Binance İçindeki Gizli Savaş: 1.7 Milyar Dolarlık Şüpheli İşlemler İçin Yalanlama Geldi

Kripto para dünyasının dev ismi Binance, borsa içindeki soruşturma ekiplerinin İran bağlantılı 1.7 milyar dolarlık şüpheli işlemleri ortaya çıkardığı ve ardından bu çalışanların işten çıkarıldığı yönündeki iddialarla çalkalanıyor. New York Times ve Wall Street Journal tarafından ortaya atılan bu ciddi suçlamalar, borsanın yaptırım delme faaliyetlerine göz yumduğu iddialarını yeniden alevlendirdi. CEO Richard Teng ve kurucu Changpeng Zhao liderliğindeki yönetim ise tüm bu iddiaları kesin bir dille reddederek uyum programlarının her zamankinden daha güçlü olduğunu savunuyor.

Milyar Dolarlık Transferlerin İzinde

Gazetecilik kulislerine düşen belgelere göre, Binance bünyesinde görev yapan iç denetçiler geçtiğimiz yıl 1.500’den fazla hesabın İran üzerinden erişime açıldığını saptadı. Hong Kong merkezli Blessed Trust ve Hexa Whale Trading gibi aracı kurumlar üzerinden yürütüldüğü öne sürülen bu trafik, yaklaşık 1,7 milyar dolarlık bir hacme ulaşıyor. Soruşturma dosyaları, bu devasa fon akışının nihai adresinin İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı cüzdanlar ve Yemen’deki Husiler gibi örgütler olduğunu işaret ediyor.

Blessed Trust yetkilileri yaptıkları açıklamalarda, söz konusu işlemlerin yalnızca fatura ödemeleri ve maaş gibi rutin operasyonlardan ibaret olduğunu savunarak suçlamaları geri çevirdi. Ancak denetim raporlarının üst yönetime sunulmasının ardından, bu hassas verileri ortaya çıkaran dört müfettişin müşteri verilerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle disipline sevk edilmesi veya görevden alınması soru işaretlerini artırdı. 2025 yılı başında gerçekleştiği belirtilen bu işten çıkarmalar, borsanın şeffaflık vaatleri üzerinde kara bir bulut oluşturuyor.

Özellikle eski CEO Changpeng Zhao’nun ABD’de aldığı başkanlık affından hemen haftalar sonra bu soruşturma biriminin dağıtıldığına dair iddialar, zamanlama açısından dikkat çekici bulunuyor. Sektör temsilcileri borsanın üst düzey uyum sorumlularının birer birer istifa etmesini de bu gerilimin bir parçası olarak yorumluyor. Binance ise bu ayrılıkların olağan bir nöbet değişimi olduğunu ve yeni bir yapılandırma sürecine girildiğini belirtiyor.

Binance’ten Sert Yanıt ve Savunma Verileri

Binance cephesi, medyada geniş yankı bulan bu haberlerin ardından yaptığı resmi açıklamada, hiçbir çalışanın yaptırım ihlallerini raporladığı için işine son verilmediğini duyurdu. Borsa sözcüsü, denetimlerin aslında kusursuz işlediğini ve şüpheli faaliyetlerin bizzat borsa tarafından tespit edilerek yetkililere bildirildiğini vurguladı. Borsaya göre, ortaya atılan rakamlar gerçeği yansıtmıyor ve kurumun yaptırım yasalarını çiğnediğine dair somut bir kanıt bulunmuyor.

Şeffaflık kanıtı olarak X platformu üzerinden paylaşılan verilerde, Binance’in İran merkezli kripto para borsalarına olan doğrudan maruziyetini iki yıl içinde %97,3 oranında azalttığı iddia edildi. Ocak 2024’te 4,19 milyon dolar olan bu hacmin, Ocak 2026 itibarıyla 110 bin dolara kadar gerilediği rakamlarla ifade edildi. Borsanın kurucusu Changpeng Zhao da tartışmalara katılarak, olumsuz haberlerin işten çıkarılan eski çalışanların kişisel anlatılarına dayandığını ve Binance’in sektördeki en iyi uyum programına sahip olduğunu yineledi.

Borsa yönetimi, blok zincirlerinin doğası gereği dışarıdan gelen varlık akışının tamamen sıfırlanmasının imkansız olduğunu hatırlatıyor. 2023 yılındaki 4,3 milyar dolarlık tarihi uzlaşmanın ardından sıkı denetim altında olan Binance, bu tür iddiaların itibar suikastı olduğunu savunuyor. Richard Teng yönetimi, regülatörlerle iş birliği içinde kalarak küresel finans sistemine entegre olma çabalarını sürdüreceklerini belirtiyor.