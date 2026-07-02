Avalanche ağındaki rekor adres artışıyla AVAX için $30 ile $40 toparlanma ihtimali gündeme geldi

Avalanche ekosisteminin yerel varlığı AVAX, uzun vadeli önemli bir destek bölgesini yeniden test ederken yön arayışı sürüyor. Fiyatın bu seviyede tutunup tutunamayacağı yakından izlenirken, zincir üstü veriler ağ kullanımında belirgin bir artışa işaret ediyor.

Fiyat kritik destek bölgesinde izleniyor

AVAX, son 24 saatte %3,01 yükselerek 6,72 dolara çıktı. Aynı dönemde işlem hacmi 234,9 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,9 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Fiyattaki bu toparlanmaya rağmen teknik görünümde henüz net bir yön teyidi oluşmadı.

Kripto analisti Aman, AVAX fiyatının çok yıllı düşen destek trend çizgisini yeniden sınadığı kritik bir teknik eşikte bulunduğunu söyledi. Analiste göre bu alan korunursa, güçlenen alım ilgisiyle birlikte daha geniş çaplı bir toparlanma alanı açılabilir.

Analist Aman, AVAX fiyatının çok yıllı düşen destek trend çizgisinde kritik bir sınamadan geçtiğini, bu bölgenin korunması halinde 30 ila 40 dolar bandına doğru daha güçlü bir toparlanma ihtimalinin öne çıktığını belirtiyor.

Buna karşılık momentuma ilişkin göstergeler hala zayıf seyrediyor. RSI verisinin alım baskısının sınırlı kaldığını göstermesi, piyasada dönüşün henüz kesinleşmediğine işaret ediyor. Destek bölgesinin aşağı kırılması durumunda ise düşüş eğiliminin devam etmesi olasılığı masada kalıyor.

Zincir üstü aktivite ağ kullanımında artışa işaret ediyor

MSB Intel verilerine göre Avalanche ağında 2026 yılının ikinci çeyreğinde dikkat çekici bir hareketlilik görüldü. Aktif gönderici adres sayısı 144,98 milyon ile ağ tarihindeki tüm çeyrekler arasında en yüksek seviyeye ulaştı. Bu veri, kullanıcı katılımının genişlediğine işaret eden önemli göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Aktif gönderici adres, belirli bir dönemde ağ üzerinde transfer başlatan cüzdan adreslerini ifade eder. Bu metrik, yalnızca varlık tutan adreslerden farklı olarak, ağın fiilen ne kadar kullanıldığını göstermesi açısından izlenir.

Aktif gönderici sayısındaki artışın tek seferlik sıçramalardan ziyade daha kalıcı bir etkileşime işaret ettiği değerlendiriliyor. Bu tablo, Avalanche tabanlı merkeziyetsiz finans uygulamaları, oyunlar ve NFT projelerine yönelik ilginin güçlenmekte olabileceğini gösteriyor.

Gösterge Seviye AVAX fiyatı 6,72 dolar 24 saatlik değişim %3,01 artış 24 saatlik hacim 234,9 milyon dolar Piyasa değeri 2,9 milyar dolar 2026 ikinci çeyrek aktif gönderici adres sayısı 144,98 milyon

Piyasadaki genel hava da takip ediliyor

AVAX’taki son yükselişte daha geniş piyasa koşullarının da etkili olduğu değerlendiriliyor. Bitcoin fiyatındaki sınırlı toparlanma, büyük altcoinlerde kısa vadeli alım iştahını destekleyen unsurlardan biri oldu.

Ağdaki büyüme hızlanırken fiyat tarafında henüz kesin bir dönüş sinyali oluşmuş değil. Bu nedenle yatırımcılar hem destek seviyesini hem de zincir üstü verilerdeki devamlılığı birlikte izliyor.

Mevcut tabloda teknik destek bölgesi ile ağ kullanımındaki genişleme aynı anda öne çıkıyor. Fiyat bu zeminde kalıcılık sağlayabilirse yukarı yönlü senaryolar güç kazanabilir; aksi halde aşağı yönlü baskı yeniden belirginleşebilir.