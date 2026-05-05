BITCOIN (BTC)

Bitcoin ocaktan bu yana ilk kez 81 bin doları aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin ocaktan beri ilk kez 81 bin doları aştı.
  • ABD’de borsa endeksleri yeni rekorlara ulaştı, petrol fiyatları ise düştü.
  • 📉 Enerji piyasasında sert gerileme yaşandı, yatırımcılar yön arıyor.
  • 🔎 En dikkat çekici gelişme $BTC fiyatındaki hızlı yükseliş oldu.
ABD borsalarında hareketli bir gün yaşanırken, Nasdaq endeksi yüzde 1 yükselerek gün içi rekor seviyesine ulaştı. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,7 artarken, Dow Jones borsasında 150 puanlık yükseliş kaydedildi. Bu gelişmeler yatırımcıların risk iştahının sürdüğüne işaret etti.

İçindekiler
1 Piyasalarda son durum
2 Bitcoin’de tarihi hareketlilik
3 Yatırımcılar ne bekliyor?

Piyasalarda son durum

Emtia piyasalarında ise petrol tarafında dikkat çekici bir gerileme görüldü. Batı Teksas (WTI) petrolünde fiyatlar yüzde 3 oranında düşerek 102 doların üzerinde seyretti. Brent petrol de yüzde 2 değer kaybederek 111 dolar seviyesinin üzerini korudu. Küresel enflasyon ve ekonomik görünümdeki belirsizlikler, petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in performansı öne çıktı. Bitcoin, ocak ayından bu yana ilk kez 81 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı ve gün içinde yüzde 7’ye yakın artış sağladı. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’deki bu yükseliş yatırımcıların dikkatini yeniden piyasaya çekti.

Bitcoin’de tarihi hareketlilik

Kripto paraların öncüsü konumundaki Bitcoin, ocak ayından sonra ilk kez önemli bir psikolojik eşik olan 81 bin doları gördü. Kısa sürede yaşanan bu artış, piyasanın genelinde iyimser bir hava yarattı.

Uzmanlara göre, son dönemde yaşanan makroekonomik gelişmeler ve borsa performansı, kripto para piyasasına olumlu yansıdı. Ayrıca FED’in faiz politikalarına ilişkin beklentiler, riskli varlıkların cazibesini artırdı.

Yatırımcılar ne bekliyor?

Yükselen borsa endeksleriyle birlikte Bitcoin’in de ivme kazanması, piyasada güven ortamını destekledi. Analistler, özellikle ABD endekslerindeki rekorların yatırımcıların riskli varlıklara olan ilgisini yükselttiğini belirtiyor.

Petrol fiyatlarının sert gerilemesi ise enerji piyasalarında dikkatle izleniyor. Yatırımcılar, hem borsa hem de kripto varlıklarındaki gelişmelerin önümüzdeki dönemde ne yönde evrileceğini merak ediyor.

Bitcoin, ocaktan bu yana ilk kez 81 bin doların üzerini gördü ve günü yüzde 7’ye yakın yükselişle tamamladı.

Hem geleneksel hem de dijital varlıklardaki bu hareketlilik, piyasaların dinamik bir döneme girdiğini gösteriyor. Ekonomik belirsizlikler sürerken, yatırımcılar risklerini çeşitlendirmeye devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
