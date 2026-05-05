BITCOIN (BTC)

MicroStrategy iki ayda 5,1 milyar dolarlık BTC kazancı elde etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 MicroStrategy iki ayda 5,1 milyar dolarlık BTC kazancına ulaştı.
  • Şirketin toplam Bitcoin varlığı 818.334 BTC’ye çıkarak piyasa değerini 66 milyar doların üzerine taşıdı.
  • MicroStrategy’nin elinde artık Bitcoin arzının yüzde 3,9’u bulunuyor.
  • 💡 Kritik nokta: $BTC 'deki fiyat artışı, kurumsal şirketlerin toplu alımlarıyla destekleniyor.
Dünyanın en büyük Bitcoin hazine şirketi olan ve Michael Saylor’un başkanlığında faaliyet gösteren MicroStrategy, 2026 yılı başından bu yana Bitcoin yatırımındaki başarısı ile gündemde. Kripto piyasalarındaki toparlanmanın etkisiyle şirket, yalnızca iki ay gibi kısa bir sürede kayda değer miktarda kar açıkladı.

İçindekiler
1 İki Ayda Büyük Kazanç
2 MicroStrategy’nin BTC Stratejisi
3 Michael Saylor’un Açıklamaları ve Rapor Detayları

İki Ayda Büyük Kazanç

MicroStrategy, yıl başında zorlu bir dönemden geçmiş ve Bitcoin varlıklarında ciddi ölçüde gerçekleşmemiş zararlarla karşı karşıya kalmıştı. Ancak Nisan ayında Bitcoin fiyatının yeniden yükselişe geçmesiyle şirket zarar bölgesinden çıkmayı başardı. Sadece iki ay içinde MicroStrategy, 63.410 adet BTC karşılığında 5,1 milyar dolar gibi dikkat çekici bir kazanç sağladı.

2026 yılının ikinci çeyreği, Bitcoin’in ilk çeyreğe kıyasla oldukça güçlü bir performans gösterdiği dönem oldu. Şirket, özellikle bu çeyrekte toplam 46.222 BTC’lik kazanç elde etti. Bu gelişmelerde Bitcoin fiyatındaki toparlanmanın etkisi büyük oldu. CryptoAppsy verilerine göre rapor tarihinde Bitcoin 81.017 dolar seviyesinden işlem gördü.

MicroStrategy’nin BTC Stratejisi

MicroStrategy, 2023 yılından bu yana agresif biçimde Bitcoin biriktirme politikasını sürdürüyor. Şirket, kripto paranın sert dalgalanmalarına rağmen pozisyonundan vazgeçmeyerek dünyanın en fazla Bitcoin tutan kamu şirketi unvanını koruyor. Şirketin toplam Bitcoin varlıkları, 818.334 BTC düzeyine ulaşarak 66 milyar doları aştı.

Şirketin bu düzeyde devasa alımlar gerçekleştirmesi, Bitcoin’in toplam arzının yüzde 3,9’unun MicroStrategy tarafından tutulmasına yol açtı. Piyasadaki fiyat yükselişinin arkasında, kurumsal yatırımcıların bu tarz toplu birikimlerinin önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

Michael Saylor’un Açıklamaları ve Rapor Detayları

Michael Saylor tarafından 5 Mayıs’ta paylaşılan güncel rapora göre, MicroStrategy sadece yılbaşından bu yana yüzde 9,4 oranında bir Bitcoin getirisi yakaladı. Bu oran, şirketin hesapladığı kümülatif kazancın yılın çoğunu zararda geçirmek zorunda kalmasına rağmen, kısa sürede telafi edildiğini gösteriyor.

Michael Saylor’un paylaştığı raporda, MicroStrategy’nin kısa sürede 63.410 BTC karşılığı 5,1 milyar dolarlık kar ettiği vurgulandı. Ayrıca yılbaşından bu yana elde edilen BTC getirisinin yüzde 9,4 seviyesine ulaştığı ifade edildi. Şirketin toplam Bitcoin portföyü ise 818.334 BTC ile 66 milyar doların üzerine çıktı.

MicroStrategy bundan önce dalgalanmalara ve Bitcoin fiyatındaki düşüşlere karşı aldığı uzun vadeli pozisyonlarla ve stratejik alımlarıyla adından söz ettirmişti. Şirket yönetimi, zaman zaman piyasa baskısına rağmen stratejilerinde ısrarcı olmanın uzun vadede meyve verdiğine dikkat çekmişti.

Şirketin biriktirdiği Bitcoin miktarının, küresel toplam arzın kayda değer bir kısmına karşılık gelmesi sektör uzmanları tarafından yakından takip ediliyor. MicroStrategy’nin portföy büyüklüğünün kripto para piyasalarındaki kurumsal ilginin önemli göstergelerinden biri olduğu düşünülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

