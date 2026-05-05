Bitcoin ocaktan bu yana ilk kez 81 bin doları aştı

ABD borsalarında hareketli bir gün yaşanırken, Nasdaq endeksi yüzde 1 yükselerek gün içi rekor seviyesine ulaştı. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,7 artarken, Dow Jones borsasında 150 puanlık yükseliş kaydedildi. Bu gelişmeler yatırımcıların risk iştahının sürdüğüne işaret etti.

Piyasalarda son durum

Emtia piyasalarında ise petrol tarafında dikkat çekici bir gerileme görüldü. Batı Teksas (WTI) petrolünde fiyatlar yüzde 3 oranında düşerek 102 doların üzerinde seyretti. Brent petrol de yüzde 2 değer kaybederek 111 dolar seviyesinin üzerini korudu. Küresel enflasyon ve ekonomik görünümdeki belirsizlikler, petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in performansı öne çıktı. Bitcoin, ocak ayından bu yana ilk kez 81 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı ve gün içinde yüzde 7’ye yakın artış sağladı. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’deki bu yükseliş yatırımcıların dikkatini yeniden piyasaya çekti.

Bitcoin’de tarihi hareketlilik

Kripto paraların öncüsü konumundaki Bitcoin, ocak ayından sonra ilk kez önemli bir psikolojik eşik olan 81 bin doları gördü. Kısa sürede yaşanan bu artış, piyasanın genelinde iyimser bir hava yarattı.

Uzmanlara göre, son dönemde yaşanan makroekonomik gelişmeler ve borsa performansı, kripto para piyasasına olumlu yansıdı. Ayrıca FED’in faiz politikalarına ilişkin beklentiler, riskli varlıkların cazibesini artırdı.

Yatırımcılar ne bekliyor?

Yükselen borsa endeksleriyle birlikte Bitcoin’in de ivme kazanması, piyasada güven ortamını destekledi. Analistler, özellikle ABD endekslerindeki rekorların yatırımcıların riskli varlıklara olan ilgisini yükselttiğini belirtiyor.

Petrol fiyatlarının sert gerilemesi ise enerji piyasalarında dikkatle izleniyor. Yatırımcılar, hem borsa hem de kripto varlıklarındaki gelişmelerin önümüzdeki dönemde ne yönde evrileceğini merak ediyor.

Hem geleneksel hem de dijital varlıklardaki bu hareketlilik, piyasaların dinamik bir döneme girdiğini gösteriyor. Ekonomik belirsizlikler sürerken, yatırımcılar risklerini çeşitlendirmeye devam ediyor.