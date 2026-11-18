Altın ve gümüşte 18 Kasım’da görülen sert satışlar, kripto piyasasındaki zayıf seyirle aynı döneme denk geldi. İki değerli metalin toplam piyasa değerinden 24 saatte yaklaşık 1,4 trilyon dolar silindi. Bu tutar, 18 Kasım itibarıyla yaklaşık 1,26 trilyon dolar piyasa değerine sahip Bitcoin’in toplam büyüklüğünü aştı.

Değerli metallerde sert kayıp

Altının ons fiyatı 18 Kasım Çarşamba günü yaklaşık %3 gerileyerek 3.736 dolara indi. Reuters verilerine göre bu seviye, Eylül 2025’ten bu yana görülen en düşük fiyat olarak kayda geçti. Altın ayrıca ocak ayında gördüğü yaklaşık 5.595 dolarlık zirveden sonra değerinin üçte birine yakınını kaybetti.

Gümüşte düşüş daha derin oldu. Ons fiyatı aynı gün %5,3 azalarak 44,88 dolara geriledi. Böylece gümüş, ocak ayında 121 doların üzerine çıkan tarihi zirvesine kıyasla yaklaşık %63 aşağıda kaldı.

Peter Schiff, Fed enflasyonla mücadelede sözünü gerçekten yerine getirirse, finansal sistemin ağır sonuçlarla karşılaşabileceğini ve bunun 2008’dekinden daha sert bir krize yol açabileceğini savunuyor.

Fed sinyali satış baskısını artırdı

Piyasadaki baskının arkasında, ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen daha sıkı para politikası mesajları yer aldı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışının tercih edilebileceğini ya da 2027 için daha sert bir sıkılaşma patikasının işaret edilebileceğini gündeme taşıdı.

Bu açıklamalar, enflasyonla mücadelede daha agresif bir yaklaşım ihtimalini güçlendirirken riskli varlıklarla birlikte değerli metallerde de satışları hızlandırdı. Aynı makroekonomik etkenlerin hem emtia hem de kripto fiyatlarını baskıladığı görülüyor.

Böylesi günlerde yatırımcılar, faiz beklentileriyle birlikte hem emtia hem kripto tarafındaki ani değişimleri yakından izleme ihtiyacı duyuyor. CryptoAppsy, anlık grafikler ve makroekonomik veri takibiyle Bitcoin’deki fiyat hareketlerini Fed kaynaklı gelişmelerle aynı ekranda izlemeyi kolaylaştırıyor.

Kripto piyasasında zayıf görünüm

Bitcoin hafta sonu 62.000 dolara yaklaştıktan sonra 18 Kasım işlemlerinde de zayıf kaldı ve yaklaşık 62.450 dolar seviyesinde işlem gördü. Böylece kripto piyasasında süren satış baskısı, değerli metallerdeki sert geri çekilmeyle eş zamanlı ilerledi.

Piyasa yapıcı Wintermute, Bitcoin’in 200 haftalık hareketli ortalamanın altına sarkmasının ardından fiyatın 50.000 dolar bandına yönelebileceğini öngörüyor. Bu gösterge, uzun vadeli eğilimi izlemek için piyasada yakından takip edilen teknik eşiklerden biri olarak kabul ediliyor.

Schiff’ten kriz uyarısı

Bitcoin eleştirileriyle bilinen ekonomist Peter Schiff, altındaki düşüşün yatırımcıların Fed’in enflasyonla mücadelede kararlı olduğuna inanmaya başlamasıyla bağlantılı olduğunu savundu. Schiff’e göre bu kararlılık uygulamaya dökülürse ekonomik daralma derinleşebilir.

Schiff, daha sert para politikası adımlarının büyük bir resesyona yol açabileceğini ve bunun finansal sistemde 2008 krizinden daha ağır sonuçlar doğurabileceğini öne sürüyor.

Schiff’in değerlendirmeleri, piyasalarda zaten yükselen faiz ve büyüme endişelerinin gölgesinde geldi. Altın, gümüş ve Bitcoin’de aynı gün görülen kayıplar, yatırımcıların makroekonomik yönlendirmelere karşı hassasiyetinin sürdüğünü gösterdi.