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  •   Kripto Dünyasında İflaslar Birbiri Ardına Geliyor! Dev Firmalar Birbirine Girdi!

Kripto Dünyasında İflaslar Birbiri Ardına Geliyor! Dev Firmalar Birbirine Girdi!

Kripto dünyasında yaşanan çöküş dev firmaları da derinden etkiledi. Buna bağlı olarak yaşanan çöküşler şirketleri birbirleri ile mücadeleye itiyor.
23:00
12 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Core Scientific, Celsius Mining’in barındırma sağlayıcısının iflas koşullarını ihlal ettiği ve madencilik makinelerini zamanında konuşlandırmayarak, buna bağlı olarak haksız yere güç ücretlerinin uğraşlarını ihlal ettiği iddialarıyla şirketle savaşmaya hazırlanıyor.

Şirket Haklarını Arıyor

Çarşamba günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan bir belgede, şirketin iflas mahkemesinden çözüm aradığı aynı zamanda da sözleşme kapsamında borçlu olunan ödenmemiş tutarların mümkün olan en kısa sürede ödenmesi gerektiği belirtildi. Şirket, New York Güney Bölgesi için ABD İflas Mahkemesi’ne sunduğu belgelerde Celsius’un Core Scientific’e yaklaşık 5.4 milyon dolar borcu olduğunu iddia etti.

Core Scientific’in hukuk danışmanlarını tuttuğu, dava ve mevcut zor piyasa koşulları ile ilgili olarak çıkarlarını şiddetle savunacağı belirtildi.

Firmanın açıklamalar ise şu şekilde oldu:

Celsius ayrıca, Anlaşma uyarınca Celsius’a fatura edilen belirli ücretlerin ödenmesini durdurmak için 11. Bölüm işlemlerini kullanıyor. İflas mahkemesinin, Celsius’un söz konusu hizmetlerin maliyetlerini tam olarak ödemeden Celsius’a şirket’in barındırma hizmetlerinden faydalanmasını sağlayan olumsuz veya zamansız bir karar vermesi, şirket’in işi, mali durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.

Şirket Taleplerini İletti

Bu arada Core Scientific, Pazar günü New York Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’ne gönderdiği bir mektupta, mahkemeden şu anda 20 Ekim olarak belirlenen kanıt duruşması için uygun bir takvimi ve diğer son tarihleri görüşmesini istedi.

Şirket, Celsius Mining’e karşı bir veya daha fazla talebine olumlu dönüşler bulunmayı planlıyor. Bu talepler ise şu şekilde sıralanıyor. Sözleşmeyi feshetmesine izin vermek için otomatik durdurmadan kurtulma, borçluların sözleşmeyi kısa sürede üstlenmesi veya reddetmesi; Core Scientific’in sözleşme kapsamındaki performansından kaynaklanan idari gider taleplerinin derhal ödenmesini zorunlu kılmak.

Şirket ayrıca şu açıklamayı yaptı:

Borçluların çekişme önergesinde ileri sürdükleri yanlış iddialar Core Scientific için zararlı ve Core Scientific’in, borçlulara para kaybettiren madencilik işleri dolayısıyla ayda milyonlarca dolar sübvanse etmesi gerektiği şeklindeki yanlış düşünceye dayanan sözleşme ihlali iddiaları Core Scientific’in işinin devam ettirilebilirliğini tehdit etmekte.

Celsius Mining ertesi gün gönderdiği kendi mektubunda Core Scientific’in statü konferansı talebinin, tarafların kendi aralarında ara zamanlama tarihlerini belirleme çabaları sürerken tartışmalı olduğunu savundu.

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