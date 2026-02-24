Winvest — Bitcoin investment
BINANCE

Binance İçindeki Gizli Savaş: 1.7 Milyar Dolarlık Şüpheli İşlemler İçin Yalanlama Geldi

Özet

  • Binance, İran bağlantılı 1,7 milyar dolarlık transferleri raporlayan müfettişlerini kovduğu iddialarını yalanladı.
  • İç denetim raporları, fonların aracı kurumlar üzerinden Devrim Muhafızları ve Husilere ulaştığını öne sürüyor.
  • Borsa yönetimi uyum kontrollerinin başarıyla çalıştığını ve İran kaynaklı işlem hacminin %97 oranında düştüğünü açıkladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para dünyasının dev ismi Binance, borsa içindeki soruşturma ekiplerinin İran bağlantılı 1.7 milyar dolarlık şüpheli işlemleri ortaya çıkardığı ve ardından bu çalışanların işten çıkarıldığı yönündeki iddialarla çalkalanıyor. New York Times ve Wall Street Journal tarafından ortaya atılan bu ciddi suçlamalar, borsanın yaptırım delme faaliyetlerine göz yumduğu iddialarını yeniden alevlendirdi. CEO Richard Teng ve kurucu Changpeng Zhao liderliğindeki yönetim ise tüm bu iddiaları kesin bir dille reddederek uyum programlarının her zamankinden daha güçlü olduğunu savunuyor.

İçindekiler
1 Milyar Dolarlık Transferlerin İzinde
2 Binance’ten Sert Yanıt ve Savunma Verileri

Milyar Dolarlık Transferlerin İzinde

Gazetecilik kulislerine düşen belgelere göre, Binance bünyesinde görev yapan iç denetçiler geçtiğimiz yıl 1.500’den fazla hesabın İran üzerinden erişime açıldığını saptadı. Hong Kong merkezli Blessed Trust ve Hexa Whale Trading gibi aracı kurumlar üzerinden yürütüldüğü öne sürülen bu trafik, yaklaşık 1,7 milyar dolarlık bir hacme ulaşıyor. Soruşturma dosyaları, bu devasa fon akışının nihai adresinin İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı cüzdanlar ve Yemen’deki Husiler gibi örgütler olduğunu işaret ediyor.

Blessed Trust yetkilileri yaptıkları açıklamalarda, söz konusu işlemlerin yalnızca fatura ödemeleri ve maaş gibi rutin operasyonlardan ibaret olduğunu savunarak suçlamaları geri çevirdi. Ancak denetim raporlarının üst yönetime sunulmasının ardından, bu hassas verileri ortaya çıkaran dört müfettişin müşteri verilerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle disipline sevk edilmesi veya görevden alınması soru işaretlerini artırdı. 2025 yılı başında gerçekleştiği belirtilen bu işten çıkarmalar, borsanın şeffaflık vaatleri üzerinde kara bir bulut oluşturuyor.

Özellikle eski CEO Changpeng Zhao’nun ABD’de aldığı başkanlık affından hemen haftalar sonra bu soruşturma biriminin dağıtıldığına dair iddialar, zamanlama açısından dikkat çekici bulunuyor. Sektör temsilcileri borsanın üst düzey uyum sorumlularının birer birer istifa etmesini de bu gerilimin bir parçası olarak yorumluyor. Binance ise bu ayrılıkların olağan bir nöbet değişimi olduğunu ve yeni bir yapılandırma sürecine girildiğini belirtiyor.

Binance’ten Sert Yanıt ve Savunma Verileri

Binance cephesi, medyada geniş yankı bulan bu haberlerin ardından yaptığı resmi açıklamada, hiçbir çalışanın yaptırım ihlallerini raporladığı için işine son verilmediğini duyurdu. Borsa sözcüsü, denetimlerin aslında kusursuz işlediğini ve şüpheli faaliyetlerin bizzat borsa tarafından tespit edilerek yetkililere bildirildiğini vurguladı. Borsaya göre, ortaya atılan rakamlar gerçeği yansıtmıyor ve kurumun yaptırım yasalarını çiğnediğine dair somut bir kanıt bulunmuyor.

Şeffaflık kanıtı olarak X platformu üzerinden paylaşılan verilerde, Binance’in İran merkezli kripto para borsalarına olan doğrudan maruziyetini iki yıl içinde %97,3 oranında azalttığı iddia edildi. Ocak 2024’te 4,19 milyon dolar olan bu hacmin, Ocak 2026 itibarıyla 110 bin dolara kadar gerilediği rakamlarla ifade edildi. Borsanın kurucusu Changpeng Zhao da tartışmalara katılarak, olumsuz haberlerin işten çıkarılan eski çalışanların kişisel anlatılarına dayandığını ve Binance’in sektördeki en iyi uyum programına sahip olduğunu yineledi.

Borsa yönetimi, blok zincirlerinin doğası gereği dışarıdan gelen varlık akışının tamamen sıfırlanmasının imkansız olduğunu hatırlatıyor. 2023 yılındaki 4,3 milyar dolarlık tarihi uzlaşmanın ardından sıkı denetim altında olan Binance, bu tür iddiaların itibar suikastı olduğunu savunuyor. Richard Teng yönetimi, regülatörlerle iş birliği içinde kalarak küresel finans sistemine entegre olma çabalarını sürdüreceklerini belirtiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’in Tahtı Sallanıyor mu? Yatırımcılar Akın Akın Bu Altcoin’e Gidiyor!

Binance’den Şok Karar: O Altcoin’ler İçin Yolun Sonu Göründü!

Kurumsal Kripto Para Yatırım Raporu, 5 Haftadır Satışlar Sürüyor

Bitcoin ve Kripto Paralarda Gözler Bu 4 Gelişmede: Bakmadan Geçme!

Altcoin’lerde 317 Milyon Dolarlık Baraj Patlıyor: Bu Hafta Cüzdanlar Şişecek

NBA Yıldızı Sordu, Efsane Analist Yanıtladı: Bitcoin’de 250 Bin Dolar Kapıda mı?

Yatırımcılar Bu Raporu Konuşuyor: Bu İki Altcoin İçin Hedef 100 Milyar Dolar

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Dijital Euro Dönemi Başlıyor: Finans Dünyasında Dönüşüm Kapıda
Bir Sonraki Yazı Alchemy Chain’den ACH Token için Yeni Arz Modeli
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD Merkez Bankası’ndan Kripto Şirketlerine Bankacılık Ayrımcılığına Son Vermeyi Hedefleyen Düzenleme
Kripto Para Hukuku
Stablecoin Büyümesindeki Yavaşlama ve Bitcoin Piyasasına Etkileri
STABILCOIN
Alchemy Chain’den ACH Token için Yeni Arz Modeli
STABILCOIN
Dijital Euro Dönemi Başlıyor: Finans Dünyasında Dönüşüm Kapıda
Ekonomi
Bitcoin’de 54 Milyar Dolarlık Gizli Plan: “Orange Century” Dönemi
BITCOIN (BTC)
Lost your password?