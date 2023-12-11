Metrikler Normale Döndü! Bitcoin ve Altcoin’lerdeki Son Düşüşle Yeni Bir Ralli İçin Tüm Şartlar Oluştu!

Günün ilk saatlerinde sert şekilde düşen Bitcoin (BTC), opsiyon piyasasının geçen hafta işaret ettiği beklentiyi yerine getirdi. Veriler en büyük kripto paradaki ve beraberinde altcoin’lerde yaşanan düşüşün aşırı ısınan sürekli vadeli işlemler piyasasını soğuttuğunu ve daha istikrarlı bir yükselişin önünü açtığını ortaya koyuyor.

Piyasa Genelindeki Fonlama Oranı Aşırı Yükselmişti

Sürekli vadeli işlemler, fiyatları sürekli olarak endeks fiyatına bağlamaya yardımcı olan bir fonlama oranı mekanizmasına sahip, vade sonu olmayan vadeli işlemlerdir. Fonlama oranı ise bir varlığın long (alış) ve short (satış) pozisyon sahipleri arasında her sekiz saatte bir borsalar tarafından hesaplanarak sunulan periyodik ödemeleridir.

Pozitif bir fonlama oranı, sürekli vadeli işlemlerin spot fiyatlara göre primli işlem gördüğü anlamına gelirken, long pozisyonların baskın olduğunu gösterir. Bu durumda long pozisyon sahipleri pozisyonlarını açık tutmak için short pozisyon sahiplerine ödeme yaparlar. Negatif bir oran ise tam aksini gösterir. Tipik olarak yüzde 0,10’dan (sekiz saat için) yüksek bir fonlama oranı, aşırı yükseliş kaldıracını veya long pozisyonların aşırı kalabalıklaştığını söyler.

Veri kaynağı Velo Data‘ya göre, BTC ve başta ETH olmak üzere diğer büyük altcoin’ler için fonlama oranları geçen haftanın ikinci yarısında sürekli olarak yüzde 0,15’i aşarak aşırı ısınmış bir kaldıraçlı piyasaya işaret ediyordu. Asya işlem seansının başında piyasa genelindeki düşüşle birlikte durum normalleşti ve çoğu coin ve token için fonlama oranları yüzde 0,1’in altında sağlıklı bir bölgeye çekildi.

Aşırı Kaldıraç Kullanan Yatırımcılar Piyasa Dışına İtildi

Veriler, kripto para piyasası genelindeki son düşüşü aşırı kaldıraç kullanan yatırımcıların piyasa dışına itilmelerini sağladığını gösteriyor. Fonlama oranları ya da kaldıraçla ilişkili maliyetler, momentum durduğunda bir yük haline gelerek aşırı kaldıraçlı yatırımcıları piyasadan çıkmaya zorlar.

Normal olmayan açık faizdeki ya da açık kripto vadeli işlem sözleşmelerinde kilitli dolar değerindeki piyasa çapındaki düşüş de aynı şeyi göstermektedir. Bu yazı yazılırken, XLM, UNI, LINK ve XMR gibi altcoin‘lerin açık faizi (OI) son 24 saat içinde çift haneli düştü. BTC ve ETH‘in açık faizi de sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 6,7 düştü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.