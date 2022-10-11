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Alanındaki en büyük altcoin son çıkan Bloomberg haberinin ardından hızla düşüyor. Peki neden düştü? SEC sadece Ripple’ın başında bir kabus değil ve birçok altcoinin yakında bu tarz davalarla karşı karşıya kalacağından bahsetmiştik. Nitekim öyle de oldu. Haberin ardından altcoinin fiyatı %7,5 birden düştü. SEC soruşturması ve diğer detaylar.

ApeCoin Neden Düşüyor?

Bored Ape Yacht Club NFT’lerinin yaratıcısı Yuga Labs, Bloomberg tarafından hazırlanan bir rapora göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından bazı tekliflerinin satışlarının federal yasaları ihlal edip etmediği konusunda bir soruşturmayla karşı karşıya. Rapora göre düzenleyici, belirli varlıklara daha çok hisse senedi gibi muamele edilip edilemeyeceğini araştırıyor ve bu nedenle kayıtsız menkul kıymet davası açılabilir. Ayrıca koleksiyonla bağlantılı token olan ApeCoin’in dağıtımı da inceleme altında.

NFT dünyasının en değerli koleksiyonları olan Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks ve Meebits gibi devler Yuga Labs tarafından yönetiliyor. Haberin ardından bu NFT’lerin taban fiyatlarında da düşüş görülebilir.

SEC Kripto Para Davası

Kripto para piyasalarındaki altcoinlerin neredeyse tamamının menkul kıymet olduğunu düşünen SEC durmayacak. Önümüzdeki aylarda daha fazla popüler projeye SEC tarafından dava açıldığını görebiliriz. Bu sebepten menkul kıymet riski yüksek varlıklara yatırım yapan kullanıcıların çok daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Yuga Labs, Bloomberg’e yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Politika yapıcıların ve düzenleyicilerin web3’ün yeni dünyası hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştıkları iyi biliniyor. Gelişmekte olan ekosistemi tanımlamak ve şekillendirmek için sektörün geri kalanı ve düzenleyicilerle ortak olmayı umuyoruz. Bu alanda bir lider olarak Yuga, yol boyunca herhangi bir soruşturma ile tam olarak iş birliği yapmaya kararlıdır.”

Haberin ardından APE fiyatı hızla düştü.

Bitcoin fiyatındaki erimeyle birlikte değer kaybeden APE son duyuruyla yıkıcı darbeyi almış gibi görünüyor.

Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verisinin de yüksek gelmesiyle altcoinlerde daha ciddi kayıplar görebiliriz. Özellikle Bitcoin’in devam den 19.000 dolara tutunma çabası yaklaşan enflasyon tedirginliğinin bir göstergesidir. Eğer enflasyon beklentinin üzerinde gelirse Fed, kasım ayı toplantısında 100bp hatta üzerinde bir artışı gündemine alabilir.