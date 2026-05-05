Bitcoin 81.000 dolarda dengede, traderlar 85.000-88.000 dolar bandını kritik görüyor

Bitcoin piyasa fiyatı kritik olarak görülen 85.000-88.000 dolar bandına yaklaşırken, deneyimli yatırımcı Bob Loukas alışılmışın dışında bir hareketlilik olduğunu belirtiyor. Uzun süredir kripto varlık piyasalarını yakından takip eden Loukas, kısa süreli tepki yükselişleri beklenen ayı piyasası dönemlerinin aksine, mevcut toparlanmanın son derece dirençli ve uzun vadeye yayıldığını vurguladı.

Loukas’ın analizinde en çok öne çıkan nokta “zaman” faktörü oldu. Tipik olarak, bir düşüş trendi içinde yaşanan yükselişler hızlı ve sert hareketlerle görülebiliyor. Ancak Bitcoin’de son yükselişin 88 gün boyunca istikrarlı şekilde devam etmesi, bu hareketin olağan örneklerden farklı olduğunu gösteriyor.

Uzun vadeli dip mi inşa ediliyor?

Loukas, bu durumu sadece geçici bir yükseliş olarak değil, olası bir uzun vadeli dip oluşumu olarak değerlendiriyor. Piyasadaki mevcut görünümün, alışılmış boğa koşularından çok, zemin oluşturma dönemiyle benzeştiğini savunuyor. Analizde, bu sürecin Bitcoin için 2026 yılına kadar sürebilecek uzun bir döngünün başlangıcı olabileceği görüşü öne çıktı.

Loukas, fiyatın 81.000 dolar civarında sabit kalmasına rağmen, büyük oyuncular arasında temkinli bir hava olduğuna ve 85.000-88.000 dolar bandının bir nevi “cam tavan” işlevi gördüğüne dikkat çekti. Eğer Bitcoin bu direnç bölgesini yakın zamanda aşamazsa, fiyatın yeniden daha düşük seviyelerin test edilebileceği riskine işaret etti.

ETF akışı ve makroekonomik etkenler

Mayıs ayı itibarıyla Bitcoin ETF’lerine yönelen 1,16 milyar dolarlık yatırım ve CLARITY Act çalışmalarının piyasa beklentilerini desteklediği görülüyor. Buna karşılık, jeopolitik gerilimlerin devam ediyor olması ve klasik borsa endekslerinin, özellikle S&P 500’ün yükseliş eğiliminde bulunması, riskli varlıklar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Loukas, mevcut hareketin klasik “ani sıçrama veya büyük düşüş” senaryolarının dışında geliştiğini belirtiyor. Bitcoin’in 2026’ya kadar sürebilecek bir dönüşüm dönemi yaşadığını savunurken, bu dönemde uzun konsolidasyon ve 60.000-70.000 dolar aralığında sık sık testlerin daha olası olduğunu ifade ediyor.

Bu değerlendirmeye göre, piyasada “kısa mesafe koşuları” yerine bir maraton temposu hakim. Bitcoin’in fiyatındaki dakikalık oynaklıklardan çok, son 88 gündür süren istikrarın ve dayanıklılığın öne çıktığı bir süreçten geçildiği aktarılıyor.

Loukas, “Bitcoin’in yükselişi bir anda gerçekleşen hızlı hareketlerden çok, zaman içinde güçlenerek oluşan bir dip inşasına işaret ediyor. Piyasanın kalıcı toparlanması için zamana ihtiyaç duyulabilir,” görüşünü paylaşıyor.

Özetle, yatırımcılar kısa vadeli hızlı değişimlerin aksine, önümüzdeki dönemde daha yavaş ve kalıcı gelişmelerin öne çıkabileceği, sabır gerektiren yeni bir dönemi takip etmek durumunda kalacak gibi görünüyor.