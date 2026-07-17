Solana’da vadeli işlem hacmi 1 milyar doları aştı

Solana, uzun süren zayıf görünümün ardından toparlanma işaretleri veriyor. Piyasadaki temkinli hava tamamen dağılmasa da, ağ üzerindeki vadeli işlem faaliyetindeki artış Solana ekosistemine yönelik ilginin güçlendiğine işaret ediyor. Bu tablo, özellikle merkeziyetsiz finans tarafında ağın kullanım alanının genişlediği beklentisini destekliyor.

Aylık performansta dönüş sinyali

SOL, yazı sırasında 74.61 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 1.6 milyar dolar, piyasa değeri ise 43.47 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte yüzde 1.75 gerilemesine karşın, aylık görünümde önceki döneme göre daha yapıcı bir tablo öne çıkıyor.

CryptoRank verilerine göre Solana, Temmuz ayını Eylül 2025’ten bu yana ilk kez pozitif aylık kapanışla tamamlama yolunda ilerliyor. Böyle bir kapanış gerçekleşirse, art arda dokuz ay süren aylık kayıp serisi sona erecek. Bu da daha uzun vadeli piyasa algısında kayda değer bir değişime işaret edebilir.

Temmuz ayında yüzde 3’ün üzerinde yükselen SOL, satıcı baskısının zayıflayabileceğine ve alıcıların kademeli biçimde yeniden güç kazandığına dair en belirgin sinyali veriyor.

Temmuz ayındaki yüzde 3’ü aşan yükseliş, alıcıların yeniden zemin kazanmaya başladığını gösteren en güçlü işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle yatırımcılar, ay kapanışının mevcut ivmeyi koruyup korumayacağını yakından izliyor.

Vadeli işlem hacminde 1 milyar dolar eşiği

Solana üzerindeki sürekli vadeli işlem piyasalarında günlük hacim 1 milyar dolar eşiğini aştı. Bu artış, blokzincir üzerindeki türev ürün ekosisteminin derinleştiğini ve işlemcilerin bu alana daha fazla yöneldiğini gösteriyor. Solana, yüksek hız, görece düşük maliyet ve likidite avantajı nedeniyle rakip ağlara karşı dikkat çekiyor.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlem, belirli bir vade tarihi olmayan türev sözleşmelerdir. Bu ürünlerde fiyatın spot piyasaya yakın kalması için genellikle fonlama mekanizması kullanılır.

Solana üzerindeki vadeli işlem borsaları 24 saatlik işlem hacminde 1 milyar dolar seviyesini geride bıraktı.

Hacimdeki yükseliş, ağ üzerindeki sürekli vadeli işlemlere talebin arttığını ortaya koyarken Solana’nın öne çıkan DeFi platformlarından biri olma konumunu da güçlendiriyor. Türev işlemlerdeki büyümenin sürmesi halinde, ağ üzerindeki protokollerde likiditenin artması ve ekosistem gelişiminin desteklenmesi beklenebilir.

Fiyatta baskı sürse de beklentiler güçleniyor

Buna karşın SOL fiyatı kısa vadede hala aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya. Kripto para piyasasındaki genel temkinli görünüm ve Bitcoin‘deki zayıflık, Solana’nın fiyat hareketini de etkiliyor. Bu nedenle ağ verilerindeki iyileşme ile fiyat performansı arasında şimdilik tam bir uyum oluşmuş değil.

Solana’nın daha güçlü bir trend dönüşümünü teyit edebilmesi için ay sonuna kadar mevcut ivmesini koruması gerekiyor. Merkeziyetsiz borsalardaki sürekli vadeli işlem hacminin artmaya devam etmesi durumunda, platforma daha fazla işlemci ve likidite çekilmesi mümkün olabilir.