XRP tabanlı fonlara haftalık girişlerde %88 düşüş yaşandı

Kripto varlık yönetim şirketi CoinShares’in 1 Mayıs 2026’da sona eren haftaya yönelik raporu, XRP fonlarına gösterilen ilginin dramatik şekilde azaldığını ortaya koydu. Ancak rakamların ötesinde dikkat çeken bir detay var: Hacimlerde sert bir düşüş görülse de Batı ülkeleri piyasalarında XRP, yeşil bölgede kalmayı başardı.

Bu haftanın en çarpıcı verisi, küresel çapta XRP tabanlı borsa yatırım ürünlerine yapılan net girişlerin yalnızca 3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi oldu. Geçtiğimiz hafta ise bu tutar 25 milyon dolardı. Böylece, bir haftalık dönemde XRP fonlarındaki girişlerde %88 gibi belirgin bir azalma yaşandı.

Kurumsal yatırımcılar XRP’de kalmaya devam ediyor

XRP için bu tablo, aylık bazda olumsuz bir rekor anlamına geliyor. Buna rağmen, XRP yine de Ethereum gibi rakiplerine kıyasla daha dirençli bir performans gösterdi. Ethereum tarafında haftalık bazda 81,6 milyon dolarlık çıkış kaydedildi. Toplamda pozitif eğilim gösteren kripto varlık fonlarının sayısı dokuzdan dörde gerilerken, XRP bu daralmadan etkilenmeden kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürdü.

Kurumsal fonların ilgisini koruduğu kripto paralardan biri olmayı başaran XRP, likidite açısından kısa vadeli bir daralma yaşasa da, ABD ve Almanya merkezli geleneksel yatırımcı desteğinin sürdüğü gözlendi.

Almanya’dan girişler öne çıktı, ABD dalgalı seyir izledi

XRP’nin haftalık olarak yeşil bölgede tutulmasında bölgesel talepler etkili oldu. Almanya’dan gelen toplam 43,8 milyon dolarlık giriş, Avrupa sermayesinin haftaya istikrar getirdiğini gösterdi. Diğer bölgelerde riskten kaçınma eğilimi hâkimken, Alman yatırımcılar ise özellikle fiyat düşüşlerinde alım yapan taraf olarak öne çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ise toplamda 47,5 milyon dolarlık giriş kayda geçti. Ancak, ABD piyasasının haftanın dört günü art arda çıkış yaşaması nedeniyle, haftalık kapanış neredeyse ekside gerçekleşecekti. Yalnızca Cuma günü piyasaya toplam 737 milyon dolarlık rekor giriş gerçekleşti ve bu geniş çaplı hareket XRP ile Bitcoin’i yeniden olumlu bölgeye taşıdı.

CoinShares analisti James Butterfill, piyasanın özellikle haftanın başında “dar bir boğaza” girdiğine dikkat çekti ve Pazartesi ile Perşembe günleri arasında toplam 619 milyon dolarlık kripto ürünü çıkışı yaşandığını aktardı. Yine de, XRP’de 3 milyon dolarlık mütevazı bir girişin gerçekleşmiş olması, volatilite ve hacim düşüklüğüne rağmen çekirdek bir yatırımcı kitlesinin piyasada kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

XRP’de girişlerin %88 azalmasına rağmen varlığın yeşil bölgede kalması, özellikle ABD ve Almanya’dan gelen kurumsal ilginin geçici değil, kalıcı bir taban oluşturduğuna işaret ediyor.

Küresel kripto para piyasasında oynaklığın ve çıkışların arttığı bir süreçte, XRP’nin kurumsal yatırımcıları elinde tutmayı sürdürebilmesi, önümüzdeki dönem için önemli bir gösterge olarak yorumlanıyor.