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Bugün FOMC üyesi Williams tarafından yapılacak açıklamaların son derece önemli olduğundan bahsetmiştik. Yarın gelecek veriler öncesinde ve Cuma günü gelen yüksek rakamların ardından söyleyeceği her cümle önemliydi. Peki FOMC üyesi Williams neler söyledi?

Fed Açıklamaları Son Dakika

Fed faiz kararları oy birliğiyle alınmaya devam ediliyor ve her bir FOMC üyesinin görüşleri bu yüzden son derece önemli. Yarın gelecek veriler öncesinde açıklamalar yapan Williams aşırı şahin bir duruş sergilemedi. Bu da enflasyonun beklenti seviyelerine gelebileceğine yoruldu. Peki neler söyledi?

“Fed’in faiz artırımlarının ekonomiyi yeniden dengeye getirmesi zaman alacaktır. Para politikasında bir sonraki adımın ne olacağını belirlemek için verileri izleyeceğim. Ekonomideki genel talep hala arzı aşıyor. İşgücü talebindeki yavaşlama işaretlerine rağmen istihdam artışı güçlü seyrediyor. İşsizlik oranının bu yıl %4,0-%4,5’e yükseleceğini tahmin ediyorum. Ekonominin bu yıl ılımlı bir şekilde büyümesini bekliyorum. ABD Merkez Bankası’nın enflasyonu %2 hedefine düşürmek için doğru yolda olduğundan eminim. Bu yıl enflasyonun %3,25’e, 2025’e kadar %2’ye düşmesini bekliyorum. Sıkılaşan kredi koşullarının ekonomi üstündeki etkilerine odaklanıyorum.”

Konuşma devam ediyor ve şu ana kadarki kısmı nispeten iyimserdi. Eğer yarın ki enflasyon verisi de beklenti dahilinde gelirse kripto para yatırımcıları Haziran ortasındaki toplantıya kadar biraz nefes alabilir.

Faizler Daha Fazla Artabilir

Konuşmanın devamında Williams ağzındaki baklayı çıkardı ve yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Bitcoin fiyatında hafif satışlar görülse de ciddi bir kayıp yaşanmadı. FOMC üyesi Haziran ayında ilan edilmesi beklenen tavan şöyle dursun faiz artışlarının devam edebileceğinden bahsediyor. Cuma günü gelen veriler artışları destekler seviyedeydi. Eğer enflasyon verisi de beklenti üstünde gelirse kripto para piyasaları Haziran ayında gelecek artışı da fiyatlamaya başlayacak.

Williams şunları söyledi;

“Fed faiz artırımının bittiğini söylemedi. Fed’in para politikasında veriye bağımlı olması gerekiyor. Fed gerekirse faizleri tekrar artıracaktır. Bu yıl faizleri düşürmek için bir neden görmüyorum. Yapısal değişimler Fed’in enflasyon hedefine ulaşma çabalarına zarar vermeyecek. Kredilerin daha da sıkılaştığına dair işaretler görüyorum. Kredi sıkılaşmasının devam etmesini bekliyorum. Bu Fed’in faiz artırımlarında ne kadar ileri gidip gitmeyeceğini belirleyebilir. Daha sıkı kredilerin ekonomiyi tamamen rayından çıkardığını düşünmüyorum. Bankacılık sistemi sağlam ve dirençli ve oldukça güçlü.”

Kripto para yatırımcılarının önümüzdeki saatlerde bu açıklamaların fiyatlanması ihtimaline hazırlıklı olması gerekir. Nitekim Cuma günü gelen verilerin düşüşe neden olabileceğinden bahsettiğimizde henüz büyük satışlar başlamamıştı. Ancak saatler sonra Bitcoin kritik destek seviyesini kaybetti ve 28.000 doları direnç olarak doğruladı.