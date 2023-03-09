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Kripto Para Borsasından Dev Hazırlık! Visa İş Birliğinde Banka Kartı Çıkaracak!

Kripto para borsası Gate.io'nun çatı şirketi Gate Group, Avrupa'daki kullanıcılar için Visa logolu kripto banka kartını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
14:33
9 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası Gate.io‘nun çatı şirketi Gate Group, Avrupa’daki kullanıcılar için Visa logolu kripto banka kartını piyasaya sürerek rakiplerinin ve diğer kripto para şirketlerinin izinden gidecek.

Avrupa Ekonomik Bölgesi’ndeki Kullanıcılar Hedefleniyor

Güncel verilere göre dünyanın en büyük 13’ncü kripto para borsası Gate.io’nunçatı şirketi Gate Group, Litvanya merkezli şirketi Gate Global UAB aracılığıyla Visa logolu kripto banka kartını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Gate’ten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ekonomik Bölgesi‘ndeki kullanıcılar için bir bekleme listesi ve kayıt süreci açıldı.

Visa’nın kripto başkanı Cuy Sheffield, ödeme devinin “Kripto para ekosistemi ile küresel tüccarlar ve finans kurumları ağımız arasında köprü görevi görmek istediğini” belirterek şunları söyledi:

Gate Visa banka kartı gibi programlarla Gate Group banka kartı sahiplerine, Visa‘nın kabul edildiği her yerde mal ve hizmetler için ödeme yapmak üzere dijital varlıklarını anında dönüştürmek ve kullanmak için sorunsuz bir yol sunuluyor.

Gate, bir kripto para banka kartı sunan ilk kripto para borsası veya şirketi değil. Kripto para borsası Crypto.com yıllardır benzer bir seçenek sunarken, kripto paralar için donanım cüzdanı sağlayıcısı Ledger de kısa süre önce kendi banka kartını sunmak için Baanx ile güçlerini birleştirdi.

Gate.io Hakkında

Gate.io, kullanıcıların işlem yapmak için çok sayıda kripto parayı alıp satabileceği merkezi bir kripto para borsasıdır. Platformda 2 bin 500’den fazla işlem çifti ile bin 400’den fazla kripto para işlem görmektedir. Gate.io, işlem hacmi açısından (şu anda günlük işlem hacmi 730 milyon doların üzerinde) dünyanın en büyük 13’ncü kripto para borsasıdır ve yatırımcılar için spot ve marj ticaretini desteklemektedir. Ayrıca, yatırımcılar için opsiyonlar, vadeli işlemler ve türevler dahil olmak üzere diğer yatırım seçeneklerini de sunuyor.

2013 yılında faaliyete geçen kripto para borsası, 7 gün 24 saat müşteri desteği ve güçlü bir mobil uygulama ile kullanıcı dostu bir platform sunarak “istikrarlı ve güvenilir” olduğunu iddia ediyor. Hesabına para çekmek veya para yatırmak isteyen kullanıcılar için zorunlu bir KYC veya “Müşterini Tanı” süreci söz konusu.

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