmak üzere kripto para ekosistemi için yeni likidite uyarılarını gündeme getirdi. Matrixport Araştırma Başkanı Markus Thielen tarafından paylaşılan veriler, stablecoin’lerdeki günlük yeni arzın (yedi günlük toplamda) negatif bölgeye indiğini ve sıfıra yakın seyrettiğini gösteriyor. Bu durum, Bitcoin fiyatının son zirvelerinden gerilemesiyle aynı döneme denk geliyor.

Stablecoin Arzında Yavaşlama

Kripto paralarda ana likidite kaynağı olarak kabul edilen stablecoin’lerde yaşanan duraklama dikkat çekiyor. Yeni stablecoin üretiminin durması veya piyasadan net çıkışa dönmesi, sermayenin kriptodan geleneksel para birimlerine geri döndüğüne işaret ediyor. Thielen, bu likidite sıkıntısının, önümüzdeki dönemde Bitcoin üzerinde baskı oluşturabileceğini değerlendiriyor.

ABD Hazine Bakanı’ndan 3 Trilyon Dolarlık Vizyon

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent kısa süre önce, dolar bazlı stablecoin pazarının uzun vadede 3 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşabileceğini dile getirdi. Bessent, daha önce Soros Fund Management’ta üst düzey yöneticilik deneyimiyle tanınıyor. Dijital dolar kullanımına dair güçlü yapısal anlatı sürerken, son veriler daha temkinli bir tablo ortaya koyuyor. Özellikle 2025’in sonlarından itibaren yeni stablecoin ihraçlarının belirgin şekilde yavaşladığı, bazı dönemlerde ise azaltıldığı gözlemleniyor. Bu durum, politika düzeyinde ortaya koyulan iyimser öngörüyle güncel piyasa realitesi arasında bir ayrışmaya işaret ediyor. Yasal düzenlemeler bile yeni talep oluşmadıkça büyümeyi tek başına hızlandırmayabilir.

Likiditenin Daralması Bitcoin’i Nasıl Etkiliyor?

Paylaşılan grafikte, Bitcoin fiyatı ile stablecoin arzı arasındaki ilişki Kasım 2024’ten Şubat 2026’ya kadar izleniyor. Bitcoin, 2025 boyunca hızlı bir yükseliş gösterdikten sonra, stablecoin üretimindeki yavaşlamaya paralel olarak gerilemeye başlamış durumda. Stablecoin’lerdeki çıkışların sürmesi halinde, Bitcoin’in ana likidite kaynağı zayıflamaya devam edecek ve fiyat rallilerinin sürdürülmesini zorlaştıracak. Thielen, piyasa koşullarının taze sermaye girişi olana dek, temkinli yaklaşımları öne çıkarabileceğini ifade ediyor.

Stablecoin’ler artık sadece kripto endüstrisinin deneme alanı olmanın ötesine geçti. BVNK tarafından YouGov iş birliği ve Coinbase ile Artemis’in katkısıyla hazırlanan küresel bir araştırmaya göre, dünya genelinde daha fazla kişi stablecoin’leri ödeme almak, alışveriş yapmak ve para transferleri için hızlı ve düşük maliyetli bir çözüm olarak tercih ediyor.

Thielen’in analizinde şu değerlendirme yer alıyor: “Stablecoin büyümesindeki duraksama, Bitcoin için yakın vadede ek bir likidite baskısı anlamına geliyor. Net girişler yeniden ivme kazanana kadar, piyasa riskten kaçınmaya devam edebilir.”

Kripto ekosisteminde stablecoin akışındaki değişimler, genel likidite koşulları ve fiyat oluşumları açısından yakından izleniyor. Önümüzdeki süreçte yatırımcıların ve piyasa aktörlerinin stablecoin hareketlerini yakından takip etmesi bekleniyor.

Düzenleyici gelişmeler ve stablecoin kullanımındaki yaygınlaşmanın, bu piyasanın gelecekteki büyümesini nasıl şekillendireceği ise önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak verilerle daha net anlaşılacak.