Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Sıcak Gelişme: En Büyük Metaverse Altcoin Çakılıyor! Neden Düşüyor?

Sıcak Gelişme: En Büyük Metaverse Altcoin Çakılıyor! Neden Düşüyor?

Kripto para yatırımcıları bugün ikinci SEC şokunu yaşadı. ETF reddinden sonra en büyük metaverse altcoine soruşturma başlatıldı.
19:52
11 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Alanındaki en büyük altcoin son çıkan Bloomberg haberinin ardından hızla düşüyor. Peki neden düştü? SEC sadece Ripple’ın başında bir kabus değil ve birçok altcoinin yakında bu tarz davalarla karşı karşıya kalacağından bahsetmiştik. Nitekim öyle de oldu. Haberin ardından altcoinin fiyatı %7,5 birden düştü. SEC soruşturması ve diğer detaylar.

ApeCoin Neden Düşüyor?

Bored Ape Yacht Club NFT’lerinin yaratıcısı Yuga Labs, Bloomberg tarafından hazırlanan bir rapora göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından bazı tekliflerinin satışlarının federal yasaları ihlal edip etmediği konusunda bir soruşturmayla karşı karşıya. Rapora göre düzenleyici, belirli varlıklara daha çok hisse senedi gibi muamele edilip edilemeyeceğini araştırıyor ve bu nedenle kayıtsız menkul kıymet davası açılabilir. Ayrıca koleksiyonla bağlantılı token olan ApeCoin’in dağıtımı da inceleme altında.

NFT dünyasının en değerli koleksiyonları olan Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks ve Meebits gibi devler Yuga Labs tarafından yönetiliyor. Haberin ardından bu NFT’lerin taban fiyatlarında da düşüş görülebilir.

SEC Kripto Para Davası

Kripto para piyasalarındaki altcoinlerin neredeyse tamamının menkul kıymet olduğunu düşünen SEC durmayacak. Önümüzdeki aylarda daha fazla popüler projeye SEC tarafından dava açıldığını görebiliriz. Bu sebepten menkul kıymet riski yüksek varlıklara yatırım yapan kullanıcıların çok daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Yuga Labs, Bloomberg’e yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Politika yapıcıların ve düzenleyicilerin web3’ün yeni dünyası hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştıkları iyi biliniyor. Gelişmekte olan ekosistemi tanımlamak ve şekillendirmek için sektörün geri kalanı ve düzenleyicilerle ortak olmayı umuyoruz. Bu alanda bir lider olarak Yuga, yol boyunca herhangi bir soruşturma ile tam olarak iş birliği yapmaya kararlıdır.”

Haberin ardından APE fiyatı hızla düştü.

Bitcoin fiyatındaki erimeyle birlikte değer kaybeden APE son duyuruyla yıkıcı darbeyi almış gibi görünüyor.

Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verisinin de yüksek gelmesiyle altcoinlerde daha ciddi kayıplar görebiliriz. Özellikle Bitcoin’in devam den 19.000 dolara tutunma çabası yaklaşan enflasyon tedirginliğinin bir göstergesidir. Eğer enflasyon beklentinin üzerinde gelirse Fed, kasım ayı toplantısında 100bp hatta üzerinde bir artışı gündemine alabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Popüler İki Altcoinde Kırmızı Alarm: Fiyat Yönü Aşağı Dönebilir!
Popüler İki Altcoinde Kırmızı Alarm: Fiyat Yönü Aşağı Dönebilir!
Ethereum İçin Kritik Bölge! Fiyat Düşüş Devam Edecek Mi?
Ethereum İçin Kritik Bölge! Fiyat Düşüş Devam Edecek Mi?
Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) Düellosu Kızışıyor: İşte Balinaların Tercihi!
Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) Düellosu Kızışıyor: İşte Balinaların Tercihi!
Son Dakika: FED Kripto Para Açıklaması Yaptı! FOMC Tutanakları Açıklandı!
Son Dakika: FED Kripto Para Açıklaması Yaptı! FOMC Tutanakları Açıklandı!
Bu Kripto Paranın Önerisi Ezici Çoğunlukla Kabul Edildi!
Bu Kripto Paranın Önerisi Ezici Çoğunlukla Kabul Edildi!
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
FLOW Coin Rallisi Başlar Mı? FLOW Fiyat Tahmini 2023-2033!
FLOW Coin Rallisi Başlar Mı? FLOW Fiyat Tahmini 2023-2033!
Terra (LUNA) Yeniden Hortladı: Fiyat Artıyor! Neler Oluyor?
Terra (LUNA) Yeniden Hortladı: Fiyat Artıyor! Neler Oluyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
600 Bin Dolar’dan 10 Dolar’a Düşen NFT!
Solana Ağının En Çok Bilinen Koleksiyonu DeGods Artık Telif Ücreti Almayacak!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022